Cilj Olimpijine sezone – saniran dolg – že kmalu odkljukan

Pregled iger slovenskih košarkarjev

12. marec 2018 ob 14:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po zadnji tekmi košarkarjev Petrola Olimpije v Ligi ABA je direktor kluba Roman Lisac znova zatrdil, da so letos osredotočeni predvsem na poravnavo dolgov, kar naj bi jim kmalu tudi uspelo.

Zmaji so jadransko sezono sklenili z zmago nad Zadrom (90:85), neposrednim tekmecem na sredini regionalne lestvice, ki pa ima boljši medsebojni izkupiček. Zato so Ljubljančani na sedmem mestu, v primeru zmage FMP-ja nad Budućnostjo pa bi lahko napredovali na šesto, kar je bil tudi cilj pred sezono. Zadnji dvoboj proti Dalmatincem so Ljubljančani odigrali precej oslabljeni, saj je tik pred tekmo zbolel Mirza Begić, Jan Špan je bil po nenavadni poškodbi pred kratkim operiran, še vedno ni pripravljen Jan Barbarič, Mitch McCarron, ki je v zmajevo gnezdo prišel kot menjava za nesrečnega Talorja Battla, v Ligi ABA ni imel pravice nastopa, s klopi pa je soigralce spodbujal Erazem Lorbek, ki je do zdaj zaigral na eni tekmi.

"Zadnja tekma je bila težka iz več razlogov. Imeli smo težave s poškodbami in zdravjem. Na začetku sezone so bili Špan, Battle in Barbarič predvideni za vlogo organizatorja igre, pa tokrat nismo imeli na voljo nobenega od njih. V vsakem primeru je zmaga lep zaključek Lige ABA. Če bi, kar smo vsi pričakovali, Partizan doma izgubil proti Budučnosti, bi bili šesti, kar smo si želeli. V vsakem primeru pa mislim, da smo potegnili, kar se je dalo. Moramo vedeti, da smo z izjemo MZT-ja v tem času igrali praktično samo z ekipami, ki so v zgornji polovici. Hkrati so bila to še štiri gostovanja in le tri domače tekme. Razpored ni bil lahek. Težko je bilo pričakovati, da bi recimo zmagali v Podgorici ali Baru, še posebej v tistem času, ko sta bili obe moštvi v vrhunski formi," je dejal Zoran Martić, ki je Olimpijo vodil na sedmih tekmah Jadranske lige.

Šesto mesto cilj, a glavna sanacija dolga

Znova so imeli zmaji v Ligi ABA kar nekaj težav. Veliko je bilo ob napornem urniku, ko so imeli po tri tekme na teden, nihanj. Tudi s poškodbami jim ni bilo prizaneseno. Vmes so bili celo nekaj časa predzadnji, a ob koncu so se le približali želenim mestom. Po porazih proti obema črnogorskima kluboma so pod vodstvom Martića slovenski prvaki nanizali pet zaporednih zmag: "V teh tekmah smo rotirali bistveno več igralcev. Tisti, ki so imeli prej manjšo minutažo, so igrali več. Preprosto v tem ritmu ne moreš igrati s sedmimi ali osmimi košarkarji. Minute smo razdelili, igralcem pa sem poskušal dopovedati, da ne bodo igrali po 30 minut in se nimajo kaj varčevati. To pomeni, da so bili pripravljeni v igro vlagati več energije, potem pa samo iščeš peterko, ki je v napadu najbolj razpoložena, da konča tekmo. Vedno je lahko boljše, a sem zadovoljen s tem, kar smo v tem času naredili. Mislim, da je glede na okoliščine blizu optimuma."

Z delom Martića, ki je bil pred dejanskim prihodom že dalj časa njegov adut, je zadovoljen tudi Lisac: "Mislim, da je izkupiček zmag po novem letu, ko je moštvo prevzel Martić, soliden. Škoda, da Zadra nismo premagali za 23 točk, kar je bil načrt. Zbolel je Begić in pozna se odsotnost organizatorja igre. Verjamem, da bi, če bi se malce drugače poklopilo, bili lahko višje. Ne mislim komentirati polemik z določenimi ljudmi, a mislim, da se na igrišču, v delu in v igri vidi občutna razlika. Mislim, da smo na dobri poti in da Martić, ki ima absolutno vso našo podporo, dobro dela. Šesto mesto je bila želja pred sezono, ampak od začetka sva s predsednikom Berločnikom govorila, da bo ključno, kar bo tudi naš fokus, priti čim prej na želeno ničlo. Temu smo zelo blizu. Mislim, da bomo do konca meseca objavili, da je sanacija dokončno končana in da dejansko Olimpija za nazaj ne dolguje več nikomur."

