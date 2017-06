Cleveland zmrznil v končnici - Golden State blizu naslova

38 točk Jamesa in 38 Tringa ni bilo dovolj

8. junij 2017 ob 03:00,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 05:48

Cleveland - MMC RTV SLO

Popolna tišina v Quicken Loans Areni po zadnjem pisku sirene. Golden State je dosegel zadnjih enajst točk na tretji tekmi finala Lige NBA v Clevelandu (113:118) in vodi že s 3:0 v zmagah.



Še nobena ekipa v zgodovini Lige NBA se še ni vrnila po takem zaostanku. Lani so se Cavaliersi vrnili po zaostanku z 1:3, a tokrat bo naloga še precej težja. Mož odločitve je bil znova Kevin Durant, ki je tik pred osvojitvijo prvega šampionskega prstana in je vsekakor glavni kandidat za najkoristnejšega igralca (MVP) finala.



Finale, tretja tekma:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1) 0:3

113:118 (31:39, 29:28, 33:22, 19:29)

20.562; James 39 (15/27 iz igre, 4/7 za tri), 11 skokov in 9 podaj, Irving 38, Smith 16 (5/10 za tri), Love 9, Korver 8, Shumpert 2, Jefferson 1; Durant 31, 8 skokov in 4 podaje, K. Thompson 30, Curry 26 (5/9 za tri), 13 skokov in 6 podaj, Green 8, 8 skokov in 7 podaj, West in Iguodala po 7, Livingston 6, McCaw 2, McGee 1.

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: ------------------

Peta tekma, torek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

