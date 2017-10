Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je odprl svojo deseto sezono v Ligi NBA. Foto: AP Dodaj v

Dragić se je vrnil na parket z zmago in šestimi točkami

Ena točka in osem podaj Miloša Teodosića

2. oktober 2017 ob 07:53

New York - MMC RTV SLO

Dobra dva tedna pred začetkom Lige NBA so se začele pripravljalne tekme. Prvič po finalu evropskega prvenstva je zaigral Goran Dragić, svoj debi v dresu LA Clippersov pa je dočakal Miloš Teodosić.

Dragić je v zmagi Miamija nad Atlanto s 96:90 na parketu prebil 14 minut in ob metu 3:5 vknjižil šest točk. Imel je še tri podaje in skok. Trener Erik Spoelstra je dal priložnost 15 košarkarjem. Prvi strelec je bil Tyler Johnson s 14 točkami.

Na Havajih sta pripravljalno tekmo odigrala Toronto in LA Clippersi. S 121:113 so bili boljši Raptorsi, pri katerih je Kyle Lowry dosegel 17 točk. Jonas Valančiunas je dodal 10 točk in 10 skokov. Pri ekipi iz Los Angelesa je bil z 18 točkami najučinkovitejši Blake Griffin.

Teodosić je bil v svoji prvi tekmi po prihodu iz moskovskega Cskaja strelsko nerazpoložen, vendar se je izkazal z osmimi podajami. V 25 minutah je zgrešil vseh osem metov iz igre, od tega tudi tri za tri točke. Srečanje je končal z eno točko, a se njegove podaje že vrtijo na družbenih omrežjih.

R. K.