De Colo z izjemno predstavo potrdil prvo mesto za CSKA

Himki do zmage v Carigradu

21. marec 2018 ob 21:12

Moskva - MMC RTV SLO

Na derbiju vodilnih ekip Evrolige je CSKA pred 11.900 gledalci v Moskvi premagal Olympiacos z 89:81 in bo redni del končal na prvem mestu. Blestel je Nando de Colo.

30-letni Francoz, ki je v Ligi NBA igral za San Antonio in Toronto, je bil nezgrešljiv. Prispeval je 25 točk, zadel je vse štiri trojke, zgrešil je le en met za dve točki.

Grki, ki so si že pred 27. krogom zagotovili uvrstitev v četrtfinale, so držali priključek vse do 29. minute (63:62). Moskovčani so tretjo četrtino končali z delnim izidom 6:0. Andrej Voroncevič je zadel izza črte štiri sekunde pred koncem za vodstvo z 69:62.

Tudi na začetku zadnje četrtine Olympiacos ni našel pravega recepta v napadu. De Colo je povišal na 75:62 in gostitelji so nato zadržali prednost do konca. Pri gostih iz Pireja je bil najbolj razpoložen Georgios Printezis s 24 točkami.

"Izpolnili smo zares velik cilj, saj smo si zagotovili prvo mesto. To je zelo pomembno pred začetkom četrtfinala. Evroliga je pravi maraton in ni lahko končati na prvem mestu po rednem delu. Z igro v prvem polčasu nisem bil zadovoljen, saj smo imeli preveč izgubljenih žog, nato pa smo se precej izboljšali," je poudaril trener CSKA-ja Dimitris Itoudis.

27. krog:

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

89:81 (23:26, 21:14, 25:22, 20:19)

De Colo 25 (5/6 za dve, 4/4 za tri), Higgins 14, Rodriguez 13; Printezis 24, Spanulis 17.



ANADOLU EFES - HIMKI

73:85 (29:18, 20:24, 12:19, 12:24)

Dunston 19, Weems 16; Thomas 17, Šved 16.



Ob 20.30:

BASKONIA - BROSE BAMBERG



Ob 20.45:

UNICAJA MALAGA - BARCELONA

Odigrano v torek:

FENERBAHČE - MACCABI

87:73 (16:21, 29:15, 29:20, 13:17)

Gudurić 23, Datome 16; Jackson 13.

ŽALGIRIS - OLIMPIA MILANO

77:65 (17:16, 14:18, 23:16, 23:15)

White 16, Jankunas 15 ... Udrih 1 (brez meta iz igre) in 3 izgubljene žoge v 4 minutah; Gudaitis 19.

PANATHINAIKOS - CRVENA ZVEZDA

91:71 (24:15, 23:23, 30:18, 14:15)

Singleton 21, Calathes 17; Davidovac 17, Omić 15 (za dve: 6/8) in 7 skokov v 18 minutah.

VALENCIA - REAL MADRID

96:88 (22:21, 24:19, 24:20, 26:28)

Dubljević 17, Pleiss 14; Campazzo (12 podaj) in Taylor po 17 ... Randolph 6 (za dve: 2/5, za tri: 0/2) in 9 skokov v 27 minutah, Dončić je poškodovan.

Lestvica: CSKA MOSKVA * 27 22 5 +282 49 FENERBAHČE * 27 19 8 +147 46 OLYMPIACOS * 27 18 9 +11 45 REAL MADRID * 27 16 11 +171 43 PANATHINAIKOS * 27 16 11 +23 43 ŽALGIRIS 27 16 11 +23 43 HIMKI MOSKVA 27 16 11 +16 43 MACCABI 27 13 14 -75 40 ------------------------------------ BASKONIA 26 13 13 +68 39 CRVENA ZVEZDA 27 11 16 -151 38 VALENCIA 27 10 17 -72 37 UNICAJA MALAGA 26 10 16 -88 36 BROSE BAMBERG 26 10 16 -93 36 OLIMPIA MILANO 27 9 18 -124 36 BARCELONA 26 9 17 +41 35 ANADOLU EFES 27 6 21 -180 33 * - v četrtfinalu

A. G.