EP v košarki, četrtfinale: Italija - Srbija 33:44 (polčas)

13. september 2017 ob 17:40

13. september 2017 ob 21:17

Carigrad

Rusi so se z zmago nad Grki (74:69) uvrstili v polfinale 40. evropskega košarkarskega prvenstva. Prvi polfinalni par sestavljata Španija in Slovenija, zadnji polfinalist pa bo znan po tekmi Italija - Srbija.

Varovanci Ettoreja Messine so povedli s 5:0. Vodstvo bi lahko povišali, a so bili strelsko neučinkoviti. Varovanci Aleksandra Đorđevića so prvi koš dosegli po štirih minutah in pol igre, zadel je prvi zvezdnik ekipe, Bogdan Bogdanović (5:2). Srbi so po asistenci Bobana Marjanovića Vasiliju Miciću prvič na tekmi povedli (7:8). Italijani so odgovorili z dvema trojkama in ponovnim vodstvom (16:12) minuto do konca prve četrtine. V samem zaključku tega dela igre so Srbi po uspešenem izvajanju prostih metov spet vodili (17:18).

Drugo četrtino so bolje odprli Srbi (20:24), Italijani pa so korak z njimi držali s trojkami. Srbi so nato izkoristili svoje adute, zaigrali so čvrsto v obrambi, s koši Bogdanovića in visokega Marjanovića ter Stefana Jovića iz protinapada, s trojko se jim je pridružil tudi ostrostrelec Vladimir Lučić pa so prišli do visoke prednosti (27:35). Dvomestno prednost je s trojko priigral Milan Mačvan (27:38). Italijani so prednost hitro prepolovili v dveh napadih, dvakrat je za tri uspešno metal Luigi Datome (33:38). A Srbi so do konca prvega polčasa spet povedli z dvomestno prednostjo (33:44).

Naj strelci EP-ja Povprečje Aleksej ŠVED Rusija 24,0 Dennis SCHRÖDER Nemčija 23,7 Kristaps PORZINGIS Latvija 23,6 Bojan BOGDANOVIĆ Hrvaška 22,5 Goran DRAGIĆ Slovenija 21,9

Grki bolje začeli, Rusi bolje končali

Grki so tekmo odprli s trojko Slukasa, prvi pa so si večjo prednost priigrali Rusi (9:13). Grki so hitro nadoknadili zaostanek, ob koncu prve četrtine so imeli sedem točk naskoka. Dobro igro so nadaljevali tudi v drugi četrtini, na začetku katere so naredili delni izid 9:0, prišli so do najvišje prednosti 13 točk (35:22). Rusi so odgovorili s serijo 7:0, zaostajali so le še za šest točk (35:29). Razlika je bila tolikšna tudi ob polčasu. Grki so v prvem polčasu ustavili ruskega ostrostrelca, Alekseja Šveda, ki je dosegel le štiri točke.

Rusi so se po vrnitvi na parket približali na štiri točke zaostanka, a je v pravem trenutku trojko zadel Printezis (43:36). Grki so vodstvo znova povišali na deset točk (49:39), a vztrajni Rusi se niso predali, z delnim izidom 8:0 so se približali na le dve točki zaostanka (49:47). Ob koncu tretje četrtine je Šved, ki se je v tem delu igre razigral, s štirimi zaporednimi točkami poskrbel za izenačenje (51:51).

Rusi so v zadnji četrtini povsem zavladali, povedli so za sedem točk (60:67). Po košu Kalatesa, najboljšega pri Grkih, je bil rezultat 62:67. Ruski center Mozgov je nato dvakrat zgrešil pod košem, na drugi strani pa je bil natančen Kalates, z novim košem je poskrbel za zanimivo končnico (64:67). Na obeh straneh so sledili neučinkoviti napadi, Grki so zgrešili dve trojki, v zadnjo minuto so Rusi vstopili z dvema točkama prednosti (66:68). Ključen koš, kot se je izkazalo pozneje, je dosegel branilec Rusije, Hvostov (66:70), ki je z zadetim prostim metom povišal prednost (66:71), nato pa je s skokom v napadu omogočil Rusom nov napad, tega so Grki prekinili z osebno napako. Fridzon je bil polovično uspešen pri metanju prostih metov (66:72). Kalates je 12 sekund pred koncem zadel trojko (69:72), a Grkom je zmanjkalo časa. Rusi so z uspešnim izvajanjem prostih metov potrdili zmago.

Pri Rusih je ponovno blestel Aleksej Šved, ki je dosegel 26 točk, 22 od teh v drugem polčasu, ko je Rusija poskrbela za preobrat. Pri Grkih je Nick Kalates dosegel 25 točk.

Slovenija proti Španiji jutri ob 20.30

Prvi pa so si polfinale zagotovili Španci, ki so včeraj brez težav opravili z Nemci. Izjemno razburljiva pa je bila tekma med Slovenijo in Latvijo, sedme zaporedne zmage pa so se razveselili izbranci Igorja Kokoškova. Polfinalni obračun med Španijo in Slovenijo bo na sporedu jutri ob 20.30.

EP V KOŠARKI, četrtfinalne tekme

Grčija - RUSIJA

69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)

Kalates 25, Printezis 19, Burusis 10; Šved 26, Mozgov 15, Fridzon 11, Hvostov in Kulagin po 7.

Ob 20.30:

ITALIJA - SRBIJA

-:- (17:18, 16:26, -:-, -:-)

Odigrano včeraj:

SLOVENIJA - Latvija

103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)

Dončić 27, Dragić 26; Porzingis 34.

Nemčija - ŠPANIJA

72:84 (19:16, 14:18, 20:31, 19:19)

M. Gasol 28, P. Gasol 19, Rodriguez 11,Sastre 8; Schröder 27, Theis 15, Lo 9.

POLFINALE

Četrtek ob 20.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

Petek ob 20.30:

RUSIJA - ITALIJA/SRBIJA

Finale (20.30) in tekma za tretje mesto (16.00) bosta v nedeljo, 17. septembra.

