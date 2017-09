Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel 14 točk. Foto: EPA V Helsinkih je veliko slovenskih navijačev. Foto: EPA Sorodne novice Antetokunmpo dostojno zamenjal mlajšega brata Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

EP v košarki: Slovenija - Grčija 35:30 (polčas)

Tretji dan so z zmago odprli Francozi

3. september 2017 ob 14:24,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 16:22

Helsinki - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v košarki so danes na sporedu tekme tretjega kroga v skupinah A in B. Slovenija se od 15.30 v Helsinkih meri z Grčijo.

Igor Kokokoškov je najprej na v igro poslal Dragića, Dončića, Blažića, Murića in Vidmarja, prva peterka Grčije pa je Slukas, Kalates, Papajanis, Printezis in Papanikolau.

Val 202 v živo s prizorišča spremlja evropsko košarkarsko prvenstvo. Iz Helsinkov se oglaša Franci Pavšer, za izjave ob igrišču skrbi Matej Hrastar. Radijskemu spremljanju iz središča dogajanja lahko prisluhnete tukaj.

1. četrtina

Slovenija je odlično začela tekmo, po štiri točke sta dosegla Vidmar in Dragić in Slovenija je vodila z 8:2. Grki so se z agresivno obrambo približali na le dve točki zaostanka (10:8), a je pet zaporednih točk dosegel Dončić (15:8). Po minuti odmora na zahtevo grškega selektorja so Grki z delnim izidom 4:0 prišli spet blizu (15:12). V pravem trenutku je zadel Prepelič, ob zvoku sirene je bil natančen njegov met za tri točke (18:12). Prepelič je bil dvakrat natančen še s črte prostih metov, za najvišjo prednost pa je s svojo drugo trojko poskrbel Dončić (23:13).

2. četrtina

Randolph, ki je ob koncu 1. četrtine podelil blokado Grkom, je to četrtino odprl s košem (25:13). Grki so se z nizom točk uspeli približati na pet točk zaostanka (26:21). Dragić je ponovno povišal na +7, po lepemu protinapadu - Čančar je podal Prepeliču, pa je Slovenija ponovno vodila za devet (30:21). Po minuti odmora so Grki zaigrali bolje - trojko je zadel Papapetru, nato pa je v protinapadu zadel Papas - in zaostajali so le še za 4 (30:26). Sledila je zmedena igra na obeh straneh, po dolgem času so koš dosegli Grki - Slukas je pod koš podal Papajanisu (32:30). V pravem trenutku je trojko zadel Dončić (35:30), ki je s 14 točkami prvi strelec po prvem polčasu. Izkazal se je tudi Vidmar, ki je ujel sedem odbitih žog.

Spored v skupini A sta odprli Francija in Islandija. Evropski prvaki iz leta 2013 po pričakovanjih niso imeli težav in so odpravili Islandce s 115:79.

SKUPINA A

Ob 15.30:

SLOVENIJA - GRČIJA

-:- (23:13, 12:17, -:-, -:-)



FRANCIJA - ISLANDIJA

115:79 (29:25, 20:17, 37:14, 29:23)

De Colo 16, Seraphin in Jackson po 14, Lauvergne 13, Poirier in Toupane po 10; Stefansson 23, Hermannsson 13.



Ob 19.00:

FINSKA - POLJSKA



SKUPINA B



Ob 14.45:

GRUZIJA - UKRAJINA

Ob 17.30:

LITVA - ITALIJA

Ob 20.30:

NEMČIJA - IZRAEL

R. K.