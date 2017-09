EP v košarki, četrtfinale: Grčija - Rusija (4. četrtina)

Ob 20.30 Italija - Srbija

13. september 2017 ob 17:40,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 19:21

Carigrad

Preostala polfinalista 40. evropskega košarkarskega prvenstva bosta znana po tekmah Grčija - Rusija in Italija - Srbija. Prvi polfinalni par pa sestavljata Španija in Slovenija.

Najprej sta se v boj za polfinale podali reprezentanci Grčije in Rusije. Prvi so v osmini finala izločili Litvo, Rusi pa so premagali Hrvate.

Grki so tekmo odprli s trojko Slukasa, prvi pa so do večje prednosti prišli Rusi (9:13). Grki so hitro nadoknadili zaostanek, ob koncu prve četrtine so imeli sedem točk naskoka. Z dobro igro so nadaljevali tudi v drugi četrtini, na začetku katere so naredili delni izid 9:0, prišli so do najvišje prednosti 13 točk (35:22). Rusi so odgovorili s serijo 7:0, zaostajali so le še za šest točk (35:29). Razlika je bila tolikšna tudi ob polčasu. Grki so v prvem polčasu ustavili ruskega ostrostrelca, Alekseja Šveda, ki je dosegel le štiri točke.

Rusi so se po vrnitvi na parket približali na štiri točke zaostanka, a je v pravem trenutku trojko zadel Printezis (43:36). Grki so vodstvo ponovno povišali na deset točk (49:39), a vztrajni Rusi se niso predali, z delnim izidom 8:0 so se približali na le dve točki zaostanka (49:47). Ob koncu tretje četrtine je Šved, ki se je v tem delu igre razigral, s štirimi zaporednimi točkami poskrbel za izenačenje (51:51).

Rusi so v zadnji četrtini povsem zavladali, sledil je popoln preobrat, imeli so naskok sedmih točk (60:67).

Slovenija proti Španiji jutri ob 20.30

Prvi pa so si polfinale zagotovili Nemci, ki so včeraj brez težav opravili z Nemci. Izjemno razburljiva pa je bila tekma med Slovenijo in Latvijo, sedme zaporedne zmage pa so se razveselili izbranci Igorja Kokoškova. Polfinalni obračun med Španijo in Slovenijo bo na sporedu jutri ob 20.30.

EP V KOŠARKI, četrtrfinalne tekme

Danes ob 17.45:

GRČIJA - RUSIJA

-:- (24:17, 13:14, 16:20, -:-)



Ob 20.30:

ITALIJA - SRBIJA

Odigrano včeraj:

SLOVENIJA - Latvija

103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)

Dončić 27, Dragić 26; Porzingis 34.

Nemčija - ŠPANIJA

72:84 (19:16, 14:18, 20:31, 19:19)

M. Gasol 28, P. Gasol 19, Rodriguez 11,Sastre 8; Schröder 27, Theis 15, Lo 9.

POLFINALE

Četrtek ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

Petek ob 20.30

GRČIJA/RUSIJA - ITALIJA/SRBIJA

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo, 17. septembra.