Liga ABA, želja pa tudi Evropski pokal

Novo vodstvo je lani predstavilo ambiciozne načrte za prihodnost, a sta Lisac in predsednik Tomaž Berločnik poudarila, da je prvi in glavni cilj sanacija dolga, ki je znašal dober milijon. Tako je bila tudi z omejitvami sestavljena ekipa, z nekaterimi posamezniki, ki niso dovolj kakovostni za to raven. Z bančnim posojilom se bo dolg porazdelil na tri leta, bo pa klub že zdaj, kot zatrjuje Lisac, poplačal vse upnika. S tem bo tudi omogočena pot za realizacijo teh višjih ciljev in ambicioznih želja za naslednje sezone. Kmalu želijo zmaji "kandidirati" za najboljše štiri na Jadranu, hkrati pa je načrt, da se potegujejo tudi za vstopnico za Evropski pokal, kjer se vidijo naslednjo sezono. "Olimpija bo naslednje leto zagotovo igrala Ligo ABA. V kratkem imamo sestanek, kjer se bo vedelo, kakšna bo sestava regionalnih tekmovanj naslednjo sezono. Zagotovo bo Olimpija v Jadranski ligi, bomo pa naredili tudi vse, da bi se dogovorili za Evropski pokal. Videli bomo sicer, kako bo s Fibino Ligo prvakov, vendar smo osredotočeni na to Ulebovo tekmovanje, saj je vendarle kakovostnejše," je povedal Lisac.

Direktor verjame, da je Olimpija lahko z ekipo, vredno dober milijon evrov, konkurenčna za prva štiri mesta v Ligi ABA. "Delamo zgodbo in mislim, da jo bomo naredili. Maksimalno se bomo potrudili, da bomo naslednjo sezono konkurenčni za končnico," pravi, a hkrati poudarja: "V Olimpijo ni nihče prišel s tovornjakom denarja, a imava s predsednikom jasno vizijo. Stojimo na realnih tleh, jasno pa si želiva in hočeva tudi držati obljubo, da bomo imeli kmalu boljšo ekipo in večji proračun za igralce. Zopet pa poudarjam, da tu ni v ozadju nekega strica s tovornjakom denarja. Če rečemo, da bomo podvojili proračun, je to še vedno nekje okoli 900.000 evrov. Mislim pa, da gre vse po načrtu. Naš cilj je, da delamo svoje igralce in poskušamo znova vzpostaviti mladinski pogon. Ena taka poteza je prihod Sanona, ki privablja NBA-oglednike. Upam, da bomo presenetili vse skupaj, tudi s svojimi izdelki, ne le s kupovanjem tujcev. V Olimpiji želimo Slovence. Naš cilj je pozicionirati Olimpijo tja, kjer mora biti v vseh pogledih."

V državnem prvenstvu izgovorov ni

Še prej pa zmaje čaka boj za ubranitev državnega naslova. Pred sezono so kot cilj zapisali dvojno slovensko krono, a so bili v pokalu neuspešni. "Absolutno je zdaj cilj državni naslov. Če pogledamo malo po Evropi, boste videli, da je bilo kar nekaj presenečenj in so tudi velikani ostali brez pokalov. To je ena tekma, ki odloča o vsem. Državno prvenstvo pa je druga zgodba in to moramo dobiti. To je nuja in tu ni izgovorov," je odločen Lisac, ki je tudi zatrdil, da so plače v klubu redne. Če ga citiramo: "Kdor dela, mora tudi dobiti plačo. To je pogoj. Problem pa je, če tega ni." V Olimpiji tako v zadnjih letih vendarle ni bilo. Zato pa so bile težave, ki jih ni bilo malo.

Zadržati slovenski naslov ne bo lahka naloga. Predvsem Primorska, ki je zmaje izločila v pokalnem tekmovanju in ga na koncu tudi osvojila, ima kakovostno zasedbo in odličnega trenerja. Ljubljančani so letos, ko so imeli naporen ritem, videli, da se lahko ob nepravem pristopu hitro opečejo proti marsikateri na papirju slabši zasedbi, česar se zaveda tudi Martić: "Tudi proti Zadru pristop ni bil idealen, čeprav so bili objektivni razlogi. Mora biti tak, kot smo ga pokazali v prvem krogu Lige za prvaka proti Iliriji, sicer ne bo dovolj. Pritisk je v Olimpiji prisoten že 50 let, vedno, torej to ni nič novega in se nič ne spreminja. Moramo trdo delati, se pogovarjati o tem, kakšna morata biti naša igra in pristop. Osredotočeni moramo biti na obrambo in ne nekatere druge zadeve."

