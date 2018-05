Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Celjanke (na fotografiji Aleksandra Krošelj) lovijo 14. naslov državnih prvakinj in sedmega v nizu. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Košarkarice Celja zmagale... Dodaj v

Celjanke le še zmaga loči od naslova

Tretja tekma v petek

15. maj 2018 ob 21:46

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Košarkarice Cinkarne Celje so v drugi tekmi finala državnega prvenstva z 69:62 premagale Triglav Kranj, tako da jih od naslova državnih prvakinj loči še ena zmaga.

Tekma v Kranju je postregla z bolj izenačeno igro, kot je bila na prvem obračunu v Celju. Triglavanke so sicer vodile le enkrat na tekmi, pri izidu 3:2, a so v prvi četrtini vztrajno dihale za ovratnik aktualnim državnim prvakinjam, ki so po koncu prvih desetih minut vodile z 22:19.

Odločilna je bila druga četrtina. Celjanke so pri vodstvu z 28:23 naredile delni rezultat 13:0 in tako napravile prvo večjo razliko na srečanju. Ob odhodu na najdaljši odmor na obračunu so gostje vodile z 48:29. Celjanke so v drugem polčasu brez težav nadzirale tekmo, čeprav so Kranjčanke občutno zmanjšale zaostanek.

Pri Celju je bila tako kot na prvi tekmi strelsko najuspešnejša Iva Slonjšak, ki je dosegla 19 točk, Aleksandra Krošelj jih je dodala 13, Larisa Ocvirk pa je v statistiko dodala dvojni dvojček (12 točk, 11 skokov). Pri domačinkah je največ točk dosegla Urška Žibert (22), Rebeka Abramovič se je ustavila pri 16 točkah.

Tretja tekma finala bo v petek v Celju. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

KOŠARKA (Ž), 1. SKL

FINALE



Druga tekma:

TRIGLAV - CINKARNA CELJE 0:2

62:69 (19:22, 10:26, 11:7, 22:14)

Žibert 22, Abramovič 16; Slonjšak 19, Krošelj 13, Ocvirk 12, Friškovec 10.



Prva tekma:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

78:45 (26:12, 16:9, 19:16, 17:8)



Tretja tekma, petek ob 18.00:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

A. V.