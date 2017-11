Dragićev rekord sezone: nekdanji ekipi nasul 29 točk

Deseta zaporedna zmaga Bostona

9. november 2017 ob 07:31

New York - MMC RTV SLO

Goran Dragić v celotni karieri Lige NBA v povprečju dosega po 13 točk, v dresu Miamija pa proti Phoenixu v povprečju dosega po 23 točk.

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance je spet blestel proti nekdanjemu moštvu, saj je ob zmagi Miamija v Phoenixu s 126:115 dosegel 29 točk (njegov rekord sezone).

Bogato napolnjena statistika

"V tej dvorani sem odigral res veliko tekem, kar gotovo pomaga," je bil po tekmi zadovoljen Dragić, ki je za dve točki metal 8/14, zadel je vseh deset prostih metov, ujel devet odbitih žog in podelil še štiri podaje.

Najboljši met iz igre

Vročica je iz igre metala 53-odstotno, kar je najbolje v sezoni. "Letos smo zgrešili kar nekaj odprtih metov. Ostane ti le to, da treniraš, treniraš in treniraš, met se prej ali slej izboljša. Zame je morda malce drugače, ker sem igral praktično celotno poletje in sem že v formi," je še povedal Dragić.

Novi poškodbi pri Bostonu

Boston je v obračunu dveh najbolj uspešnih ekip v zgodovini lige na svojem parketu premagal LA Lakerse s 107:96. Aron Baynes je dosegel 21 točk, Kyrie Irving pa jih je dodal 19. Za Kelte je to že deseta zaporedna zmaga. Boston, ki je že tako ali tako v prvih minutah sezone ostal brez Gordona Haywarda, ima na zdravniškem kartonu novi imeni. Al Horford je tekmo preventivno izpustil zaradi pretresa, Jayson Tatum pa si je v drugi četrtini poškodoval koleno.

Bojevniki s peto zmago na vrh konference

Golden State je v derbiju zahoda brez večjih težav premagal vzhajajočo silo Minnesoto s 125:101. Obračun je bil izenačen le v prvem polčasu, ki so ga Bojevniki dobili s točko razlike (51:50). Gostitelji so prestavo dvignili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 44:26. Klay Thompson je zadel šest trojk (28 točk), Steph Curry se je ustavil pri 22. Golden State je s peto zaporedno zmago skočil na vrh konferenčne lestvice.

Liga NBA, tekme 8. novembra:

PHOENIX - MIAMI 115:126

Booker 30, James 18, Warren 16; Dragić 29 (met: 9/19), 9 skokov in 4 podaje v 38 minutah, Whiteside 23 in 10 skokov.

DETROIT - INDIANA 114:97

Harris 23, Jackson 18, Drummond 14 in 21 skokov; Oladipo 21, Jefferson 19.

BOSTON - LA LAKERS 107:96

Baynes 21, Irving 19, Morris 18; Ingram in Clarkson po 18, Randle 16.

ORLANDO - NEW YORK 112:99

Vučević 24, Fournier 23, Gordon 21; Hardaway 26 in 11 skokov, Porzingis ni igral zaradi poškodbe.

GOLDEN STATE - MINNESOTA 125:101

Thompson 28, Curry 22, Casspi 13; Wiggins 17, Towns 16 in 12 skokov.

Tekme 9. novembra:

WASHINGTON - LA LAKERS

TORONTO - NEW ORLEANS

HOUSTON - CLEVELAND

SACRAMENTO - PHILADELPHIA

DENVER - OKLAHOMA CITY

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 12 10 2 83,3 DETROIT PISTONS 11 8 3 72,7 ORLANDO MAGIC 11 7 4 63,6 TORONTO RAPTORS 10 6 4 60,0 PHILADELPHIA 76ERS 10 6 4 60,0 NEW YORK KNICKS 11 6 5 54,5 WASHINGTON WIZARDS 10 5 5 50,0 MIAMI HEAT 11 5 6 45,5 -------------------------------------- CLEVELAND CAVALIERS 11 5 6 45,5 CHARLOTTE HORNETS 11 5 6 45,5 INDIANA PACERS 12 5 7 41,7 MILWAUKEE BUCKS 10 4 6 40,0 BROOKLYN NETS 11 4 7 36,4 CHICAGO BULLS 9 2 7 22,2 ATLANTA HAWKS 11 2 9 18,2 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 12 9 3 75,0 HOUSTON ROCKETS 11 8 3 72,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 11 7 4 63,6 MEMPHIS GRIZZLIES 11 7 4 63,6 SAN ANTONIO SPURS 11 7 4 63,6 PORTLAND TRAILBLAZERS 11 6 5 54,5 NEW ORLEANS PELICANS 11 6 5 54,5 DENVER NUGGETS 11 6 5 54,5 -------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 10 5 5 50,0 UTAH JAZZ 11 5 6 45,5 LOS ANGELES LAKERS 11 5 6 45,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 10 4 6 40,0 PHOENIX SUNS 12 4 8 33,3 SACRAMENTO KINGS 10 2 8 20,0 DALLAS MAVERICKS 12 2 10 16,7

S. J.