Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 23 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je na Brniku razposajeni množici pokazal pokal za naslov prvaka. Foto: BoBo Dežniki, zastave in 20 tisoč-glava množica - Kongresni trg je pozdravil junake evropskega košarkarskega prvenstva. Foto: BoBo Dodaj v

20 tisoč navdušencev na zlati zabavi Dragiću vpilo: MVP, MVP

Randolph navdušil s pozivom: kdor ne skače, ni Sloven'c

18. september 2017 ob 18:41,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zlati košarkarji so na sprejemu v Ljubljani še enkrat navdušili izjemno množico navijačev, Goran Dragić pa je Luko Dončića določil za nosilca naslednjih uspehov: "Z 18 leti je dokazal, da je pravi lider in verjamem, da bo v prihodnosti še veliko medalj."

Slovenska košarkarska reprezentanca, prihodnja štiri leta prva evropska velesila, se je iz Carigrada vrnila domov. Na Kongresnem trgu je kljub slabemu vremenu junake 40. evropskega prvenstva navdušeno pozdravilo kar 20 tisoč navijačev. Ob 20.30 so ob huronskem vpitju in zvokih Avsenikove Golice prišli na glavni oder, sledila je predstavitev vseh vpletenih v neverjetno zgodbo, ki je skoraj tri tedne osupnila košarkarsko Evropo.

"Saša Dončić je rekel, da bi morali Slovenci namesto mrežice iz Carigrada prinesti tablo, ker smo dosegli toliko trojk od table. Na žalost nismo našli ključa 24, da bi tablo vzeli s seboj," je začel Goran Dragić, ki se je spomnil svojega predhodnika na položaju organizatorja igre: "Spominjam se dni, ko mi je bil Jaka Lakovič mentor. Rad bi se mu zahvalil ... Jale, rad te imam."

Luka Dončić, največji talent evropske košarke, ki je bil z Dragićem izbran v najboljšo peterko prvenstva, je navijače pomiril z oceno, da poškodba gležnja, ki jo je staknil v finalu proti Srbiju, ni hujša: "Teden ali dva, pa se vrnem."

Izjemen odziv publike je doživel tudi Anthony Randolph. Vse je navdušil, ko je množico v polomljeni slovenščini pozval: "Kdor ne skače ni Sloven'c, hej, hej, hej."

In množica je res rajala, skakala, mahala z zastavami. Česa podobnega Kongresni trg še ni doživel! Ogromen aplavz so dobili tudi vsi preostali reprezentantje in seveda "poveljnik" Igor Kokoškov, ki je povedal, da je treba biti ponosen, kako so fantje predstavljali slovensko košarko.

.

Množico sta pred prihodom košarkarjev ogrevali skupina Kingston (posebej za sprejem je pripravila novo navijaško himno Alle alle) in Nuša Derenda.

Že ob pristanku letala je bilo na Brniku izredno vzdušje, zbralo se je približno tisoč ljudi. Goran Dragić je v prvi izjavi za TV SLO o tem, ali bo končal kariero ali pa si bo premislil, ponovil, da bi nadaljeval le s selektorjem Igorjem Kokoškovim in da ga vsi bližnji silijo, naj si premisli. "Oči pritiska, Zoran pritiska, žena pritiska (naj nadaljujem reprezentančno kariero). Samo čakam, da bodo še otroci. Glava se mora najprej ohladiti!"

T. O.