Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! LeBron James je igro tokrat spremljal s klopi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cleveland brez Jamesa ni bil kos Detroitu

Beno Udrih ni igral

27. december 2016 ob 07:46

Detroit - MMC RTV SLO

Dan po veliki zmagi nad Golden Statom je trener Clevelanda Tyronn Lue namenil počitek LeBronu Jamesu in Cavsi so izgubili v Detroitu s 106:90.

James je v letošnji sezoni izpustil tretjo tekmo in Cleveland je vse izgubil. Tokrat Pistonsi, ki so prekinili niz petih zaporednih porazov, niso zaostajali niti enkrat. "Niso igrali vse od petka. Vedeli so, da prihajamo po težki tekmi z Golden Statom. Bili so spočiti in takoj so nas naskočili. Drugače bi seveda bilo, če bi bili spočiti mi," je povedal Kyrie Irving. Cleveland je igral peto tekmo v zadnjih sedmih dneh.

Prvi strelec tekme je bil rezervist Tobias Harris z 21 točkami. Vsi člani prve peterke Pistonsov so bili dvomestni. Beno Udrih ni stopil na parket. Pri Clevelandu je Irving dosegel 18 točk, eno več od Kevina Lova, ki je zbral še 14 skokov.

Tekme 26. decembra:

ORLANDO - MEMPHIS 112:102

Gordon 30, Ibaka in Payton po 16; Conley 17, Daniels 16.

WASHINGTON - MILWAUKEE 107:102

Porter 32 in 13 skokov, Beal 22; Antetokounmpo 22 in 12 skokov, Snell 20.

BROOKLYN - CHARLOTTE 120:118

Bogdanović 26, Kilpatrick 23; Batum 24, Lamb 17.

DETROIT - CLEVELAND 106:90

Harris 21, Caldwell Pope 18, Udrih ni igral; Irving 18, Love 17 in 14 skokov.

CHICAGO - INDIANA 90:85

Wade 21, Mirotić 20; Brooks 19, Turner 16.

NEW ORLEANS - DALLAS 111:104

Davis 28 in 16 skokov, Galloway 17; Williams 24, Matthews 17.

HOUSTON - PHOENIX 131:115

Harden 32 in 12 podaj, Anderson in Gordon po 15; Bledsoe 24, Knight 21.

MINNESOTA - ATLANTA 104:90

Towns 22 in 11 skokov, Wiggins in LaVine po 21; Howard 20 in 12 skokov.

PORTLAND - TORONTO 91:95

McCollum 29, Plumlee 13 in 15 skokov; Lowry 27, DeRozan 20 in 10 skokov.

LA CLIPPERS - DENVER 102:106

Crawford 24, Rivers 19; Jokić 24 in 10 skokov, Gallinari in Barton po 23.

SACRAMENTO - PHILADELPHIA 102:100

Cousins 30, Gay 17; Embiid 25, Rodriguez 18.

Tekme 27. decembra:

BOSTON - MEMPHIS

MIAMI - OKLAHOMA

DALLAS - HOUSTON

LA LAKERS - UTAH

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 30 22 8 73,3 BOSTON CELTICS 31 18 13 58,1 NEW YORK KNICKS 30 16 14 53,3 PHILADELPHIA 76ERS 30 8 22 26,7 BROOKLYN NETS 30 7 23 23,3 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 30 23 7 76,7 CHICAGO BULLS 31 15 16 48,4 MILWAUKEE BUCKS 29 14 15 48,3 INDIANA PACERS 32 15 17 46,9 DETROIT PISTONS 33 15 18 45,5 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 31 17 14 54,8 ATLANTA HAWKS 31 15 16 48,4 WASHINGTON WIZARDS 30 14 16 46,7 ORLANDO MAGIC 33 15 18 45,5 MIAMI HEAT 31 10 21 32,3 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % OKLAHOMA CITY THUNDER 31 19 12 61,3 UTAH JAZZ 31 18 13 58,1 DENVER NUGGETS 31 13 18 41,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 33 13 20 39,4 MINNESOTA TIMBERWOLV. 31 10 21 32,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 32 27 5 84,4 LOS ANGELES CLIPPERS 33 22 11 66,7 SACRAMENTO KINGS 31 14 17 45,2 LOS ANGELES LAKERS 34 12 22 35,3 PHOENIX SUNS 31 9 22 29,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 31 25 6 80,6 HOUSTON ROCKETS 32 23 9 71,9 MEMPHIS GRIZZLIES 33 20 13 60,6 NEW ORLEANS PELICANS 33 12 21 36,4 DALLAS MAVERICKS 31 9 22 29,0

R. K.