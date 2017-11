Dragić s sedmimi zaporednimi točkami prvi načel Utah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je bil ob Dionu Waitersu najzaslužnejši za drugo zaporedno zmago Miamija. Foto: Reuters Boston je kljub poškodbi Kyria Irvinga ugnal Charlotte in ostaja trenutno najboljša ekipa sezone (11 zmag, 2 poraza). Foto: Reuters Dennis Schröder (levo) se je izkazal s 17 točkami in 11 podajami, a poraza Atlante ni mogel preprečiti. Foto: Reuters Dodaj v

11. november 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Goran Dragić se je prvič v novi sezoni Lige NBA "srečal" z Igorjem Kokoškovom, ki je pomočnik trenerja pri Utahu, in z Miamijem odnesel zmago s 74:84.

Dion Waiters z 21 in Goran Dragič z 18 točkami sta bila najboljša strelca Miamija, ki je trenutno pri polovičnem izkupičku zmag in porazov (po šest). Waiters je blestel v zadnji četrtini, ko je dosegel 12 točk. Tudi Dragić je najbolje igral v zadnji četrtini. Devet minut pred koncem je s trojko približal Miami na točko zaostanka (63:62), po naslednjem napadu, ki ga je s polaganjem končal Dragić za svojo 16. točko, pa je bil Miami že v prednosti (63:64). Utah je zapravil nov napad, na drugi strani je Dragić zadel oba prosta meta (63:66).

Katastrofalen met Utaha v zadnji četrtini

Utah je sicer spet povedel, s trojko pa je izid slabe tri minute pred koncem na 74 izenačil Waiters, ki je nato dosegel nov koš za 74:76. Ob naslednjih dveh trojkah Miamija (Richardson, Waiters) je bila tekma bolj kot ne že odločena (74:82), saj je bil Utah v napadu popolnoma razglašen. V zadnji četrtini je bil Utahov met iz igre samo 12-odstoten (4/33), tako da za Miami ni bilo usodno, da je na celotni tekmi izgubil 20 žog, od tega Dragić pet. Hassan Whiteside se je izkazal z 20 skoki, osmimi točkami, tremi blokadami in tremi ukradenimi žogami. Miami bo svojo najdaljšo turnejo sezone končal v nedeljo v Detroitu.

Smola Bostona: poškodovan še Irving

Boston je 90:87 ugnal Charlotte, potem ko je nadomestil 18 točk zaostanka in potem ko je že na začetku tekme ostal brez Kyria Irvinga. Irvinga je njegov soigralec Aron Baynes nesrečno udaril s komolcem, zaradi suma pretresa možganov je moral z igrišča. Pri Bostonu sta poškodovana tudi Gordon Hayward in Al Horford. Milwaukee je v gosteh premagal San Antonia s 87:94. Prvi strelec lige Giannis Antetokounmpo (povprečje 31,5) je blestel z 28 točkami in 12 skoki, Eric Bledsoe pa je v svoji prvi tekmi za novi klub prispeval 13 točk, vključno z morda odločilnim košem 1:40 pred koncem. Spursi so zgrešili zadnjih pet metov. Strelski dosežek petkovega večera je uspel Paulu Georgu, ki je za zmago Oklahome nad Clippersi (120:111) dosegel 42 točk. Oklahoma je prekinila niz štirih porazov.

Liga NBA, tekme 10. novembra:

UTAH - MIAMI 74:84

Hood 19, Gobert, Mitchell in Burks po 12; Waiters 21, Dragić 18 točk (7/17), 3 podaje in 2 skoka, Johnson 11.

OKLAHOMA - LA CLIPPERS 120:111

George 42 točk (13/22) in 9 skokov,

Westbrook 22; L. Williams 35.



DETROIT - ATLANTA 111:104

Jackson 22, Bradley 20; Bazemore 22.



BOSTON - CHARLOTTE 90:87

Tatum in Larkin po 16; Walker 20.



CHICAGO - INDIANA 87:105

Portis 20; Oladipo 25, Bogdanović 22.

SAN ANTONIO - MILWAUKEE 87:94

Aldridge 20 točk in 12 skokov, Ginobili

18; Antetokounmpo 28, Bledsoe 13.



PHOENIX - ORLANDO 112:128

Len 21; Gordon 22, Vučević 19.



PORTLAND - BROOKLYN 97:101

Nurkić 21, Lillard 19; Russell 21.

Tekme 11. novembra:

WASHINGTON - ATLANTA

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS

HOUSTON - MEMPHIS

NEW YORK - SACRAMENTO

MILWAUKEE - LA LAKERS

GOLDEN STATE - PHILADELPHIA

SAN ANTONIO - CHICAGO

DALLAS - CLEVELAND

UTAH - BROOKLYN

DENVER - ORLANDO

PHOENIX - MINNESOTA

Lestvica - Vzhodna konferenca BOSTON CELTICS 13 11 2 84,6 DETROIT PISTONS 12 9 3 75,0 ORLANDO MAGIC 12 8 4 66,7 TORONTO RAPTORS 11 7 4 63,6 NEW YORK KNICKS 11 6 5 54,5 PHILADELPHIA 76ERS 11 6 5 54,5 WASHINGTON WIZARDS 11 6 5 54,5 MIAMI HEAT 12 6 6 50,0 -------------------------------------- INDIANA PACERS 13 6 7 46,2 MILWAUKEE BUCKS 11 5 6 45,5 CLEVELAND CAVALIERS 12 5 7 41,7 BROOKLYN NETS 12 5 7 41,7 CHARLOTTE HORNETS 12 5 7 41,7 CHICAGO BULLS 10 2 8 20,0 ATLANTA HAWKS 12 2 10 16,7 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 12 9 3 75,0 HOUSTON ROCKETS 12 9 3 75,0 MEMPHIS GRIZZLIES 11 7 4 63,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 11 7 4 63,6 SAN ANTONIO SPURS 11 7 4 63,6 DENVER NUGGETS 12 7 5 58,3 PORTLAND TRAILBLAZERS 12 6 6 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 12 6 6 50,0 -------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 11 5 6 45,5 UTAH JAZZ 12 5 7 41,7 LOS ANGELES LAKERS 12 5 7 41,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 12 5 7 41,7 PHOENIX SUNS 13 4 9 30,8 SACRAMENTO KINGS 11 3 8 27,3 DALLAS MAVERICKS 12 2 10 16,7

