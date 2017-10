Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Steph Curry v dvoboju z Averyjem Bradleyjem, ki je ob 23 točkah zbral še tri ukradene žoge. Foto: Reuters Klay Thompson, ki je bil prvi strelec tekme, je iz igre metal 12/19. Na drugi strani sta Reggie Jackson in Avery Bradley skupaj metala 16/25. Foto: Reuters Kristaps Porzingis je prvič v karieri z New Yorkom premagal Cleveland. Foto: Reuters LeBron James je v Ligi NBA debitiral pred natanko 14 leti. "Tisto tekmo sem odigral bolje, kot sem to," je povedal prvi zvezdnik Clevelanda. Foto: Reuters Junak velike zmage Indiane je bil Victor Oladipo, odlično pa se je pod košema boril tudi Domantas Sabonis. Foto: Reuters Dodaj v

Črn dan favoritov – poraženi Warriorsi, Cavsi in Spursi

Curry zgrešil prvi prosti met v sezoni

30. oktober 2017 ob 08:06

Oakland,Cleveland,Indianapolis - MMC RTV SLO

V Ligi NBA so bila v istem dnevu tri presenečenja. Najprej je Indiana doma s 97:94 premagala San Antonio, zatem je New York presenetil v Clevelandu (95:114), Detroit pa v Oaklandu (107:115).

Golden State je na sedmi tekmi klonil že tretjič, Detroit pa je vknjižil drugo veliko zmago, potem ko je v dveh dneh v gosteh ugnal Los Angeles Clipperse in zdaj še aktualne prvake. Dubsi so imeli ogromno težav z izgubljenimi žogami. Na vsaki tekmi v tej sezoni je Golden State izgubil vsaj 16 žog. Tokrat kar 26, po katerih so gostje dali 33 točk. Pomagal ni niti boljši odstotek meta iz igre (57:46).

Izgubljena žoga je tudi dokončno odločila srečanje. Ko je Detroit dobro minuto pred koncem vodil za šest, je Steph Curry skušal podati Klayu Thompsonu, vendar je bil na mestu odlični obrambni košarkar Avery Bradley, ki je prestregel žogo in uspešno zaključil protinapad. Thompson je bil z 29 točkami prvi domači strelec. Ob tem je izgubil štiri žoge. Curry je dodal 27 točk, a je izgubil pet žog. Tri je izgubil Kevin Durant, ki je prispeval 28 točk, povsem razglašen pa je bil Draymond Green, ki je dal le dve točki, vendar je izgubil kar šest žog. Curry je v tretji četrtini zgrešil prvi prosti met v sezoni. Pred tem jih je zadel 54 zapored, kar je njegov osebni rekord.

Na začetku drugega polčasa je Detroit zaostajal z 68:54, vendar je še v isti četrtini naredil preobrat in v zadnjo vstopil z vodstvom 82:81. Prednost gostov je nato narasla na 13, ko je bilo do konca še dobrih šest minut. Golden State se je približal na -2, a dokončno Pistonsov ni več ujel. Svoje delo je opravila tudi klop Detroita, ki je dosegal 12 točk več od domače. Bradley je bil s 23 prvi strelec Pistonsov, Reggie Jackson pa jih je dodal 22.

Po treh letih Knicksi le premagali Cleveland

Četrti poraz na zadnjih petih tekmah so doživeli aktualni podprvaki. Knicksi so z zanesljivo zmago presenetili v Clevelandu. Po treh zaporednih uvodnih porazih je New York zmagal drugič zapored, za kar sta najbolj zaslužna Tim Hardaway Jr., ki je dal 34 točk, in Kristaps Porzingis, ki je vknjižil dve manj. Konjenica je z naskokom glavni favorit, da še četrtič zapored zaigra v finalu lige, vendar za zdaj v obrambi ni videti kot ekipa, ki bi bila sposobna osvojiti Vzhodno konferenco. "Nasprotniki proti nam dosegajo koše, ko želijo. Naša obramba je trenutno res slaba," je povedal LeBron James.

Newyorčani so v zaključku tretje četrtine povedli z 89:71. Cleveland se je osem minut pred koncem približal z delnim izidom 17:5, ki ga je s prodorom zaključil James. Jeff Hornacek je posredoval s 'timeoutom', po katerem je sledil odgovor s serijo 9:0 oziroma 20:5 in dvoboj je bil odločen. Knicksi so Cleveland premagali prvič po 30. oktobru 2014. Kevin Love je ob 22 točkah ujel še 11 skokov. James je prispeval 16 točk in ujel še deset odbitih žog, 15 točk pa je ob vrnitvi po poškodbi dodal Derrick Rose, ki je lani igral za New York.

Oladipo mož odločitve ob zmagi nad Spursi

Victor Oladipo nadaljuje z odličnimi predstavami v dresu Indiane. Še na šesti tekmi je bil prvi strelec svoje ekipe. Dal je 23 točk, hkrati pa je dosegel odločilno trojko za veliko zmago nad San Antoniom. Deset sekund je ostalo še do konca, ko je Oladipo zadel trojko, potem ko je stopil nekoliko vstran, za 95:94. "Če sem iskren, nisem mislil metati s take razdalje, a čutil sem, da je pozicija prava. Rad mečem ob koncu tekme. O takih metih sanjaš," je povedal branilec. V Indiani je do zdaj odgovornost prevzemal Paul George, ki pa je vseh 15 metov za vodstvo v zadnjih 20 sekundah zgrešil. Oladipo je k Pacersom prišel prav v poslu za Georga iz Oklahome.

Razigran je bil tudi Domantas Sabonis, ki je bil prav tako del te menjave. Sin legendarnega Arvydasa je z 22 točkami in 12 skoki postavil osebni rekord. Iz igre je bil nezgrešljiv 9/9. Po trojki Oladipoja za 95:94 je bil na drugi strani nenatančen LaMarcus Aldridge, ki je bil s 26 točkami prvi strelec tekme. Zatem je Cory Joseph s prostima metoma potrdil zmago. Gregg Popovich po drugem zaporednem porazu Ostrog tako še vedno čaka, da na večni lestvici trenerjev z največ zmagami v ligi prehiti na šestem mestu Phila Jacksona.

Tekme 29. oktobra:

ATLANTA - MILWAUKEE 106:117

Schröder 21; Antetokounmpo 33 in 11 skokov, Middleton 27.



INDIANA - SAN ANTONIO 97:94

Oladipo 23, Sabonis 22 in 12 skokov; Aldridge 26.

BROOKLYN - DENVER 111:124

Dinwiddie 22; Murray 26, Jokić 21 in 14 skokov.



CHARLOTTE - ORLANDO 120:113

Walker 34 in 10 podaj, Howard 22 in 10 skokov; Simmons 27.



SACRAMENTO - WASHINGTON 83:110

Bogdanović 15; Wall 19, Porter Jr. 16.

CLEVELAND - NEW YORK 95:114

Love 22 in 11 skokov; Hardaway Jr. 34, Porzingis 32 in 12 skokov.



GOLDEN STATE - DETROIT 107:115

Thompson 29; Bradley 23, Jackson 22.

Tilen Jamnik