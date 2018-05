Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Petrol Olimpija bo Ligo za prvaka končala na 1. mestu, Sixt Primorska pa se mora za drugo mesto (in s tem za prednost domačega igrišča v polfinalni seriji s Krko) še potruditi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rogaška po spodrsljaju Heliosa že v polfinalu

Sedma zaporedna zmaga Petrola Olimpije

3. maj 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

V polfinale slovenskega košarkarskega prvenstva se je prebila še Rogaška, potem ko je Helios v zadnjem krogu Lige za prvaka nepričakovano izgubil z Ilirijo in Rogaška sploh ne potrebuje uspeha v Kopru.

Polfinalna para sta torej Petrol Olimpija - Rogaška in Sixt Primorska - Krka. Helios, prvak v letih 2007 in 2016, se je opekel doma z Ilirijo (71:74), potem ko je v drugem polčasu zmogel vsega 25 točk. Vodstvo 15 točk ob polčasu (46:51) je bolj kot ne skopnelo že na začetku tretje četrtine, ki so jo gostje odprli z delnim izidom 0:11. Zadnji točki na tekmi je šest sekund pred koncem s prostima metoma dosegel Žan Mark Šiško.

Olimpija z delnim izidom 19:0 strla Šenčur

Petrol Olimpija, ki si je že prej zagotovila status prve nosilke končnice, je zmagala sedmič zapored. Šenčur je v Stožicah ugnala z 91:77. Olimpiji (met iz igre v prvih 20 minutah 21/37) je v drugi četrtini uspela serija 19:0 za vodstvo 43:25. Najboljši strelec je bil Jordan Morgan s 13 točkami, že do polčasa pa je Jan Špan prispeval vseh svojih 11 točk, pri čemer je zadel vse tri poskuse za tri točke. Ramo Rizvić je za goste dosegel 25 točk.

LIGA NOVA KBM - LIGA ZA PRVAKA, 14. krog

PETROL OLIMPIJA - ŠENČUR GOR.GR.DRUŽBA

91:77 (20:21, 31:10, 15:19, 25:27)

300; Morgan 13, Tratnik 12, Kastrati in Špan po 11; Rizvić 25, Pavković 17, Pavić 12.

KRKA - ŠENTJUR

81:51 (14:14, 28:10, 25:10, 19:17)

Fifolt 14, Bratož 11, Dimec 10; Pešič 17, Bolčina 11.



HELIOS SUNS - ILIRIJA

71:74 (23:22, 23:9, 12:20, 13:23)

Mahkovic in Besedič po 12, Pelko in Močnik po 11; Vončina 19, Šiško 17 točk in 11 skokov, Čučović 14.



Danes ob 20.00:

SIXT PRIMORSKA - ROGAŠKA

-:- (22:15, 11:17, -:-, -:-)

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 14 12 2 26 KRKA 14 9 5 23 SIXT PRIMORSKA 13 9 4 22 HELIOS SUNS 14 7 7 21 ROGAŠKA 13 7 6 20 ŠENČUR 14 5 9 19 ILIRIJA 14 4 10 18 ŠENTJUR 14 2 12 15

T. O.