Tilen Jamnik

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 20. krog DP: Gaziantep - Demir 87:67 24 7 (2/4 za dve, 0/1 za tri) 4 0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 22. krog DP: Betis - Andorra 89:100 24 25 (5/8 za dve, 3/7 za tri) 4 2 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB)

22. krog ABA: Mega - Igokea 99:87

21. krog ABA: Zadar - Mega 95:91 23

26 11 (1/2 za dve, 1/4 za tri)

2 (1/5 za dve, 0/3 za tri) 6

4 3

1 Žiga Dimec, Krka (SLO)

2. krog DP: Liga za prvaka: Krka - Helios 89:81

19. krog ABA 2:

Krka - Bosna 71:65 24

20 15 (7/9 za dve, 0/1 za tri)

10 (4/8 za dve) 2

4 1

2 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA)

Miami - Washington 129:102

Miami - Philadelphia 108:99

Washington - Miami 117:113

Miami - Phoenix 125:103 19

34

36

23 10 (3/5 za dve, 1/1 za tri)

7 (2/10 za dve, 1/3 za tri)

16 (5/10 za dve, 1/5 za tri)

17 (6/6 za dve, 1/4 za tri) 2

5

7

1 3

7

5

5 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

poškodovan Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) poškodovan Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 2. krog DP Liga za prvaka: Primorska- Šenčur 85:69

19. krog ABA 2: Zrinjski - Primorska 65:67 25

20 21 (4/8 za dve, 4/9 za tri)

14 (2/4 za dve, 3/6 za tri) 1

1 3

0 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 22. krog ABA: Olimpija - Zadar 90:85 1. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Ilirija 86:68 26

23 19 (2/4 za dve, 2/3 za tri)

14 (3/4 za dve, 1/4 za tri) 2

2 6

1 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 20. krog DP: Istanbul - Tofaš 73:80 24 10 (2/4 za dve, 1/3 za tri) 1 5 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 2. krog DP Liga za prvaka: Primorska- Šenčur 85:69

19. krog ABA 2: Zrinjski - Primorska 65:67 15

27 7 (3/5 za dve, 0/1 za tri)

4 (2/5 za dve) 4

7 0

0 Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) poškodovan Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 22. krog ABA: Olimpija - Zadar 90:85

1. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Ilirija 86:68 23

15 9 (3/5 za dve, 1/4 za tri)

7 (2/3 za dve, 1/4 za tri) 0

0 0

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 2. krog DP: Liga za prvaka: Krka - Helios 89:81 36 22 (7/11 za dve, 1/5 za tri) 6 5 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 21. krog DP: Avellino - Brindisi 89:71 20. krog DP: Brescia - Brindisi 74:60 26

13 11 (5/7 za dve, 0/5 za tri)

5 (1/2 za dve, 1/2 za tri) 5

2 1

0 Edo Murić, Zielona Gora (POL) 22. krog DP: Zielona Gora - Rosa 88:91

1. krog osmine finala LP: Zielona Gora - Monaco 82:84 15

16 2 (1/1 za dve)

6 (2/5 za dve, 0/1 za tri) 3

1 1

1 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 24. krog DP: Ulm - Brose 67:90

25. krog Evroliga: Olympiacos - Brose 87:79 ni igral

5

0

0

1 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 2. krog DP Liga za prvaka: Ilirija - Rogaška 84:79

19. krog ABA 2: Vršac - Rogaška 85:76 30

35 20 (6/10 za dve, 2/6 za tri)

16 (5/7 za dve, 1/4 za tri) 8

6 3

2 Alen Omić, Crvena zvezda (SRB) 25. krog Evroliga: Barcelona - Crvena zvezda 88:54

21. krog Igokea - Crvena zvezda 76:82 18

10 8 (4/6 za dve)

2 (1/2 za dve) 5

7 0

0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 22. krog DP: Boulazac - Levallois 87:91 20 18 (0/2 za dve, 3/7 za tri) 4 7 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 22. krog DP: Barcelona - Real 94:72

25. krog Evroliga: Real - Panathinaikos 92:75 21

17 5 (1/2 za dve, 0/1 za tri)

4 (2/3 za dve, 0/1 za tri) 6

5 1

2 Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 2. krog DP Liga za prvaka: Primorska- Šenčur 85:69

19. krog ABA 2: Zrinjski - Primorska 65:67 14

26 2 (0/1 za dve, 0/2 za tri)

8 (1/4 za dve, 2/5 za tri) 5

6 2

4 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 22. krog DP: Fuenlabrada - Estudiantes 87:81 13 5 (1/1 za dve, 1/3 za tri) 1 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

2. krog DP Liga za prvaka: Ilirija - Rogaška 84:79

1. krog DP Liga za prvaka: Olimpija - Ilirija 86:68 40

35 11 (3/7 za dve, 0/4 za tri)

18 (3/6 za dve, 2/5 za tri) 3

1 13

5 Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

poškodovan Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 20. krog DP: Banvit - Yesilgirešun 104:80

1. tekma osmine finala LP: Nanterre - Banvit 66:74 20

26 4 (2/3 za dve)

18 (6/7 za dve) 6

5 4

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 21. krog DP: Torino - Venezia 82:90 29 7 (2/4 za dve, 0/6 za tri) 5 2 Saša Zagorac, Krka (SLO) 2. krog DP: Liga za prvaka: Krka - Helios 89:81 25 11 (3/5 za dve, 0/3 za tri) 10 3

