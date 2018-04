CSKA za konec rednega dela Evrolige porazil še Zvezdo

Jutri: Real Madrid - Brose Bamberg

5. april 2018 ob 21:38,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 23:09

Moskva - MMC RTV SLO

CSKA Moskva je z zmago nad Crveno zvezdo na domačem parketu (92:81) potrdila prvo mesto po rednem delu Evrolige.

Moskovčani so v rednem delu doživeli le šest porazov in so tako suvereno osvojil sam vrh lestvice. Njihov nasprotnik bo znan jutri, ko se končajo vse tekme 30. kroga.

Zvezda je tekmo odlično začela, vodila je že za 11 točk (6:17), do odhoda na odmor pa so se gostitelji približali (37:44). Zvezda je po vrnitvi hitro zadela trojko, natančen je bil Ognjen Dobrić, in spet je povedla z dvomestno prednostjo (37:47). A tu se je nalet Zvezde ustavil. Po košu Westermanna je bil izid izenačen (51:51), v zadnjo četrtino pa so Moskovčani krenili s točko prednosti (64:63). V zadnjem delu igre so vodstvo stopnjevali in tekmo so brez težav pripeljali do konca.

Pri domačih se je izkazal Vitalij Fridzon z 20 točkami, pri poražencih je 14 točk dosegel Dobrić. Nekdanji slovenski reprezentant Alen Omić, ki je v prejšnjem krogu proti Realu iz Madrida prikazal najboljšo predstavo v rdeče-belem dresu, je tokrat vknjižil osem točk, ujel je tri odbite žoge.

Real Madrid, v katerem igrata slovenska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph, se bo jutri pomeril z Brose Bambergom, za katerega igra še en evropski prvak, Aleksej Nikolić.

EVROLIGA

30. KROG



CSKA MOSKVA - CRVENA ZVEZDA

92:81 (23:24, 14:20, 27:19, 28:18)

Fridzon 20, Higgins 18, Rodriguez in Hunter po 12; Dobrić 14, Rochestie 13 ... Omić 8 (3/5 za dve) in 3 skoki.

FENERBAHČE - UNICAJA

* 91:99 (14:22, 22:25, 15:12, 32:24)

Slukas 26, Nunnally 19; Nedović 31, Waczynski 18, Augustine 11.

* - po podaljšku

OLIMPIA MILANO - PANATHINAIKOS

* 95:96 (27:18, 28:24, 14:19, 18:26)

Gudaitis 18, Kuzminskas 16; Gist, Chalates in James po 18.

* - po podaljšku

BASKONIA - ANADOLU EFES

79:81 (18:13, 14:20, 19:27, 28:21)

Poirier in Šengelija po 17; McCollum 21, Motum 16, Dunston 10.

BARCELONA - HIMKI

86:82 (31:18, 23:27, 18:21, 14:16)

Navarro 17, Heurtel 14, Ribas in Koponen po 12; Gill 21, Šved in Jenkins 15.

Petek ob 18.00:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS

Ob 20.30:

VALENCIA - MACCABI



Ob 21.00:

REAL MADRID - BROSE BAMBERG

Lestvica: CSKA MOSKVA * 30 24 6 +298 54 FENERBAHČE * 30 21 9 +173 51 PANATHINAIKOS * 30 19 11 +44 49 OLYMPIACOS * 29 19 10 +18 48 REAL MADRID * 29 18 11 +181 47 BASKONIA * 30 16 14 +114 46 ŽALGIRIS * 29 17 12 +28 46 HIMKI MOSKVA * 30 16 14 -14 46 ------------------------------------ UNICAJA MALAGA 30 13 17 -88 43 MACCABI 29 13 16 -87 42 BARCELONA 30 11 19 +52 41 CRVENA ZVEZDA 30 11 19 -182 41 VALENCIA 29 11 18 -87 40 BROSE BAMBERG 29 11 18 -117 40 OLIMPIA MILANO 30 10 20 -123 40 ANADOLU EFES 30 7 23 -209 37

D. S.