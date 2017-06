Cleveland zmrznil v končnici - sijajni Durant blizu prvega prstana

39 točk Jamesa in 38 točk Irvinga ni bilo dovolj

8. junij 2017 ob 03:00,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 05:48

Cleveland - MMC RTV SLO

Popolna tišina v Quicken Loans Areni po zadnjem pisku sirene. Golden State je dosegel zadnjih enajst točk na tretji tekmi finala Lige NBA v Clevelandu (113:118) in vodi že s 3:0 v zmagah.



Še nobena ekipa v zgodovini Lige NBA se ni vrnila po takem zaostanku. Bojevniki so nanizali že 15 zmag zapored v letošnji končnici (najdaljši niz v vseh ameriških profesionalnih športih) in lahko v petek postanejo prva ekipa, ki bi osvojila naslov brez poraza. Lani so se Cavaliersi vrnili po zaostanku z 1:3, a tokrat bo naloga še precej težja.

Mož odločitve je bil znova Kevin Durant (31 točk), ki je tik pred osvojitvijo prvega šampionskega prstana in je vsekakor glavni kandidat za najkoristnejšega igralca (MVP) finala.



James in Irving skupaj dosegla kar 77 točk

LeBron James je bil znova najboljši strelec tekme z 39 točkami, skupaj s Kyriejem Irvingom (38 točk) sta uprizorila pravi šov. Tri minute pred koncem je J. R. Smith zadel trojko za vodstvo branilcev naslova s 113:107.

V končnici je na veliko sceno stopil Durant, ki je nanizal sedem točk zapored, ključna pa je bila trojka za vodstvo Bojevnikov 45 sekund pred koncem (113:114). Irving je s težkega položaja zgrešil, Durant pa je zadel dva prosta meta. James je skušal priti do meta z leve strani za tri točke, vendar ga je sijajno blokiral Andre Igoudala. James je ujel odbito žogo, a je stopil v avt, zmago gostov pa je potrdil Stephen Curry z dvema prostima metoma devet sekund pred koncem.

Bojevniki zadel 12 trojk že do odmora

J. R. Smith, ki je bil razglašen na prvih dveh tekmah v Oracle Areni, je odprl srečanje z dvema trojkama. James je bil znova neustavljiv, z zabijanjem je izenačil na 27:27 in zbral je že 15 točk v uvodnih desetih minutah. Trener Tyronn Lue mu je minuto in 49 sekund pred koncem prve četrtine namenil nekaj počitka. Gostje so to takoj unovčili in nanizali so deset zaporednih točk, Curry je bil dvakrat natančen izza črte (31:39).

Bojevniki so odmora zadeli kar 12 trojk. Klay Thompson je v prvem polčasu dosegel kar 21 točk in Golden State je imel prednost šestih točk (61:67).

Irving zrežiral preobrat v tretji četrtini

Kevin Love je zadel za prvo vodstvo Cavaliersov v drugem polčasu v letošnjem finalu (71:69), potem ko sta uvodni dve tekmi zanesljivo pripadli izbrancem Steva Kerra. V tretji četrtini se je razigral Irving, ki je z dvema odličnima prodoroma zrežiral preobrat in najvišje vodstvo Clevelanda v tej finalni seriji. Tik pred koncem tretje četrtine je bilo 94:87 in navijači so bili na nogah.

Mrk gostiteljev v zadnjih treh minutah

Cavaliersi so v zadnji četrtini uspeli zadržati minimalno vodstvo, večino akcij sta zaključevala Irving in James. Po trojki Smitha tri minute pred koncem se je tehtnica močno nagnila na stran Clevelanda (113:107), ki pa nato do konca srečanja ni dosegel niti točke več in razočaranje igralcev in navijačev je bilo ogromno.

Kerr: Durant je v življenjski formi

"V drugem polčasu nam prav nič ni šlo po načrtih, vseeno pa smo bili vseskozi blizu. V končnici je Durant prevzel odgovornost. Zavedal sem, da James in Irving igrata ogromno časa in vseskozi zaključujeta napade. Prepričan sem bil, da se bosta utrudila v zadnjih minutah, če bomo strnili obrambo. Durant je bil izjemen igralec v Ligi NBA že več let. To je njegov trenutek. Mislim, da je v življenjski formi v tem finalu," je bil zadovoljen trener Steve Kerr, ki je vodil drugo tekmo zapored, potem ko je enajst tekem izpustil zaradi bolečin v hrbtu.

James: Igramo proti najboljši napadalni ekipi vseh časov

"V zadnjih treh minutah smo imeli nekaj odprtih metov, vendar nismo prav nič zadeli. Warriorsi so zadeli v ključnih trenutkih, tudi iz težkih položajev. Zelo dobro so odigrali tudi v obrambi. Sploh ne smemo razmišljati, da zaostajamo z 0:3 v zmagah. Vsaka tekma je zgodba zase in v petek moramo najprej priti do prve zmage. Že pred začetkom finalne serije sem se zavedal, da igramo proti najboljši napadalni ekipi vseh časov," je poudaril James in dodal, da je zelo utrujen. Trikrat se j eveselil naslova prvaka, zdaj pa je tik pred petim porazom v finalni seriji. "Metlo" je prejel le pred desetimi leti proti San Antoniu.

"Nisem si mislil, da bomo izgubili tekmo, ko je LeBron dosegel 39 točk, sam pa sem jih dodal 38. Lani se to ne bi zgodilo, a to je še en dokaz, da je Golden State letos popolnoma druga ekipa, ki ima vedno pravo rešitev v napadu," je dodal Irving, ki je bil junak sedme tekme finala v lanski sezoni.

Klop Clevelanda ni na ravni finala

V lanskem finalu je bila zelo razpoložena tudi klop Clevelanda, ki je letos popolnoma odpovedala. Na tretji tekmi so rezervisti prispevali le enajst točk. Deron Williams še ni zadel met iz igre (0/11) v tem finalu, tudi Iman Shumpert in Richard Jefferson sta razočarala, Channing Frye sploh ni stopil na parket. Tristan Thompson ni dosegel niti točke, ujel je le tri odbite žoge. V petek imajo Cavaliersi zadnjo priložnost. Čaka jih zečo težka naloga, če bodo želeli preprečiti "metlo" in slavje Bojevnikov v Quicken Loans Areni.

Finale, tretja tekma:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1) 0:3

113:118 (31:39, 29:28, 33:22, 19:29)

20.562; James 39 (15/27 iz igre, 4/9 za tri), 11 skokov in 9 podaj, Irving 38 (16/29 iz igre, 0/7 za tri), Smith 16 (5/10 za tri), Love 9 (1/9 iz igre), 13 skokov in 6 ukradenih žog, Korver 8, Shumpert 2, Jefferson 1; Durant 31 (10/18 iz igre, 4/7 za tri), 8 skokov in 4 podaje, K. Thompson 30 (6/11 za tri), Curry 26 (5/9 za tri), 13 skokov in 6 podaj, Green 8, 8 skokov in 7 podaj, West in Iguodala po 7, Livingston 6, McCaw 2, McGee 1.

Met iz igre: 40/90; 40/83

Met za tri točke: 12/44; 16/33

Prosti meti: 21/25; 22/24

Skoki: 37; 44

Podaje: 17; 29

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: ------------------

Peta tekma, torek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.