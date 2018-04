Dončić in soigralci izgubljeni v peklu Oake

Poudarki Panathinaikos s 95:67 dobil prvo tekmo četrtfinala končnice Evrolige

Atenčani tekmo odprili z izidom 20:0

Luka Dončić v 21 minutah dosegel 6 točk

Nick Calathes je v treh četrtinah zbral rekordnih 16 podaj. Foto: Reuters Mike James je bil prvi strelec s 24 točkami. Foto: Reuters

18. april 2018 ob 09:56

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Reala so v Atenah dobili uvodni sodniški met, 18 sekund pozneje so zaostajali s 5:0. To je bil le uvod v pet minut iz more, po katerih je Panathinaikos vodil že 20:0.

Povzemimo. Izgubljena žoga, izgubljena žoga, zgrešen met, prekršek v napadu, zgrešen met, izgubljena žoga, zgrešen met, zgrešen met, zgrešen met, blokada, izgubljena žoga, izgubljena žoga. To je bilo uvodnih 12 posesti Madridčanov, ki so v kotlu dvorane Oaka ob fanatični obrambi zelenih delovali nebogljeno in izgubljeno.

Trener Panathinaikosa Xavi Pascual se je odločil, da bo v obrambi nad Luko Dončića poslal gibljivega, 201 centimetov visokega Thanasija Antetokounmpa, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Brat zvezdnika Milwaukeeja Giannisa je povsem onemogočil statističnega MVP-ja rednega dela. Dončić je imel še težje delo psihološko, saj je vedel, da ob odsotnosti Sergia Llulla in Facunda Campazza na položaju organizatorja igre nima ustrezne menjave.

Najslabša evroligaška predstava Dončića

Dončić je bil tako dobro pokrit, da je v 21 minutah iz igre metal le petkrat. Njegov met za dve je bil 0/2, za tri 2/3. Dosegel je 6 točk, imel je en skok, bil je brez podaje. Glede na minutažo je bila to njegova najslabša tekma v evroligaški sezoni. "19-letni Dončić ni mogel priti do svoje igre ob agresivni obrambi, kar je bil že primer proti fizično močnim nasprotnikom, ki gojijo podoben slog. Zadel je dve trojki ob koraku nazaj, kar je njegova značilnost," je igro slovenskega najstnika ocenil ameriški novinar ESPN-a Mike Schmitz, izvedenec za mlade košarkarje, ki prihajajo na nabor Lige NBA. Dončić je nekaj dni pred koncem prijav na nabor še posebej pod povečevalnim steklom skavtov in novinarjev čez lužo.

Lasso: Zmago so si zaslužili že po 10 sekundah

Real se je sredi druge četrtine sicer približal na minus osem, vendar je Panathinaikos hitro našel odgovor in v drugem delu popolnoma povozil varovance Pabla Lassa. "Čestitam Panathinaikosu. Zmago so si zaslužili od prvih desetih sekund. Začeli smo tekmo z 20:2, tako da ne vem, kaj sploh delam pred vami," je na novinarski konferenci povedal Lasso. "Nadigrali so nas, res so hoteli to zmago. Mi smo samo čakali. Ta večer moramo čim prej pozabiti, saj nas čez 48 ur čaka nova tekma. Seveda je težko brez Llulla in Campazza, toda težave s poškodbami imamo skozi vso sezono in ne bom iskal izgovorov," je dejal Lasso, ki je odločno zanikal, da je bilo njegovo moštvo nadigrano taktično.

Pascual: Odigrali smo popolno tekmo

Medtem ko pri Madridčanih ni bilo izstopajočega moža, sta pri Panathinaikosu blestela Mike James in Nick Calathes. James je v 27 minutah vknjižil 24 točk ob metu 7/11 za dve in 3/3 za tri točke. Zbral je še osem skokov in tri podaje. Calathes je 11 točkam dodal še 16 podaj, kar je rekord Evrolige v končnici. In to v samo treh četrtinah. Z indeksom 29 je bil MVP prve tekme končnice.

"Kar težko mi je to povedati, a odigrali smo popolno tekmo. Vse je šlo po naših notah. Obramba je bila izjemna, prav tako napad. Za vse tiste, ki imajo radi košarko, je bil to čudovit večer. Seveda vodimo le z 1:0 in moramo tako nadaljevati. Nekateri trenerji pravijo, da ni dobro zmagati s tako razliko in da je bolje dobiti tekmo za eno točko, vendar nimamo prav nobenega razloga proti temu, da ponovimo tako predstavo. To mora biti naša miselnost, moramo biti pripravljeni tudi, če bo tekma drugačna," je povedal Xavi Pascual.

R. K.