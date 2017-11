Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je odgovarjal na neobičajna vprašanja. Foto: Reuters Michael Jordan je po mnenju številnih ljubiteljev košarke še vedno najboljši igralec vseh časov. Foto: Reuters Dodaj v

Dragić bi večerjal z Jordanom, ponudil bi mu musako

Zlata medalja na EuroBasketu mu pomeni vse

7. november 2017 ob 11:41

Miami - MMC RTV SLO, STA

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je bil gost priljubljene pogovorne oddaje Full Timeout na ameriški športni postaji Fox Sports, kjer je odgovaril na neobičajna vprašanja.

Slovenski kapetan je med drugim povedal, da če bi imel možnost, bi na večerjo povabil Michaela Jordana. "V Ljubljani bi ga peljal v dobro slovensko restavracijo in mu predstavil kulinarične specialitete," je dejal Gogi.

Novinarka Kristen Hewitt mu je v dveh minutah postavila nekaj neobičajnih vprašanj in glede na odgovore slovenskega kapetana je jasno, da bi moral Jordan v Ljubljani pokusiti musako. To je namreč jed, ki jo Dragić najbolj pogreša v ZDA. "Je kot neke vrste lazanja. So plasti pašte, mesa in zelenjave. Pogrešam jo, čeprav bi mi jo klubski zdravniki verjetno odsvetovali," je razložil Dragić.

Zlata medalja je res nekaj posebnega

Uvodno vprašanje je bilo, kaj mu pomeni zlata medalja na evropskem prvenstvu. Odgovoril je bil kratek in jasen. "Vse! V zadnjih dvanajstih letih je bilo na mojih plečih ogromno bremena in zlata medalja je res nekaj posebnega." Sledilo je vprašanje o ameriških televizijskih oddajah, ki jih je spremljal, ko je prišel v ZDA. Dragić je odgovoril, da je kot otrok spremljal seriji Princ z Bel Aira z Willom Smithom v glavni vlogi ter Družinske zadeve. Zanimivi so bili tudi njegovi odgovori o tem, kako Američani napačno izgovarjajo njegov priimek oziroma ime. "Velikokrat sem slišal Dragik, pa Dragović, tudi Tragić. Pri imenu je lažje, največkrat mi rečejo Go-run, se pravi pojdi teči."

Za konec je novinarka prihranila vprašanje o Goranovih lepih zobeh. Lani je namreč v dvobojih s tekmeci izgubil kar dva. "Ni strategije. Na igrišče grem na vse ali nič. Sicer pa imam odličnega zobozdravnika," je sklenil Dragić.

M. L.