Bostonova trdnjava tudi tokrat ostala nedotaknjena

Ponoči druga tekma med Houstonom in Golden Statom

16. maj 2018 ob 07:59

Boston - MMC RTV SLO

Niti dvomestni zaostanek niti šesti trojni dvojček s 40+ točkami v zadnjih 50 letih Lige NBA, seveda LeBronov, nista ustavila Bostona na poti do druge zmage (107:94) v konferenčnem finalu in vodstva z 2:0 v seriji.

Spet je bila zmagovalna kombinacija ekipna igra Celticsov, pri katerih je bilo dvomestnih šest igralcev. Tako kot na prvi tekmi je bil s 23 točkami najučinkovitejši Jaylen Brown. Sijajno je igro povezoval Terry Rozier (18 točk, 1 izgubljena žoga), svoje pa so dodali še Al Horford (15 točk, 10 skokov), Marcus Morris (12), Jayson Tatum in Marcus Smart (oba po 11).

LeBron James je vknjižil 42 točk (met 16/29), 12 podaj in 10 skokov, a sta bila pri Clevelandu razpoložena le še Kevin Love (22 točk, 15 skokov) in Kyle Korver (11). Člani prve peterke Clevelanda Tristan Thompson (začel je namesto Korverja), JR Smith in George Hill so skupaj dosegli le 11 točk ob metu 5/17.

James, ki je na prvi tekmi dosegel le 15 točk, je silovito začel obračun in že v prvi četrtini z 21 točkami izenačil osebni rekord. V drugi četrtini si je v enem izmed dvobojev zvil vrat, kar se je poznalo v nadaljevanju. Kljub temu je tretjič v karieri prišel do trojnega dvojčka s +40 točkami, kar je v zadnjih 50 letih uspelo le še trem košarkarjem.

"Uvodna poraza bolita, a še vedno imamo možnosti, da se izvijemo iz tega neprijetnega položaja in se prebijemo v veliki finale. Prvo priložnost za to imamo že v soboto na domačem igrišču in na tej tekmi bomo naredili vse, da zaščitimo našo trdnjavo," je povedal James.

Bostonova vrnitev se je začel na uvodu v tretjo četrtino in Celticsi so bili po 11 točkah zaostanka v drugi četrtini v prednosti že ob koncu tega dela. Blestel je Rozier, ki je v tej četrtini s 14 točkami postavil osebni rekord. Drugi polčas so Kelti dobili z 59:39. Boston, ki je imel le šest izgubljenih žog, je v letošnji končnici še neporažen na domačem parketu (9:0).

Ekipe, ki so v končnici povedle z 2:0, so dobile 95 odstotkov vseh serij, igranih na sedem tekem. James je bil v zaostanku z 0:2 šestkrat v svoji karieri. Vrnil se je dvakrat, leta 2007 proti Detroitu in v finalu leta 2016 proti Golden Statu.

Tretja tekma bo v noči na nedeljo v Clevelandu.

Vzhodna konferenca, finale:



Druga tekma:

BOSTON (2) - CLEVELAND (4) (2:0)

107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)

Brown 23, Rozier 18, Horford 15 in 10 skokov, Morris 12, Tatum in Smart po 11, Baynes 9, Monroe 4, Ojeleye in Nader po 2; James 42 (16/29 iz igre, 5/11 za tri), 12 podaj, 10 skokov in 6 izgubljenih žog v 39 minutah, Love 22 in 15 skokov, Korver 11, Thompson 8,

Green 6, Hill 3, Hood 2.

Zahodna konferenca, finale:



Druga tekma, četrtek ob 3.00:

HOUSTON (1) - GOLDEN STATE (2) (0:1)

R. K.