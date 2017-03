Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rajon Rondo je izgubil mesto v začetni peterki, a kot kaže se bo vanjo s predstavami, ki jo je uprizoril v Charlottu, hitro vrnil. Foto: Reuters Želim si, da bi tako igrali vsak večer. Žoga je lepo krožila od igralca do igralca. Ti so bili nesebični, nihče ni zadrževal žoge. Prodirali smo v raketo in lepo zaposlovali proste igralce. To je igra, ki si jo želim. Fred Hoiberg, trener Chicaga Dwyane Wade se je ustavil pri 23 točkah. Foto: Reuters Kawhi Leonard je bil najbolj razpoložen igralec San Antonia ob zmagi nad Atlanto. Foto: Reuters Dirk Nowitzki ni uspel preprečiti poraza svoje ekipe v Torontu. Foto: Reuters Na tekmi v Salt Lake Cityju je zavrelo med Rudyjem Gobertom in Chrisom Paulom. Tekmo je na koncu dobil Utah s 114:108. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chicago v boju za končnico z zmago ujel Miami

14. marec 2017 ob 07:40

Charlotte - MMC RTV SLO

Košarkarji Chicaga so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NBA v gosteh premagali Charlotte s 109:115 in prekinili niz petih zaporednih porazov.

Že pred tekmo je trener Chicaga Fred Hoiberg zahteval od svojih varovancev veliko več truda kot na zadnjih nekaj tekmah. To je tudi dobil. Še posebej se je izkazal organizator igre Rajon Rondo. Nekdanji član Bostona, s katerim je leta 2008 osvojil šampionski prstan, je prvič po 30. decembru lani zaigral v začetni peterki in upravičil zaupanje svojega trenerja z 20 točkami, 7 skoki in 6 podajami.

Svoje je dodal še Nikola Mirotić, ki se je vrnil po treh tekmah odsotnosti, s 24 točkami (15 jih je dosegel z metom za tri), po 23 točk sta zbrala Jimmy Butler in Dwyane Wade. Gostje so imeli tako štiri strelce z vsaj 20 ali več točkami, kar se je zgodilo prvič po 16. januarju 2008, ko so 20 ali več točk na tekmi v Miamiju zbrali Joe Smith, Andres Nocioni, Ben Gordon in Luol Deng.

Chicago največ vodil za +16

Charlotte je bil pravzaprav daleč od uspeha, gostitelji so nazadnje na tekmi vodili proti koncu prve četrtine, ko je Michael Kidd-Gilchrist zadel še drugi prosti met za 23:20. Nato je sledil preobrat, Chicago je največ vodil za 16 točk (40:56), Charlottu je uspelo izid prek polaganja Franka Kaminskega sicer poravnati sredi tretje četrtine (69:69), a mu je za kaj več zmanjkalo moči. Chicago si je spet hitro priigral prednost in jo relativno mirno obdržal do konca. "Želim si, da bi tako igrali vsak večer. Žoga je lepo krožila od igralca do igralca. Ti so bili nesebični, nihče ni zadrževal žoge. Prodirali smo v raketo in lepo zaposlovali proste igralce. To je igra, ki si jo želim," je po tekmi dejal trener Hoiberg.

Chicago se je z zmago na lestvici Vzhodne konference tako poravnal z Miamijem. Oba sta na 67 dozdajšnjih tekmah slavila po 32-krat, 35-krat sta okusila grenkobo poraza. Obe ekipi se krčevito borita za končnico. Če bi se sezona končala danes, bi ostali brez konferenčnega četrtfinala. Na njuno srečo je Milwaukee, ki drži zadnje mesto za končnico, izgubil v Memphisu.

Liga NBA, tekme 13. marca:

CHARLOTTE - CHICAGO 109:115

Lamb 26; Mirotić 24 in 11 skokov, Butler (11 podaj) in Wade po 23.

TORONTO - DALLAS 100:78

DeRozan 25, Powell 19; Barnes 18.



MEMPHIS - MILWAUKEE 113:93

Carter 24, Conley 20 in 10 podaj; Antetokounmpo 18.



SAN ANTONIO - ATLANTA 107:99

Leonard 31, Mills 15; Schroder 22 in 10 podaj.



MINNESOTA - WASHINGTON 119:104

Towns 39 in 13 skokov, Rubio 22 in 19 podaj; Wall 27, Beal 20.

UTAH - LA CLIPPERS 114:108

Hayward 27, Hill 19; Paul 33.



SACRAMENTO - ORLANDO 120:115

Collison (13 podaj) in Tolliver po 19; Vučević 23, Fournier 21.



DENVER - LA LAKERS 129:101

Barton in Murray po 22; Zubac 25 in 11 skokov.

Vzhodna konferenca:

T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 65 43 22 66,2 BOSTON CELTICS 67 42 25 62,7 WASHINGTON WIZARDS 66 41 25 62,1 TORONTO RAPTORS 67 39 28 58,2 ATLANTA HAWKS 67 37 30 55,2 INDIANA PACERS 66 34 32 51,5 DETROIT PISTONS 66 33 33 50,0 MILWAUKEE BUCKS 66 32 34 48,5 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 67 32 35 47,8 MIAMI HEAT 67 32 35 47,8 CHARLOTTE HORNETS 67 29 38 43,3 NEW YORK KNICKS 67 26 41 38,8 PHILADELPHIA 76ERS 66 24 42 36,4 ORLANDO MAGIC 68 24 44 35,3 BROOKLYN NETS 65 12 53 18,5

Zahodna konferenca:

T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 66 52 14 78,8 SAN ANTONIO SPURS * 66 52 14 78,8 HOUSTON ROCKETS 67 46 21 68,7 UTAH JAZZ 67 42 25 62,7 LOS ANGELES CLIPPERS 67 40 27 59,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 66 37 29 56,1 MEMPHIS GRIZZLIES 67 37 30 55,2 DENVER NUGGETS 67 32 35 47,8 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 65 29 36 44,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 28 38 42,4 DALLAS MAVERICKS 66 28 38 42,4 NEW ORLEANS PELICANS 66 26 40 39,4 SACRAMENTO KINGS 67 26 41 38,8 PHOENIX SUNS 67 22 45 32,8 LOS ANGELES LAKERS 67 20 47 29,9 * - v končnici

Tekme 14. marca:

CLEVELAND - DETROIT

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY

NEW YORK - INDIANA

NEW ORLEANS - PORTLAND

GOLDEN STATE - PHILADELPHIA

M. L.