Sanon se bo prijavil na nabor Lige NBA

Najstnik, ki je v "beležkah vseh skavtov"

4. april 2018 ob 22:05

"Odkar igram pri Petrolu Olimpiji, sem precej napredoval. /.../ Sanjam o tem, da bi zaigral v Ligi NBA, in veselim se že novega poglavja v svoji karieri," je dejal branilec Petrola Olimpije Jusuf Sanon.

Sanon, najstnik, ki je v "beležkah vseh skavtov", se je odločil, da bo sodeloval na letošnjem naboru Lige NBA, je za ESPN potrdil njegov agent Daniel Moldovan.

18-letni Ukrajinec, ki je ljubljanski kolektiv okrepil januarja letos, je bil drugi najboljši strelec zadnjega evropskega prvenstva do 18 let in najboljši po ukradenih žogah.

Pred prihodom v Ljubljano je nastopal predvsem za drugo ekipo Dnipra iz Dnipropetrovska, nato je končno dočakal priložnost tudi v članski ekipi, za katero je odigral 12 tekem, v povprečju pa dosegal po 2,4 točke in 1,2 podaje na srečanje. Za Ljubljančane je odigral 23 tekem, na katerih v 23 minutah na tekmo v povprečju dosega 7,5 točke.

"Odkar igram pri Petrolu Olimpiji, sem precej napredoval. Garam s trenerji in čutim, da sem iz dneva v dan boljši. Sanjam o tem, da bi zaigral v Ligi NBA, in veselim se že novega poglavja v svoji karieri," je za ESPN povedal Sanon.

