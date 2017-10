Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Tekmovanja pod okriljem KZS-ja se bodo začela ta konec tedna. Foto: Reuters Dodaj v

"Dogovor" med KZS-jem in sodniki vendarle dosegli

10. oktober 2017 ob 12:24

Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je podprl predlog predstavnikov združenj klubov in Društva košarkarskih sodnikov Slovenije glede višine sodniških stroškov.

To pomeni, da se bodo vsa ligaška tekmovanja, ki so bila prestavljena, tako začela ob koncu tega tedna.

Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je podprl predlog predstavnikov združenj klubov in Društva košarkarskih sodnikov Slovenije, da se sklep pod točko 8. redne 24. seje IO KZS z dne 29. maja 2017 zamrzne oziroma se izglasuje moratorij na izvajanje sklepa do dne 30. aprila 2018.

Tekmovanja v vseh kategorijah v okviru KZS-ja se bodo začela ob koncu tega tedna, in sicer pod pogoji plačevanja sodniških in drugih stroškov, ki so veljali pred sprejetjem navedenega sklepa.

Datum članskih tekem bo sporočil komisar lige

Da bi klubom olajšali izvedbo tekmovanja, sta komisarja lig po pooblastilu izvršnega odbora KZS-ja sprejela sklep, da se dnevi tekem, določeni z žrebom, ne spreminjajo in se tako odigrajo tekme, ki so predvidene s koledarjem tekmovanja. Vse preložene tekme v mlajših kategorijah se odigrajo po odigranem zadnjem, šestem kolu prvega dela tekmovanja, v članskih kategorijah se bodo preložene tekme odigrale v terminih, ki jih bo klubom posameznih tekmovanj sporočil komisar lige.

