Dragić sezono začel s 17 točkami in porazom

Met iz igre 6/19

19. oktober 2017 ob 07:31,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 07:59

Orlando - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so izgubili uvodno tekmo v Ligi NBA. Na gostovanju pri sosedih iz Floride v Orlandu so doživeli poraz s 116:109. Goran Dragić je v 30 minutah dosegel 17 točk.

Orlando je prvič po letu 2012 sezono začel z zmago, čeprav bi v zadnji četrtini kmalu zapravil prednost 17 točk. Ko je razlika dobri dve minuti in pol pred koncem skopnela le na dve točki, je tri ključne koše dosegel Evan Fournier, s 23 točkami najboljši strelec gostiteljev. Pri Miamiju je več točk kot Dragić v statistiko vpisal Hassan Whiteside, zbral jih je 26, dodal je še 22 skokov.

Tekme 18. oktobra:

ORLANDO - MIAMI 116:109

Fournier 23, Vučević 19 in 13 skokov, Ross 15; Whiteside 26 in 22 skokov, Dragić 17 (iz igre 6/19, za tri 1/4), 5 skokov in 6 podaj v 30 minutah, Waiters 15.

WASHINGTON - PHILADELPHIA 120:115

Wall 28; Covington 29.

DETROIT - CHARLOTTE 102:90

Harris 27 in 10 skokov; Walker 24.

INDIANA - BROOKLYN 140:131

Oladipo 22; Russell 30.

BOSTON - MILWAUKEE 100:108

Brown 18; Antetokounmpo 37 + 13 skokov.

MEMPHIS - NEW ORLEANS 103:91

Conley 27; Davis 33 in 18 skokov.

DALLAS - ATLANTA 111:117

Noel 16 in 11 skokov; Schroder 28.

UTAH - DENVER 106:96

Gobert 18 in 10 skokov; Barton 23.

SAN ANTONIO - MINNESOTA 107:99

Aldridge 25 in 10 skokov; Wiggins 26.



PHOENIX - PORTLAND 76:124

Bledsoe 15; Lillard 27.



SACRAMENTO - HOUSTON 100:105

Cauley-Stein 21 in 10 skokov; Harden

27.

Tekme 19. oktobra:

TORONTO - CHICAGO

OKLAHOMA CITY - NEW YORK

LA LAKERS - LA CLIPPERS

M. R.