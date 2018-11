LeBron James je prvič v dresu Lakersov in 13. v karieri presegel mejo 50 točk. Foto: Reuters Dodaj v

Dragić s tribun spremljal šov LeBrona v Miamiju

Tretji zaporedni poraz Golden Stata

19. november 2018 ob 07:25

Miami - MMC RTV SLO

Boleče koleno je Goranu Dragiću preprečilo spopad z LA Lakersi in LeBronom Jamesom, ki je svojemu nekdanjemu moštvu nasul 51 točk in bil glavni akter zmage Jezernikov s 113:97.

Dragić je zaradi kolena izpustil četrto tekmo v novembru, kar je že rahlo zaskrbljujoče. Podrobnejše preglede bodo opravili danes in se potem odločili za terapijo, a dejstvo je, da poškodba ni nedolžna.

Jezerniki v Miamiju niso zaostajali niti enkrat. Že v prvi četrtini so si priigrali 13 točk prednosti in jo brez večjih težav držali skozi vso tekmo. James je iz igre metal 19/31, od tega 6/8 za tri točke. Miami je na domačem parketu izgubil četrtič zapored. Izkupiček 6:10 je drugi najslabši štart ekipe v zadnjih 12 letih.

Wayne Ellington je bil najučinkovitejši pri Vročici z 19 točkami, po 17 sta jih dodala Tyler Johnson in Josh Richardson, ki je v zadnji četrtini zaradi nestrinjanja s sodniško odločitvijo vrgel supergo na tribune in bil posledično izključen. "Odšli bomo na delo," je bil kratek trener Miamija Erik Spoelstra, ki bo svoje varovance v prihodnjih dneh na treningu še dodatno pritisnil. Prvič v sezoni je zaigral James Johnson, še vedno pa po rojstvu hčerke v ekipi ni Dwyana Wada.

James, ki so ga v Miamiju pričakali z odobravanjem, je zadel prvih osem izmed devetih metov. "Ko tako zadeva, kaj pa hočete, da naredimo?" je nemočno spraševal center Miamija Hassan Whiteside. James bo v sredo gostoval še pri "bivših" v Clevelandu.

Kriza Golden Stata se je poglobila

Nadaljuje se kriza Golden Stata, ki je v San Antoniu izgubil še tretjo zaporedno tekmo oziroma četrto izmed zadnjih petih. "V preteklih štirih letih smo imeli sanjsko pot, zdaj smo v najtežjem obdobju. To je zdaj prava Liga NBA, v kateri nismo bili zadnjih nekaj let. Bili smo v sanjskem svetu. Zdaj se moramo izkopati iz krize," je bil dramatičen trener Steve Kerr, ki tudi tokrat ni mogel računati na Draymonda Greena in Stepha Curryja. "Vsi moramo stopiti skupaj in se ne smiliti samemu sebi. Moramo se boriti in tekmovati 48 minut, nocoj smo se le 24," je bil kritičen do svojih igralcev Kerr.

MIAMI - LA LAKERS 97:113

Ellington 19 (5/11 za tri), Richardson in T. Johnson po 17, McGruder 14, J. Johnson 8, Winslow in White po 6, Jones 4, Olynyk in Adebayo po 3; James 51 (19/31 iz igre, 6/8 za tri) in skokov v 38 minutah, Caldwell Pope 19, Kuzma 15, Ingram 13, McGee 6, Hart 5, Chandler in Ball po 2.

MINNESOTA - MEMPHIS 87:100

Rose 18, Covington in Towns (20 skokov) po 15; M. Gasol 26 in 13 skokov, Conley 18, Jackson 13, Mack 12.

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE 104:92

Aldridge 24 in 18 skokov, DeRozan 20, Gay 19 (3/3 za tri), Belinelli 12, Forbes 10; Durant 26 in 10 skokov, Thompson 25, Cook 16.

ORLANDO - NEW YORK 131:117

Gordon 31, Vučević 28, 10 skokov in 9 podaj, Fournier 19, Isaac 16, Augustin 12; Hardaway 32, Burke 31, Kanter 21 in 19 skokov, Mudiay 12.



WASHINGTON - PORTLAND 109:119

Wall 24, Oubre 19; Lillard 40, McCollum 25, Nurkić 13 in 14 skokov.

Tekme 19. novembra:

CHARLOTTE - BOSTON



DETROIT - CLEVELAND



INDIANA - UTAH



PHILADELPHIA - PHOENIX



ATLANTA - LA CLIPPERS



MEMPHIS - DALLAS



MILWAUKEE - DENVER



NEW ORELANS - SAN ANTONIO



SACRAMENTO - OKLAHOMA CITY

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 17 13 4 76,5 MILWAUKEE BUCKS 15 11 4 73,3 INDIANA PACERS 16 10 6 62,5 PHILADELPHIA 76ERS 18 11 7 61,1 BOSTON CELTICS 16 9 7 56,2 DETROIT PISTONS 13 7 6 53,8 ORLANDO MAGIC 17 9 8 52,9 CHARLOTTE HORNETS 15 7 8 46,7 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 17 7 10 41,2 MIAMI HEAT 16 6 10 37,5 WASHINGTON WIZARDS 16 5 11 31,2 CHICAGO BULLS 17 4 13 23,5 NEW YORK KNICKS 17 4 13 23,5 ATLANTA HAWKS 16 3 13 18,8 CLEVELAND CAVALIERS 14 2 12 14,3 ZAHODNA KONFERENCA PORTLAND TRAIL BLAZERS 16 11 5 68,8 MEMPHIS GRIZZLIES 15 10 5 66,7 LOS ANGELES CLIPPERS 15 10 5 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 18 12 6 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 15 10 5 66,7 DENVER NUGGETS 16 10 6 62,5 LOS ANGELES LAKERS 16 9 7 56,2 NEW ORLEANS PELICANS 16 9 7 56,2 --------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 15 8 7 53,3 HOUSTON ROCKETS 15 8 7 53,3 UTAH JAZZ 16 8 8 50,0 SACRAMENTO KINGS 16 8 8 50,0 DALLAS MAVERICKS 15 7 8 46,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 17 7 10 41,2 PHOENIX SUNS 15 3 12 20,0

