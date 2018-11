Dončić do odmora zadel tri trojke, Dallas vodi za 18 točk

Minnesota gosti San Antonio

29. november 2018 ob 02:00

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 03:15

Košarkarji Dallasa so novembra v zelo dobri formi. Znova so na 50 odstotkih (9 zmag in 9 porazov) in imajo celo boljši izkupiček od Houstona. Rocketsi so izgubili vse tri tekme zadnji teden na gostovanju na Vzhodu.

V Toyota Centru bodo skušali Mavericksi nadaljevati z odlično obrambno igro, ki so jo prikazali na zadnjih srečanjih in je bila tudi ključ do uspeha. V American Airlines Areni so dobili že šest tekem zapored, na gostovanjih pa so precej slabši (1:7). Luka Dončić in soigralci bodo nato v petek znova gostovali v Staples Centru, kjer so konec oktobra doživeli minimalni poraz z Lakersi.

James Harden je Washingtonu nasul kar 54 točk, a to ni bilo dovolj za zmago, Houston je klonil po podaljšku. Trener Mike D'Antoni ima veliko težav s poškodovanimi igralci in Rocketsi so daleč od lanske forme, ko so se prebili vse do konferenčnega finala in izgubili šele na sedmi tekmi proti Golden Statu.

