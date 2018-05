Boston z granitno obrambo razbil Cleveland na uvodni tekmi

Finale Zahoda se začenja v ponedeljek v Houstonu

13. maj 2018 ob 21:40,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 23:48

Boston - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so udarno začeli konferenčni finale v Ligi NBA. Na uvodnem srečanju so razbili Cleveland s 108:83. LeBron James je imel slab večer, prispeval je le 15 točk.

Celticsi so v TD Gardnu v letošnji končnici še neporaženi, dobili so vseh osem tekem. Sijajni trener Brad Stevens je znova stavil na trdno obrambo, ki je v prvem polčasu popolnoma zadušila Cavalierse (61:35). Gostje so metali iz neizdelanih položajev, velikokrat ob pisku sirene za konec napada, zgrešili so vseh 12 metov za tri točke.

Šele v tretji četrtini so se prebudili in znižali na 78:64. Začetek zadnje četrtine je bil znova popolnoma v znamenju gostiteljev, ki so z delnim izidom 18:4 povedli kar s 96:68.

James v zadnjih sedmih minutah sploh ni igral, saj je bilo srečanje že odločeno. Največji zvezdnik Lige NBA je imel slab strelski večer (5/16 iz igre, 0/5 za tri), na parketu je bil 36 minut. Najboljši strelec Clevelanda je bil Kevin Love s 17 točkami in osmimi skoki.

Celticsi so imeli izjemno prvo peterko. Jaylen Brown je prispeval 23 točk, Marcus Morris 21 in 10 skokov, Al Horford 20, Jayson Tatum pa 16.

Sanjski uvod Celticsov

Gostje so povedli s 7:4, potem pa kar pet minut niso dosegli niti točke. Boston je z delnim izidom 17:0 prevzel nadzor nad srečanjem. Razigran je bil Horford, ki je z osmimi zaporednimi točkami dvignil gledalce na noge. Jezni trener Tyronn Lue je moral vzeti minuto odmora, saj so Celticsi vodili kar s 25:9. Tatum je sekundo pred koncem zaključil sijajno uvodno četrtino (36:18).

Cavaliersi ob odmoru zamrznjeni na -26

Tudi v drugi četrtini Cleveland ni imel pravega odgovora na sijajno obrambo gostiteljev. Horford in Brown sta zadela zaporedni trojki za vodstvo z 61:33. Gostje so delovali kot razbita vojska. Brez razigranega Jamesa niso imeli nobene rešitve v napadu in ob polčasu so bili v izgubljenem položaju (61:35). To je bil najvišji zaostanek na tekmah končnice ob odmoru v bogati karieri Jamesa.

Love podaljšal upanje gostov

V tretji četrtini je Cleveland le prikazal pravo igro. Kyle Korver je po treh minutah igre v drugem polčasu zadel prvo trojko za goste, ki so zgrešili prvih 14 metov izza črte! V zadnjih štirih minutah se je z delnim izidom 12:2 nevarno približal. Love je nanizal šest točk, Jeff Green pa je prehitel sireno in po 36 minutah je prednost Bostona zelo skopnela (78:64).

James zadnjih sedem minut ni igral

Ko so bili glasni navijači v TD Gardnu že malce zaskrbljeni, so Celticsi zablesteli. Morris je odprl zadnjo četrtino s silovitim zabijanjem. Marcus Smart je bil natančen izza črte, nato pa je Tatum ukradel žogo Jamesu in povišal na 85:64. Igra Cavaliersov je znova popolnoma razpadla. Terry Rozier je povišal prednost Bostona na 28 točk (96:68) in Lue je po minuti odmora iz igre potegnil Jamesa. Zadnjih sedem minut je bilo le še revijalnih, priložnost so dobili rezervisti.

Horford: Imamo lepo priložnost v teh seriji

"Odigrali smo odlično tekmo. Imeli smo veliko energije, tokrat je bilo še prav posebno vzdušje v dvorani in igrali smo navdihnjeno. Mislim, da imamo lepo priložnost v tej seriji, in vsi moramo predvsem uživati," je bil zadovoljen Horford.

Pri gostiteljih se sploh ni poznalo, da manjkata Kyrie Irving in Gordon Hayward, ki se je hudo poškodoval na uvodni tekmi sezone 17. oktobra v Clevelandu. Druga tekma finala Vzhoda bo v noči s torka na sredo v TD Gardnu.

Vzhodna konferenca, finale, prva tekma:

BOSTON (2) - CLEVELAND (4) 1:0

108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19)

Brown 23 (3/5 za tri), Morris 21 (3/4 za tri) in 10 skokov, Horford 20 (8/10 iz igre), Tatum 16, Smart 9, Rozier 8, Baynes 4, Ojeleye 3, Nader in Monroe po 2; Love 17 in 8 skokov, James 15 (5/16 iz igre, 0/5 za tri), 9 podaj in 7 skokov, Hood 11, Clarkson 10, Thompson 8 in 11 skokov, Green 6, Hill in Korver po 5, Smith 4, Calderon 2.

Zahodna konferenca, finale:

Prva tekma, ponedeljek:

HOUSTON (1) - GOLDEN STATE (2) 0:0

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.