Bojevniki še vedno brez praske in le še korak do finala

Pri Spursih Leonard ni igral

21. maj 2017 ob 07:13

San Antonio - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so le še korak od svoje tretje zaporedne uvrstitve v finale Lige NBA, tokrat so San Antonio ugnali v gosteh s 120:108 in v seriji vodijo s 3:0.

Tokrat je bil gonilna sila Kevin Durant, ki je dosegel dvojnega dvojčka (33 točk in 10 skokov).

Steph Curry je dodal 21 točk in s tem postal najboljši strelec v končnici v zgodovini Bojevnikov. Ti so postali šele tretja ekipa, ki je končnico začela z 11. zaporednimi zmagami.

Boston ostal brez Thomasa

V noči na ponedeljek se jim lahko pridruži Cleveland, ki je v letošnji končnici prav tako še brez praske (10 zmag, brez poraza) in proti Bostonu vodi z 2:0. Verjetnost za to je precejšnja, saj dominantni Cavaliersi zdaj prihajajo pred svoje gledalce, kjer Kelti ne bodo računali na Isaiaha Thomasa. Njihov najboljši igralec je obnovil poškodbo na drugi tekmi konferenčnega finala.

"Ne glejte, če vam ni všeč"

Durant je blestel v tretji četrtini, ko je nasul 19 točk. Po tekmi so ga novinarji spraševali o končnici, ki je zaradi prevlade Golden Stata in Clevelanda precej dolgočasna. "Dobro, Cleveland je treba pohvaliti za tako visoko zmago. Navijači si najbrž želijo napetih in izenačenih tekem, zadetih metov ob sireni. A včasih so končnice napete, kjer je veliko sedmih tekem, včasih pa vidimo letošnji scenarij. Igralci si pač želimo zmagovati. Navijačem ni treba gledati, če jim to ni všeč," je v svojem slogu komentiral Durant.

Težave s poškodbami se kopičijo

Pri San Antoniu so se pred tekmo odločili, da ne tvegajo s poškodovanim najboljšim igralcem ekipe Kawhijem Leonardom. Ta ima težave z gležnjem. Spursi so že nekaj časa ubadajo s poškodbami, saj je sezono že končal Tony Parker, tokrat pa se je v uvodni četrtini poškodoval David Lee in se ni več vrnil na parket.

Ginobili v 18 minutah dal 21 točk

Najbolj učinkovit je bil Manu Ginobili, ki je v 18 minutah zbral 21 točk. Zatajila sta predvsem Patty Mills in Danny Green, ki sta skupaj iz igre metala 5/21. Natanko enak (5/21) je bil tudi izkoristek Spursov pri metu za tri točke. Na drugi strani so jih Bojevniki zadeli 11.

Liga NBA, končnica, zahod, tretja tekma:

SAN ANTONIO (2) - GOLDEN STATE (1) (0:3)

108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)

Ginobili 21 (s klopi), Aldridge 18, Simmons 14 (oba met iz igre: 7/17), Gasol 12 in 10 skokov; Durant 33 in 10 skokov, Curry 21, Thompson 17, McGee 16, Green 10.

Vzhod, tretja tekma, nedelja:

CLEVELAND (2) - BOSTON (1) (2:0)

S. J.