Dragić prvi strelec Miamija ob veliki zmagi nad Houstonom

Odločil delni izid 20:5 ob koncu tekme

18. januar 2017 ob 07:47

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić se je v najbrž najodmevnejši zmagi košarkarjev Miamija v sezoni spogledoval s trojnim dvojčkom. S 109:103 je padel Houston, za katerega je James Harden dosegel 40 točk, 12 skokov in 10 podaj.

Dragiću so do dvomestne številke v vseh treh kategorijah zmanjkali po dva skoka in podaji. V 37 minutah je ob metu 8/15 dosegel 21 točk, 8 skokov in 8 podaj. Imel je tudi šest izgubljenih žog.

Dragić je bil prvi strelec Miamija, vendar njegovi soigralci niso veliko zaostajali. Kar pet jih je doseglo 14 točk ali več. Iz prve peterke je Dion Waiters vknjižil 17 točk, Hassan Whiteside pa 14 točk in 15 skokov. Izkazali so se rezervisti. Wayne Ellington je prispeval 18 točk, Tyler Johnson 16 in James Johnson 15. Miamijevi rezervisti so nadigrali Houstonove z 51:32.

Miami je sredi zadnje četrtine zaostajal za točko, nato pa odločil tekmo z delnim izidom 20:5. "Vesel sem, da so bili fantje nagrajeni za trdo delo," je bil zadovoljen trener Erik Spoelstra po šele 12. zmagi Miamija na 42 tekmah.

Harden je svoj 13. trojni dvojček sezone dosegel 12 sekund pred koncem, ko je podal za zabijanje Montrezlu Harrellu, medtem ko so košarkarji Miamija le čakali na konec tekme. Rocketsi so izza črte metali 9/39.

MIAMI - HOUSTON 109:103

Dragić 21, 8 skokov, 8 podaj in 6 izgubljenih žog v 37 minutah, Ellington 18; Harden 40, 12 skokov in 10 podaj.

BROOKLYN - TORONTO 109:119

Lopez 28, LeVert 14; DeRozan 36 in 11 skokov, Joseph 33, Ross 15.



CHICAGO - DALLAS 98:99

Butler 24, 12 podaj, 9 skokov, Lopez 21; Barnes 20, Curry 18.

SAN ANTONIO - MINNESOTA 122:114

Leonard 34, Aldridge 29; Towns 27 in 16 skokov, Rubio 21 in 14 podaj.

LA LAKERS - DENVER 121:127

Williams 24, Young 22; Jokić 29 in 15 skokov, Barton 26, Faried 20.

