Dan Duščak z nasmehom Magica po poti Luke Dončića

Košarko igra s širokim nasmehom na obrazu

3. junij 2017 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Real je v svoje vrste zvabil še enega Slovenca, saj se v Madrid seli nadarjeni 15-letni košarkar Dan Duščak, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Slavka Duščaka.

"Dan igra košarko s širokim nasmehom na obrazu, tako je bilo že, ko je bil star osem let in je za nas odigral prve tekme. To ga loči od drugih, za njega je košarka zabava, igra, ima potezo več, njegov nasmeh pa okuži vse. Podobno so izjavili ljudje, ki se spominjajo Magica Johnsona, igral je z nasmehom in užival v košarki," je o Duščaku, 183 cm visokem desnorokem branilcu, za Nedeljske Novice spregovoril njegov trener Peter Hojč.

Dan Duščak tako zapušča KK Grosuplje. V Španiji ne bo smel pozabiti na izobrazbo, dobival pa bo štipendijo za mlade igralce. Po tej poti je šel tudi Luka Dončić, ki je izjemno hitro napredoval in je bil v zadnji sezoni najboljši mladi igralec Evrolige.

V tej sezoni je sicer v prvi španski košarkarski ligi igralo kar osem Slovencev, in sicer Luka Dončić, Boštjan Nachbar, Domen Lorbek, Alen Omić, Jaka Blažič, Luka Rupnik, Miha in Luka Lapornik.

T. O.