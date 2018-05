Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Kokšrakarji Krke so preložili odločitev o finalistu letošnjega DP-ja. Foto: www.alesfevzer.com

Krka preložila odločitev o potniku v finale

Ob 20. uri Rogaška gosti Petrol Olimpijo

12. maj 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 19:51

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Krke so dobili drugo polfinalno tekmo Lige Nova KBM v Novem mestu proti Sixt Primorski (75:61) in izid v zmagah izenačila na 1:1. Odločitev o finalistu bo padla 14. maja.

Novomeščani so se po malce slabši prvi četrtini v drugem delu prvega polčasa vrnili in na odmor odšli s prednostjo dveh točk. Tretjo četrtino so dobili s 17:15, v zadnji pa so nasprotnika vendarle uspeli streti s čvrsto obrambo in mirno roko v napadu.

Krka dobila boj pod obročem

Po visokem porazu na prvi tekmi so Novomeščani pred domačimi gledalci pokazali povsem drug obraz in zasluženo slavili s 75:61. Za razliko od prve tekme so bili prepričljivo boljši pod obročema (44:29), zaustavili so zunanji met gostov, predvsem pa so pokazali več želje in ekipnega duha. Gostje so bili v prednosti le v prvi četrtini, nato pa je čvrsta obramba Krke naredila svoje in razlika v domačo korist se je pričela višati. Krka je drugo četrtino dobila s 23:17, tretjo s 17:15, zadnjo pa z 21:11. Najvišjo prednost so varovanci Simona Petrova dosegli prav ob koncu tekme, a je bil zmagovalec praktično odločen že pet minut pred koncem, ko je bilo 64:52. Petrov je imel šest razpoloženih košarkarjev. Paolo Marinelli je dosegel 15 točk (met iz igre 4:12), dvanajst jih je prispeval Žiga Dimec (6 skokov).

Po enajst sta jih dodala Marko Jošilo (8 skokov) in Sašo Zagorac (trojke 2:2), devet Dino Cinac, ključno vlogo pri organizaciji pa je odigral Domen Bratož (8 točk, 7 skokov, 6 podaj). Na drugi strani sta po dvanajst točk dosegla Marijan Čakarun (8 skokov) in Danijel Vujasinović (trojke 2:2, 6 podaj).

Liga Nova KBM (M), polfinale, drugi tekmi

KRKA - SIXT PRIMORSKA 1:1

75:61 (23:25, 23:17, 17:15, 21:11)

Marinelli 15, Dimec 12, Jošilo in Zagorac po 11; Čakarun in Vujasinović po 12.

Danes ob 20.00:

ROGAŠKA - PETROL OLIMPIJA 0:1

-:- (25:17, 15:19, 15:14, -:-)

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi. Morebitni tretji tekmi bosta 14. maja. Finale na tri zmage se začenja 19. maja.

1. SKL (Ž), finale

Prva tekma:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

78:45 (26:12, 16:9, 19:16, 17:8)

Slonjšak 28, Chidom 17; Abramovič 16.

Druga tekma, torek:

TRIGLAV - CINKARNA CELJE



Tretja tekma, petek, 18. maja:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

Igrajo na tri zmage.

