Dragić ob zmenku s Kokoškovom do dvojnega dvojčka

Danes opolnoči teksaški derbi

8. december 2018 ob 07:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Goran Dragić se je po osmih tekmah neigranja na parket Lige NBA vrnil z dvojnim dvojčkom. Ob zmagi Miamija nad Phoenixom (115:98) je 11 točkam dodal še 10 podaj.

Slovenski organizator igre je na parketu preživel 21 minut: "Malo sem bil zadihan, ampak – počutim se odlično." Dragić je moral zaradi bolečin v kolenu izpustiti kar osem tekem, v tem času pa je Miami izgubil petkrat. Njegova vrnitev je na ekipo delovala blagodejno, Dragić je bil pravi vodja s številnimi vrhunskimi podajami.

Adebayo v prvem polčasu dosegel 20 točk

V prvi četrtini trener Erik Spoelstra sicer ni mogel biti zadovoljen z Miamijevo igro v obrambi (36 prejetih točk), a se je to že v drugi četrtini močno popravilo (14). Prvi strelec obračuna je bil z 22 točkami 21-letni Bam Adebayo. To je njegov rekord kariere. Dvajset jih je dosegel že do polčasa, ko je imel Miami že kar lepo prednost 60:50. Počitka za Miami ne bo, danes ga že čaka gostovanje pri Clippersih, medtem ko bo Dončićev Dallas v teksaškem derbiju (že ob polnoči!) gostil Houston.

Čustveno navezan na Phoenix

Seveda si je Dragić še kako želel nastopiti ravno v Phoenixu in proti Phoenixu. Pred desetimi leti se je tu začela njegova NBA-kariera, leta 2010 je okusil, kaj pomeni igrati v konferenčnem finalu z Lakersi (na poti do tja mu je med drugim uspela tudi tista izjemna tekma, ko je San Antoniu v zadnji četrtini nasul 23 točk), predvsem pa – trener Phoenixa je Igor Kokoškov. Zgodba z zlatega EP-ja 2017 je znana vsem: Dragić je bil takrat kapetan slovenske košarkarske reprezentance, Kokoškov pa slovenski selektor.

Spursi v zadnji četrtini zmleli Lakerse

San Antonio je s 133:120 premagal Los Angeles Lakerse, blestel je predvsem DeMar DeRozan. Ob 36 točkah je zbral še 9 podaj in 8 skokov. Spursi so zaostajali celotno drugo in tretjo četrtino (tudi za 15 točk), a so zadnjo četrtino dobili s 44:21. Marco Belinelli je postal prvi igralec v NBA-ju, ki je v dresu devetih različnih ekip dosegel vsaj 50 trojk. Lakersi so po štirih zmagah prvič klonili. LeBron James je skoraj dosegel nov trojni dvojček (35 točk, 11 podaj in 8 skokov), že do polčasa, ko so Lakersi vodili z 68:72, je imel "na računu" 24 točk, 8 podaj in 7 skokov.

Liga NBA, tekme 7. decembra:

CHARLOTTE - DENVER 113:107

Walker 21, Parker 19, Monk 16; Murray 20, Millsap, Jokić in Beasley po 16.

DETROIT - PHILADELPHIA 111:117

Griffin 31 in 12 skokov, Drummond 21 in 10 skokov, Jackson 13; Butler 38 (13/27 iz igre), Simmons (14 skokov), Redick in Muscala po 18.

ORLANDO - INDIANA 90:112

Vučević 22 in 10 skokov, Gordon 20 in 14 skokov; Bogdanović 26, Joseph 15, Young 14.

BROOKLYN - TORONTO * 106:105

Russell 29, Dinwiddie 17; Leonard 32 (5/6 za tri), Valančiunas 24.

* - po podaljšku

Netsi so presenetili Raptorse in jih ugnali prvič po 3. aprilu 2015.

CLEVELAND - SACRAMENTO 110:129

Clarkson 26, Sexton 23, Burks 22; Fox 30 (4/5 za tri) in 12 podaj, Hield 25, Bagley 17 (8/9 iz igre).

CHICAGO - OKLAHOMA CITY 114:112

LaVine 25, Markkanen 24, Holiday 20; Westbrook 24, 17 skokov in 13 podaj, Adams 21 in 10 skokov, George in Schröder po 19.

NEW ORLEANS - MEMPHIS 103:107

Randle 26 in 13 skokov, Davis 25 in 11 skokov, Holiday 20 in 11 podaj; Green 24, Anderson 19 in 11 skokov, Gasol 15, Noah 13.

MILWAUKEE - GOLDEN STATE 95:105

Antetokounmpo 22 in 15 skokov, Brogdon 15; Curry in Thompson po 20.

PHOENIX - MIAMI 98:115

Daniels 18 (6/10 za tri), Ayton 16 (8/11 iz igre) in 11 skokov; Adebayo 22 in 10 skokov, Winslow 20 (4/4 za tri), McGruder 14, Olynyk 13, T. Johnson 12, Dragić 11 točk (5/12 iz igre, 1/3 za tri), 10 podaj, 1 skok in 3 ukradene žoge v 21 minutah.

SAN ANTONIO - LA LAKERS 133:120

DeRozan 36 (11/20 iz igre), 9 podaj in 8 skokov, Aldridge, Pöltl in Mills po 14; James 35 (13/28 iz igre) in 11 podaj, Kuzma 27, Ball 13 in 11 podaj.

