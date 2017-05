Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Avery Bradley je dosegel 20 točk, vključno z odločilno trojko manj kot sekundo pred koncem. Foto: Reuters LeBron James je na prejšnjih osmih tekmah venomer presegel 30 točk. Kareem Abdul Jabbar je mejo 30 točk leta 1970 presegel na devetih zaporednih obračunih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bradley v zadnji sekundi šokiral Cleveland

Sredi tretje četrtine Boston zaostajal za 21 točk

22. maj 2017 ob 08:07

Cleveland - MMC RTV SLO

Ko je bilo najmanj za pričakovati, so košarkarji Bostona proti Clevelandu le pokazali zobe, in to na kakšen način. Po zaostanku 21 točk in s trojko za zmago v zadnji sekundi.

Celticse so po dveh porazih na domačem parketu tako rekoč že vsi odpisali - predvsem po petkovem porazu za 44 točk in ob sobotni novici, da so ostali brez svojega najboljšega igralca Isaiaha Thomasa.

V tretji četrtini so zaostajali za 21 točk in vse je kazalo na 14. zaporedno zmago Cavsov v končnici, vendar je Boston uprizoril izjemen preobrat, ki ga je s trojko manj kot sekundo pred koncem dokončal Avery Bradley. Žoga se je štirikrat odbila od obroča, nato pa je zdrknila skozi mrežico za zmago s 111:108 in znižanje zaostanka v finalu Vzhodne konference Lige NBA na 1:2.

"Imeli smo igralce, ki so podstavili ramena. Vedeli smo, da je bila petkova predstava katastrofalna. Toda štela je le eno zmago, ne štirih. Zbrali smo se in slavili v Clevelandu," je bil zadovoljen trener Bostona Brad Stevens.

Marcus Smart, ki je začel na položaju Isaiaha Thomasa, je zadel sedem trojk iz desetih poskusov in tekmo končal pri 27 točkah. 20 točk je prispeval Bradley, dvomestni pa so bili še Al Horford (16), Kelly Olynyk (15), Jae Crowder (14) in Jonas Jerebko (10).

Pri Clevelandu je bil z 29 točkami najučinkovitejši Kyrie Irving, eno manj je ob 10 skokih prispeval Kevin Love. Razočaral je LeBron James, ki je ob metu 4/13 dosegel le 11 točk. V drugem delu je iz igre metal 1/9 in vknjižil le tri točke. Izgubil je šest žog.

Boston je na sredini tretje četrtine zaostajal 77:56, toda Celticsi so garali in se približevali točko za točko. Izenačili so s trojko Smarta slabih šest minut pred koncem. V izenačenem zaključku so krajšo potegnili Konjeniki, ki so doživeli prvi poraz v letošnji končnici. Jerebko je 30 sekund pred koncem zadel za 108:106, na drugi strani pa je 10,7 sekunde pred koncem vrnil Irving. Po minuti odmora je srečanje odločil Bradley.

Naslednja tekma bo v noči na sredo prav tako v Clevelandu.

Vzhod, tretja tekma:

CLEVELAND (2) - BOSTON (1) (2:1)

108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)

Irving 29, Love 28 (met za 3: 7/13) in 10 skokov, Thompson 18 in 13 skokov, Smith 13, James 11 (met: 4/13), 6 skokov in 6 podaj; Smart 27 (met za 3: 7/10), Bradley 20, Horford 16, Olynyk 15, Crowder 14 in 11 skokov, Jerebko 10.

ZAHOD, finale, ponedeljek:

SAN ANTONIO (2) - GOLDEN STATE (1) (0:3)

R. K.