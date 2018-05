Trojica želi s prestola vreči Petrol Olimpijo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Trenerji vseh štirih ekip na novinarski konferenci pred začetkom polfinala. Foto: BoBo Sorodne novice Sixt Primorska z zmago potrdila drugo mesto, Helios brez polfinala Dodaj v

8. maj 2018 ob 17:25,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sredo se začenja polfinale državnega prvenstva v košarki. Petrol Olimpija bo v Stožicah gostila Rogaško, Sixt Primorska pa v Bonifiki Krko.

Čeprav trener Petrola Olimpije Zoran Martić nima rad vloge favorita v zaključnih bojih, rezultati zadnjih tekem govorijo v korist Ljubljančanov. Ti so ligo za prvaka končali na prvem mestu in se bodo v ponovitvi lanskega finala potegovali za štiriindvajseti nastop v finalih državnih prvenstev.

Martića skrbi poškodba McCarrona

"Smo v formi, dobro se pripravljamo na prihajajoče tekme, kako se bo izteklo na parketu, pa bomo videli v nekaj dneh. Pričakujem zanimive tekme in upam na čim bolj polne dvorane," pravi Zoran Martić, ki ima največ skrbi s poškodbo prsta svojega prvega organizatorja igre Mitchella McCarrona.

Rogaška je v zadnjih sezonah stalna članica zaključnih bojev. V zadnjih treh sezonah je bila dvakrat v finalu, a vsakič ostala praznih rok. Z Ljubljančani ima letos ugodno razmerje 2-2; dobila je oba dvoboja v prvem delu ter tesno izgubila obe tekmi v ligi za prvaka.

Novaković upa na presenečenje v Stožicah

"Nismo v ugodnem položaju; Holcomb se je poškodoval na zadnji tekmi, prav tako pa je zunaj pogona Djuranović. Petrol Olimpija je brez dvoma favorit. Ima prednost pod košema, ima širši nabor igralcev, a mi se ne bomo predali vnaprej. Priložnost vidimo predvsem na prvi tekmi v Stožicah," je na novinarski konferenci povedal Damjan Novaković.

Sixt Primorska in Krka sta se letos srečali že sedemkrat, a čeprav imajo Koprčani zmago več, so Novomeščani pobrali smetano iz medsebojnih dvobojev. Dobili so finale druge lige Aba in si tako zagotovili udeležbo v elitni diviziji Aba v naslednji sezoni.

Golemac: Smo stari znanci

"Smo stari znanci in skrivnosti med nami ni. Krka je izkušena in fizično močna ekipa, zato se jim bomo morali upreti z veliko energije in volje. Čeprav je za Sixt Primorsko polfinale lep dosežek, se tu ne mislimo ustaviti," pravi Jurica Golemac, njegov trenerski kolega pri Krki Simon Petrov pa poudarja: "Smo dobro pripravljeni in to želimo pokazati tudi jutri v Kopru."

Igrajo na dve zmagi.

LIGA NOVA KBM



LIGA ZA PRVAKA



POLFINALE, prvi tekmi

Sreda ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 20.15:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

Igrajo na dve zmagi. Drugi tekmi bosta 12. maja, morebitni tretji pa 14. maja. Finale na tri zmage se začenja 19. maja.

A. V.