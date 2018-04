Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Matic Rebec je eden najpomembnejših igralcev Sixta, Devin Oliver pa Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Drobnjakove izkušnje tehtnico prevesile v korist Rogaške

Košarka: Sixt Primorska - Petrol Olimpija (polčas 38:42)

Krka gosti Šenčur

28. april 2018 ob 17:37,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 18:48

Košarkarji drugouvrščenega Sixta Primorske v derbiju 12. kroge Lige za prvaka gostijo vodilno Petrol Olimpijo, ki je visoko, s 85:56 dobila zadnji medsebojni obračun konec marca.

Primorci, ki jih vodi nekdanji dolgoletni član Olimpije Jurica Golemac, tokrat obljubljajo drugačen obraz, čeprav se zavedajo, da so Ljubljančani favoriti.

"Veselimo se sobotnega obračuna. Tako energijsko kot tudi fizično bomo morali biti na zelo visoki ravni, če se bomo želeli z Ljubljančani boriti za zmago. 'Zmaji' so se v zadnjem času pobrali po zadržanem vstopu v sezono, izkoristili so počitek, pripeljali tudi nekatere nove igralce, zato so zagotovo največji favoriti za ponovno osvojitev naslova državnega prvaka. Napravili bomo vse, da točke ostanejo na Obali, hkrati pa vabimo vse navijače, da se nam pridružijo v Areni Bonifika, in nam pomagajo do nove zmage," pravi Golemac.

LIGA NOVA KBM



LIGA ZA PRVAKA, 12. krog



Danes ob 18.00:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

-:- (23:22, 15:20, -:-, -:-)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.



Ob 19.00:

KRKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



ŠENTJUR - ILIRIJA



Ob 20.00:

HELIOS SUNS - ROGAŠKA

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 11 9 2 20 SIXT PRIMORSKA 11 8 3 19 ROGAŠKA 11 7 4 18 KRKA 11 6 5 17 HELIOS SUNS 11 5 6 16 ŠENČUR 11 5 6 16 ILIRIJA 11 2 9 13 ŠENTJUR 11 2 9 12

