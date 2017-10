Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ekipi sta se srečali na tekmi slovenskega superpokala, ko je Petrol Olimpija v Tivoliju zmagala s 94:76. Foto: BoBo Sorodne novice "Dogovor" med KZS-jem in sodniki vendarle dosežen Dodaj v

DP v košarki: Krka - Petrol Olimpija

Zlatorog gosti Sixt Primorsko

Začenja se nova sezona državnega prvenstva v košarki. Po preloženem 1. krogu se na derbiju 2. kroga v dvorani Leona Štuklja merita Krka in Union Olimpija.

Nesoglasja med slovenskimi klubi in sodniki so se na veselje ljubiteljev košarke končala oziroma so zamrznjena do konca aprila 2018. Delivci pravice so dobili, kar so želeli, tako da se bodo ta konec tedna začela tudi tekmovanja v 2., 3. in 4. SKL ter 1. ženski ligi. V vseh bodo začeli drugi krog, komisar tekmovanj Boris Majer pa bo v dogovoru s posameznimi klubi med sezono nadomestil odpadli prvi krog.

Ljubljančani tako začenjajo naporen ritem treh tekem tedensko. V četrtek popoldne so se vrnili z gostovanja v Strasbourgu, že v soboto zjutraj pa se varovanci Gašperja Okorna odpravljajo v Srbijo, kjer jih v nedeljo ob 17.00 v Sremski Mitrovici čaka tekma 4. kroga Lige ABA proti Mega Bemaxu.

2. krog, danes ob 19.00:

KRKA - PETROL OLIMPIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



ZLATOROG - SIXT PRIMORSKA



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - HELIOS SUNS



HOPSI POLZELA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



Nedelja ob 19.00:

ILIRIJA - ROGAŠKA

