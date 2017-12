Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je pbil z 20 točkami prvi igralec Reala. Foto: EPA Felipe Reyes in Mathias Lessort v boju. Foto: EPA Sorodne novice Zoran Dragić s trojko zapečatil usodo Olimpie v Carigradu Dodaj v

Crvena zvezda do skalpa sredi Madrida, premalo tudi Dončićevih 20 točk

Crvena zvezda na dnu lestvice

1. december 2017 ob 21:02,

zadnji poseg: 1. december 2017 ob 23:07

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarje Reala iz Madrida je v 10. krogu Evrolige na domačem parketu porazila ekipa z dna lestvice, beograjska Crvena zvezda (83:87).

Beograjčani so pripravili presenečenje, Realu ni pomagalo niti 20 točk slovenskega reprezentanta Luke Dončića.

Crvena zvezda je po prvi četrtini zaostajala za pet točk, v drugi četrtini pa je prišla do preobrata, na odmor je tako odšla s sedmimi točkami naskoka (39:46). Dončić je v prvem polčasu dosegel 12 točk.

V tretji četrtini so Beograjčani prišli do najvišje prednosti (47:60), gostitelji so do konca prve četrtine nekoliko znižali zaostanek (58:67).

Madridčani so na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 8:0 - dve trojki in met za dve točki - čisto ujeli Crveno zvezdo (66:67). Po dobrih dveh minutah igre v tem delu igre so le zadeli tudi Beograjčani, za tri je bil učinkovit Rochestie (67:70). A razpoloženi Real je prek Fernandeza vknjižil še eno trojko (69:70). Zvezda je hitro utišala domače navijače, saj je z dvema zaporednima trojkama Dangubića spet prišla do višje prednosti (69:76). Po minuti odmora na zahtevo Pabla Lasa so njegovi varovanci odgovorili z dvema trojkama (75:79).

Za še bolj napeto končnico je poskrbel Dončić, ko je dve minuti pred koncem poravnal rezultat (81:81). V zadnjo minuto so gostje vstopili s točko prednosti (83:84), na vsaki strani sta sledila izgubljena napada. Pero Antić je 7,7 sekunde do konca zadel odločilno trojko za vodstvo Zvezde (83:87), saj so Madridčani izgubili zadnji napad.

Na včerajšnji tekmi se je izkazal Zoran Dragić, ki je pri zmagi Anadolu Efesa (73:68) nad milansko Olimpio dosegel 12 točk.

EVROLIGA, 10. KROG

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA

83:87 (24:19, 15:27, 19:21, 25:20)

PANATHINAIKOS - UNICAJA MALAGA

82:71 (16:15, 16:20, 22:19, 28:17)

Gist 17, Kalates 16, Rivers 15; Nedović 16, Suarez 14, Milosavljević 12.

CSKA MOSKVA - BARCELONA

92:78 (24:24, 20:15, 22:19, 26:20)

Clyburn 22, Higgins 20, De Colo 18;

Heurtel in Seraphin po 11.

Odigrano včeraj:

HIMKI MOSKVA - BROSE BAMBERG

82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17)

Šved 26, Gill 14; Hickman 21 ... Nikolić 2 (1/1 iz igre), 1 skok in 1 podaja v 5 min.

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO

73:68 (23:16, 10:14, 19:20, 21:18)

Štimac 19 in 10 skokov, McCollum 15, Dragić 12 (4/10 iz igre), 3 skoki in 2 podaji v 27 min, Murić ni igral; Micov in Theodore po 15.

MACCABI - ŽALGIRIS

81:74 (15:14, 24:15, 26:22, 16:23)

Cole 26, Jackson 12; Milaknis 19.

BASKONIA - FENERBAHČE

69:83 (25:15, 12:26, 14:25, 18:17)

Šengelia 13; Nunnally 16, Slukas 14.

VALENCIA - OLYMPIACOS

64:72 (13:20, 17:15, 15:19, 19:18)

Green 26; Papanikolau 13, Strelnieks in Printezis po 12.

Lestvica: CSKA MOSKVA 10 8 2 +111 18 OLYMPIACOS 10 8 2 +39 18 FENERBAHČE 10 7 3 +62 17 PANATHINAIKOS 10 7 3 +16 17 MACCABI 10 6 4 +10 16 HIMKI MOSKVA 10 6 4 -13 16 REAL MADRID 10 5 5 +41 15 ŽALGIRIS 10 5 5 -11 15 BROSE BAMBERG 10 5 5 -48 15 BARCELONA 10 4 6 +50 14 BASKONIA 10 4 6 -4 14 VALENCIA 10 3 7 -10 13 ANADOLU EFES 10 3 7 -35 13 OLIMPIA MILANO 10 3 7 -55 13 CRVENA ZVEZDA 10 3 7 -70 13 UNICAJA MALAGA 10 3 7 -77 13

D. S.