Dončić in Barnes končala črni niz Dallasa proti Atlanti

Miami brez Dragića nemočen v Salt Lake Cityju

13. december 2018 ob 02:30,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 05:10

Dallas - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa so prvič po 30. oktobru 2013 premagali Atlanto. Luka Dončić je za zmago s 114:107 prispeval 24 točk, 10 skokov in 5 podaj v 35 minutah. To je že enajsta zaporedna zmaga Mavericksov v American Airlines Centru.

Dallas je zadnjič doma izgubil 2. novembra proti New Yorku. Tokrat ni prikazal prepričljive predstave. Še sredi tretje četrtine je imela Atlanta šest točk naskoka (57:63), ko je trener Rick Carlisle izgubil živce in se sredi parketa jezil na sodnike. Prejel je dve tehnični napaki in bil izključen. To je prebudilo gostitelje, ki so odlično končali tretjo četrtino in zalet prenesli na začetek zadnje, ko so si priigrali odločilno prednost in tako končali niz desetih zaporednih porazov proti Hawksom. Nobena ekipa v Ligi NBA ni bila tako neugodna za Dallas v zadnjih letih.

19-letni Dončić je v vsakem polčasu dosegel po 12 točk. Iz igre je metal 5/14, izza črte pa 2/6, precej bolj natančen je bil pri prostih metih (12/15). Izkazal se je z dvojnim dvojčkom in znova odlično razigral soigralce. Ob polčasu je tudi prejel nagrado za novinca meseca na Zahodu. Več točk od njega je prispeval le Harrison Barnes, ki je zadel pet trojk. J. J. Barea je blestel v prvem polčasu z 18 točkami v 16 minutah, a si je zvil gleženj in ni več igral v nadaljevanju.

Pri Atlanti je izstopal novinec meseca na Vzhodu Trae Young s 24 točkami in 10 podajami. V letošnji sezoni sta se najboljša novinca torej razšla z 1:1 v zmagah, Hawksi so 24. oktobra ugnali Maverickse s 111:104.

Dallas ni nadgradil dobrega začetka

Gostitelji so bili razigrani na začetku srečanja. Barnes je zadel izza črte, Dončić pa je ujel žogo, švignil v protinapad za 5:0. Z dvema prostima metoma je povišal na 12:5. Na parketu je bil uvodnih osem minut, natančen je bil še z lebdečim polaganjem, skupaj je prispeval osem točk za vodstvo z 28:26.

Na začetku druge četrtine je Young zadel dve trojki zapored in Hawksi so prevzeli vodstvo (28:32). Dalas je popustil v obrambi, gostje so prišli do številnih lahkih košev. Dončić je pol minute pred odmorom spektakurano zadel iz težkega položaja od table, ko je John Collins nad njim naredil prekršek, a tega sodnika nista videla. V prvem polčasu je dosegel 12 točk v 16 minutah. Atlanta je imela ob odmoru točko naskoka (51:52).

Izključitev trenerja Carlisla prebudila Maverickse

Na začetku nadaljevanja je Dončić sijajno zaposlil DeAndreja Jordana, ki je z zabijanjem znova poskrbel za prednost Dallasa (55:52). Mavsi nato tri minute in pol niso dosegli niti točke in Hawksi so z delnim izid 9:0 prišli do svoje največje prednosti na tekmi (57:63). Osem minut pred koncem je Collins blokiral Barnesa ob prodoru, trener Carlisle pa je zahteval osebno napako. Prejel je tehnično napako, a se ni uspel pomiriti, stopil je na parket in se pritoževal, sodniki pa so ga poslal v garderobo. Očitno je uspel prebuditi zaspane varovance, ki so v nadaljevanju zaigrali precej bolje. Barnes je odgovoril s trojko, Dončić pa je izenačil s tremi prostimi meti po osebni napaki DeAndreja Bembryja pri metu izza črte. V naslednjem napadu je zadel še trojko. Dallas je dosegel zadnjih pet točk v tretji četrtini za vodstvo z 81:78.

