Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ilirija se je s favorizirano Krko uspešno kosala v prvem polčasu, v drugem polčasu pa so Novomeščani stopili na plin in tekmo so zasluženo dobili. Foto: www.alesfevzer.com Jan Špan je k uspehu Petrola Olimpije prispeval 14 točk. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Olimpija v Kopru dobila derbi s Primorsko Dodaj v

Krka zlahka prek Ilirije; Petrol Olimpija težje prek Rogaške

Predzadnji krog Lige za prvaka

30. april 2018 ob 16:52,

zadnji poseg: 30. april 2018 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Krka si je z zmago nad Ilirijo (71:77) v Tivoliju na široko odprla vrata za polfinale državnega prvenstva v košarki. V ponovitvi lanskega finala je bila Petrol Olimpija boljša od Rogaške (65:70).

Novomeščani so v Ljubljani potrebovali zmago, da utrdijo položaj med četverico v zgornjem delu razpredelnice Lige za prvaka.

Ilirija se je uspešno kosala s favorizirano Krko v prvem polčasu, v drugem polčasu pa so varovanci Simona Petrova stopili na plin in tekmo so mirno pripeljali do konca.

Ilirija se je pogumno kosala s Krko v prvem polčasu, na krilih Luke Vončine (v prvem polčasu je dosegel 14 točk) so prišli do sedmih točk naskoka (24:17), Krka pa je z delnim izidom 9:2 minuto pred iztekom prvega polčasa prišla v vodstvo (37:38). Na odmor je Ilirija vseeno odšla z minimalno prednostjo (39:38).

Krka je drugi polčas odprla odlično z delnim izidom 13:0 in prišla je do dvomestne prednosti (39:51). Ilirija je do prvih točk prišla po dobrih petih minutah igre, in to s črte prostih metov (41:51). Krka je še stopila na plin, ob koncu tretje četrtine je prišla do najvišje prednosti (46:61). Iliriji se je uspelo približati (57:64), a Krka je odgovorila z delnim izidom 4:0 (57:68), prišla je do ključne razlike, ki jo je brez težav uspela zadržati do konca.

Pri Krki je izstopal Marko Jošilo - 17 točk in 9 skokov, pri Iliriji pa Vončina, ki je dosegel 18 točk.

Olimpija boljša v končnici

Veliko bolj napeta je bila tekma med Rogaško in Petrolom Olimpijo. Ti so navkljub slabši prvi četrtini na koncu osvojili novi dve točki in s tem še potrdili uvrstitev v polfinale lige Nove KBM, ki so si jo zagotovili že v prejšnjem krogu.

Rogaška je povedla z 12:4, ob zaključku prve četrtine pa je imela že dvomestno prednost (27:16). Prednost je na začetku druge četrtine še povišala na 33:20, nato pa so Ljubljančani zaigrali precej bolje in se do polčasa približali na dve točki zaostanka (37:35). Po minuti in 33 sekundah drugega polčasa je Mirza Begić izid izenačil, zatem pa je Jan Špan zadel za 39:37 in prvo vodstvo Olimpije na tekmi.

Zmagovalca dvoboja je dala končnica. Dobrih pet minut do konca je bil izid poravnan (63:63). Nato pa je sledil padec gostiteljev, ki so do konca dosegli le še dve točki, Olimpija je bila malenkost učinkovitejša in se je tako veselila zmage (65:70).

LIGA ZA PRVAKA, 13. krog



ILIRIJA - KRKA

71:77 (24:21, 15:17, 10:23, 22:16)

100; Vončina 18, Čučović 14, Čigoja 13, Ružič in Šiško po 8; Jošilo 17, Đapa 14, Zagorac 12, Dimec 10, Marinelli 9.

ŠENTJUR - SIXT PRIMORSKA

60:65 (12:18, 16:19, 19:10, 13:18)

300; Pešić 18, Bolčina in Allen po 10; Čakarun 21, Ferme 16, Rebec 9, King 7.

ROGAŠKA - PETROL OLIMPIJA

65:70 (27:16, 10:19, 15:16, 13:19)

800; Nikolić 12, Davis 11, Pajić 9, Holcomb 7; Špan 14, Hrovat 13, Begić 12, Badžim 9, Morgan 8.



Ob 20.00:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - HELIOS SUNS

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 13 11 2 24 SIXT PRIMORSKA 13 9 4 22 KRKA 13 8 5 21 ROGAŠKA 13 7 6 20 HELIOS SUNS 12 6 6 18 ŠENČUR 12 5 7 17 ILIRIJA 13 3 10 16 ŠENTJUR 13 2 11 14

D. S.