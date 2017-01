Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Reggie Jackson in Andre Drummon sta povzročala Miamiju veliko težav. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić in Udrih le opazovala dvoboj Miamija ter Detroita

Spursi po podaljšku klonili pred Atlanto

2. januar 2017 ob 08:01

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Detroita so s 107:98 slavili v Miamiju. Goran Dragić zaradi poškodbe ni igral, s klopi je tekmo spremljal tudi Beno Udrih.

Najboljši slovenski košarkar ima težave s hrbtom in je izpustil osmo tekmo v letošnji sezoni. V rotaciji so gostitelji imeli le devet košarkarjev. Ob tem je manjkal tudi prvi center Hassan Whiteside, ki je začel na vseh 34 tekmah, ko je bil v kadru. Odsotni so bili tudi Dion Waiters, ki je bil v prvi peterki na vseh 16 srečanjih, ko je bil v ekipi, Justise Winslow, ki je začel 15 od 18 tekem, in Josh McRoberts, ki je bil v prvi peterki na 14 od 22 dvobojev.

"Ko dobijo drugi igralci priložnost, da imajo žogo v rokah, je lahko zelo nevarno," je opozoril trener Detroita Stan Van Gundy. In res so se njegovi varovanci v prvem polčasu mučili proti oslabljenemu Miamiju. Heati so bili zelo razigrani v prvi četrtini, ko so dosegli kar 37 točk, na odmor pa so odšli s prednostjo osmih. Toda v napadu se je v drugem delu ustavilo. V drugih 24 minutah so dali le še 32 točk. V prvem polčasu so Heati metali 65-odstotno, drugi polčas pa odprli s 4/27 iz igre, ko je Pistonsom uspela serija 27:8, s čimer so preobrnili potek tekme. V drugem polčasu so bili domači košarkarji iz igre uspešni le še 27,5 odstotno. V prvih petih minutah zadnje četrtine sploh niso dali koša.

"V drugem polčasu smo se prebudili. Dobro smo se pogovorili in zaigrali bistveno intenzivneje kot predtem," je povedal Andre Drummond. Prvi center Detroita je ob odsotnosti Whitesida kraljeval pod obročema s 25 točkami in 18 skoki. Dve točki več je dosegel Reggie Jackson, ki si je na poziciji organizatorja igre razdelil minute z Ishem Smithom, tako da za Udrih, ki je lani igral za Miami, priložnosti (znova) ni bilo. James Johnson je bil z 20 točkami prvi strelec Miamija.

Tekme 1. januarja:

ATLANTA - SAN ANTONIO 114:112 - po podaljšku

Millsap 32 in 13 skokov, Hardaway 29; Aldridge 27 in 13 skokov, Parker 22.



MIAMI - DETROIT 98:107

Johnson 20, Ellington 18, Dragić ni igral; Jackson 27, Drummond 25 in 18 skokov, Udrih ni igral.



INDIANA - ORLANDO 117:104

Turner 23 in 12 skokov, George 19; Vučević 18 in 11 skokov.



MINNESOTA - PORTLAND 89:95

Wiggins 24; McCollum 43, Plumlee 18.

LA LAKERS - TORONTO 114:123

Russell 28; Lowry 41, DeRozan 31.

Tekme 2. januarja:

MILWAUKEE - OKLAHOMA CITY

CLEVELAND - NEW ORLEANS

BROOKLYN - UTAH

NEW YORK - ORLANDO

CHICAGO - CHARLOTTE

HOUSTON - WASHINGTON

LA CLIPPERS - PHOENIX

GOLDEN STATE - DENVER