Hawksi popustili na začetku zadnje četrtine

Zalet iz konca tretje četrtine so gostitelji prenesli tudi v zadnjo, ko so z delnim izidom 6:0 povišali na 87:78. Gostje so imeli težave v vsakem napadu, niso imeli pravih idej. Dorian Finney-Smith je po protinapadu zadel za dvomestno razliko (92:81) in tudi minuta odmora Lloyda Pierca ni pomagala. Dončić je v kotu našel Maxija Kleberja, ki je s trojko povišal na 97:85. Young je goste še držal v igri, vendar je Dončić zadel izza črte z leve strani za 104:91. Tri minute pred koncem je imel Dallas najvišjo prednost na tekmi 109:94, nato pa je koncentracija popustila. Atlanta se je s trojko Kevina Huerterja 42 sekund pred zadnjim piskom sirene približala na 110:105, a je Jalen Brunson zadel tri proste mete, končni izid pa je z enim zadetim prostiom metom postavil Dončić.

Sredine tekme:

DALLAS - ATLANTA 114:107

Barnes 25 (8/16 iz igre, 5/8 za tri), Dončić 24 (5/14 iz igre, 2/6 za tri, prosti meti 12/15), 10 skokov in 6 podaj v 35 minutah, Barea 18, Finney Smith in Jordan (11 skokov) po 11, Kleber 7, Powell in Brunson 5, Matthews in Harris po 4; Young 24 (11/20 iz igre) in 10 podaj, Bazemore 22, Collins 20 in 17 skokov, Huerter 19 (4/6 za tri), Dedmon 9, Len in Dorsey po 4, Carter 3, Anderson 2.

UTAH - MIAMI 111:84

Mitchell 21, Favors 17 (7/8 iz igre), Korver 16 (4/5 za tri), Exum 14, Ingles in Gobert (11 skokov) po 10; McGruder 16 (4/5 za tri), Olynyk 14, Richardson 11, J. Johnson in Winslow po 9, Dragić ni igral zaradi poškodbe kolena.

CHARLOTTE - DETROIT 108:107

Walker 31, 9 podaj in 8 skokov, Parker 16; Griffin 26 in 10 skokov, Jackson 18, Galloway 17.

CLEVELAND - NEW YORK 113:106

Clarkson 28 (12/21 iz igre), Hood 23, Sexton 19; Hardaway in Kanter (10 skokov) po 20, Knox 19.

INDIANA - MILWAUKEE 113:97

Young 25 (9/14 iz igre) in 11 skokov, Turner 23, Bogdanović 16 (3/5 za tri), Bledsoe 23 (11/16 iz igre), Lopez 15, Antetokounmpo 12 in 10 skokov.

PHILADELPHIA - BROOKLYN 124:127

Embiid 33 (12/18 iz igre) in 17 skokov, Simmons 22, 8 skokov in 7 podaj, Korkmaz 18; Dinwiddie 39 (11/18 iz igre), Crabbe 20, Harris 14.

WASHINGTON - BOSTON * 125:130

Wall 34 (14/26 iz igre) in 13 podaj, Beal in Green po 22; Irving 38 (12/28 iz igre), Morris 27, Smart 18.

* - po podaljšku

MEMPHIS - PORTLAND 92:83

Conley 23, Jackson Jr. 14; McCollum 40 (16/27 iz igre), Lillard 14.

NEW ORLEANS - OKLAHOMA CITY 118:114

Davis 44 (16/32 iz igre, prosti meti 11/11) in 18 skokov, Randle 22 in 12 skokov, Holiday 20 in 10 podaj; George 25 in 11 skokov, Schröder 24, Adams in Westbrook po 20.

SACRAMENTO - MINNESOTA

GOLDEN STATE - TORONTO



Četrtkove tekme:

HOUSTON - LA LAKERS

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS

ORLANDO - CHICAGO

PHOENIX - DALLAS

A. G.