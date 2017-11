Brown po tragični novici blestel pri zmagi nad Bojevniki

Visoka zmaga Houstona

17. november 2017 ob 07:26

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so v spopadu vodilnih ekip Lige NBA na kolena spravili Golden State z 92:88 in se veselili 14. zaporedne zmage.

Junak tekme je bil tokrat Jaylen Brown, ki je dan pred tekmo izvedel, da je umrl njegov najboljši prijatelj Trevin Steede. 21-letnik se je po pogovoru s trenerjem Bradom Stevensnom odločil, da vendarle zaigra. Uspela mu je ena najboljših tekem v karieri (22 točk in 7 skokov).

Brown: Bil mi je kot brat

"Novico sem res težko sprejel, bil sem v šoku. Trevin me je navdahnil, igral sem zanj," je po tekmi pripovedoval Brown. S pokojnim se je spoznal v srednji šoli: "Zamenjal sem šolo, takrat nisem imel prijateljev. Prvi dan, ko sem se usedel v jedilnico, je prisedel k meni. Takrat sem bil neverjetno tih. Od takart sva bila najboljša prijatelja, bil mi je kot brat."

Irving se je odkupil v zadnji četrtini

Pri izenačenju na 88 je ključna prosta meta zadel Kyrie Irving, ki je imel slabši večer. V treh četrtinah je dal le pet točk, v zadnji pa se prebudil in na koncu splezal na 16 točk. Kevin Durant je za prvake zbral 24 točk. Pri 90:88 je zgrešil met.

Prvaki zapravili prednost 17 točk

Preostala ostrostrelca Golden Stata sta bila zelo neučinkovita. Klay Thompson je iz igre metal 5/18 in dosegel 13 točk. Steph Curry je zbral devet točk, za tri točke je metal 2/9. "To je bila pač ena od takih tekem, ko kljub slabemu metu vodiš in vse kontroliraš. Žal nam ni šla obramba." Bojevniki so namreč zapravili vodstvo 17 točk.

Na zahodu zdaj vodijo Rakete

Po porazu Golden Stata je na vrh Zahodne konference skočil Houston, ki je v edini preostali četrtkovi tekmi visoko zmagal pri Phoenixu s 142:116. Rakete so samo v prvem polčasu dosegel 90 točk, kar je več, kot je v istem večeru v celi tekmi uspelo Golden Statu. Prvi strelec tekme je bil James Harden, ki je samo v drugi četrtini dosegel 23 od svojih 48 točk. Po 14 tekmah neigranja se je v ekipo vrnil Chris Paul (11 točk in 10 podaj).

Liga NBA, tekmi 16. novembra:

BOSTON - GOLDEN STATE 92:88

Brown 22, Horford 18 in 11 skokov, Irving 16 (met: 4/16), Morris in Tatum po 12; Durant 24, Thompson 13 (met: 5/18), Green 11, Curry 9 (met: 3/14).

PHOENIX - HOUSTON 116:142

Daniels 23, Monroe 20 in 11 skokov, Booker 18 in 10 podaj; Harden 48 (met iz igre: 12/22, prosti meti: 18/18), Anderson 24, Gordon 13, Capela 12 in 10 skokov, Paul 11 in 10 podaj.

Tekme 17. novembra:

INDIANA - DETROIT

WASHINGTON - MIAMI

BROOKLYN - UTAH

CLEVELAND - LA CLIPPERS

TORONTO - NEW YORK

CHICAGO - CHARLOTTE

SAN ANTONIO - OKLAHOMA CITY

DALLAS - MINNESOTA

SACRAMENTO - PORTLAND

DENVER - NEW ORLEANS

LA LAKERS - PHOENIX

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 16 14 2 87,5 DETROIT PISTONS 14 10 4 71,4 WASHINGTON WIZARDS 14 9 5 64,3 TORONTO RAPTORS 14 9 5 64,3 NEW YORK KNICKS 14 8 6 57,1 PHILADELPHIA 76ERS 14 8 6 57,1 MILWAUKEE BUCKS 14 8 6 57,1 ORLANDO MAGIC 15 8 7 53,3 -------------------------------------- CLEVELAND CAVALIERS 15 8 7 53,3 INDIANA PACERS 15 7 8 46,7 MIAMI HEAT 14 6 8 42,9 CHARLOTTE HORNETS 13 5 8 38,5 BROOKLYN NETS 14 5 9 35,7 ATLANTA HAWKS 15 3 12 20,0 CHICAGO BULLS 12 2 10 16,7 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 16 12 4 75,0 GOLDEN STATE WARRIORS 15 11 4 73,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 14 9 5 64,3 SAN ANTONIO SPURS 15 9 6 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 14 8 6 57,1 DENVER NUGGETS 14 8 6 57,1 NEW ORLEANS PELICANS 15 8 7 53,3 MEMPHIS GRIZZLIES 14 7 7 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 14 7 7 50,0 UTAH JAZZ 15 6 9 40,0 LOS ANGELES LAKERS 15 6 9 40,0 LOS ANGELES CLIPPERS 13 5 8 38,5 PHOENIX SUNS 16 5 11 31,3 SACRAMENTO KINGS 14 3 11 21,4 DALLAS MAVERICKS 15 2 13 13,3

S. J.