EP v košarki, četrtfinale: Grčija - Rusija (1. četrtina)

Ob 20.30 Italija - Srbija

13. september 2017 ob 17:40,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 17:47

Carigrad - MMC RTV SLO

Preostala polfinalista 40. evropskega košarkarskega prvenstva bosta znana po tekmah Grčija - Rusija in Italija - Srbija. Prvi polfinalni par pa sestavljata Španija in Slovenija.

Najprej se bosta za polfinale pomerili reprezentanci Grčije in Rusije. Prvi so v osmini finala izločili Litvo, Rusi pa so premagali Hrvate.

Prvi pa so si polfinale zagotovili Nemci, ki so včeraj brez težav opravili z Nemci. Izjemno razburljiva pa je bila tekma med Slovenijo in Latvijo, sedme zaporedne zmage pa so se razveselili izbranci Igorja Kokoškova. Polfinalni obračun med Španijo in Slovenijo bo na sporedu ob 20.30.

EP V KOŠARKI, četrtrfinalne tekme

Danes ob 17.45:

GRČIJA - RUSIJA



Ob 20.30:

ITALIJA - SRBIJA

Odigrano včeraj:

SLOVENIJA - Latvija

103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)

Dončić 27, Dragić 26; Porzingis 34.

Nemčija - ŠPANIJA

72:84 (19:16, 14:18, 20:31, 19:19)

M. Gasol 28, P. Gasol 19, Rodriguez 11,Sastre 8; Schröder 27, Theis 15, Lo 9.

POLFINALE

Četrtek ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

Petek ob 20.30

GRČIJA/RUSIJA - ITALIJA/SRBIJA

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo, 17. septembra.

D. S.