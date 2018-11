Prva moža Petrola Olimpije sta bila Issuf Sanon z 20 točkami in Aleksandar Lazić z 21 točkami. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Po nizu porazov Petrol Olimpija okusila slast zmage

Zmaji so se začasno vrnili na vrh lestvice Lige Nove KBM

18. november 2018 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so po nizu porazov v treh ligah, v katerih nastopajo, le osvojili zmago. V 6. krogu državnega prvenstva so premagali Rogaško z 99:81.

Šest zaporednih porazov so varovanci Zorana Martića skupaj doživeli v Ligi Novi KBM, Fibini Ligi prvakov in Ligi ABA.

V Stožicah so po prvem polčasu vodili za dve točki (39:37), a jim je odmor očitno dobro del, saj so ob vrnitvi naredili ključno razliko. Nasprotnike so strli po petih minutah igre v tretji čertini, povedli so z dvomestno razliko (62:51). Vodstvo so nato le višali, ob vstopu v zadnjo četrtino so vodili za 14 točk (74:60). V zadnji četrtini niso popustili, po košu Roka Badžima so prišli do najvišje prednosti +22 točk (90:68), tekmo so tako mirno pripeljali do konca.

V zeleno-belem moštvu so se najbolj izkazali Aleksandar Lazić z 21 točkami in devetimi skoki, Issuf Sanon z 20 točkami ter Marko Simonović, ki je bil najbolj učinkovit igralec tekme z 19 točkami, 11 skoki in štirimi blokadami (indeks valorizacije 35).

V Stožicah je Petrol Olimpija zaigrala brez Mirze Begića, Luke Šamanića, Scottieja Reynoldsa, Marvina Jonesa in Jaleka Feltona, Jan Špan ter Erjon Kastrati sta bila sicer na klopi, a nista vstopila v igro, prvi je dobil prost večer, drugi pa, ker še ni povsem saniral poškodbe kolena.

V Domžalah napeto do konca

Zanimiva je bila sobotna tekma med Heliosom Sunsi in Šenčurjem Gorenjsko gradbeno družbo. Tekma v Domžalah je bila zanimiva in napeta vse do konca, gostje pa so razliko naredili zahvaljujoč izkušnjam glavnih igralcev, predvsem pa s skokom. V napadu so pobrali kar 18 žog, skupno pa 15 več od domačinov (46:31).

Helios Suns je imel napad za izenačenje pri izidu 62:59, vendar je Jure Besedić izgubil žogo, končni rezultat pa je s kazenske črte postavil Ramo Rizvić.

Jack naredil razliko

Hopsi s Polzele so premagali Šentjur s 74:60. Čeprav končni izid kaže na prepričljivo zmago, so do nje prišli šele v zadnji četrtini. Odločilnih je bilo sedem točk njihovega najboljšega strelca in skakalca Donovona Matthewa Jacka v uvodu v zadnjih deset minut. Z njimi so Hopsi prišli do prednosti 60:49, ki je do konca niso izpustili iz rok.

LIGA NOVA KBM, 6. krog

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

99:81 (21:16, 18:21, 35:23, 25:21)

Lazić 21, Sanon 20, Simonović 19 (11 skokov); Pajić 17, Vašl 15.

Ob 20.00:

ILIRIJA - ZLATOROG



Četrtek ob 20.00:

KRKA - SIXT PRIMORSKA

Odigrano v soboto:

HELIOS SUNS - ŠENČUR G. GR. DRUŽBA

59:64 (15:16, 19:20, 15:10, 10:18)

Besedić 12, Klavžar 10; R. Rizvić in Pavković po 14, Pavić 12.

HOPSI POLZELA - ŠENTJUR

74:60 (13:14, 19:17, 18:16, 24:13)

Burgett 22, Jack 17; Pešić in Jurček po 11.

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 6 4 2 10 ROGAŠKA 6 4 2 10 KRKA 5 4 1 9 ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 6 3 3 9 ŠENTJUR 6 3 3 9 SIXT PRIMORSKA 5 3 2 8 ZLATOROG 5 3 2 8 HELIOS SUNS 6 1 5 7 ILIRIJA 5 0 5 5

D. S.