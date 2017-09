EP v košarki: Slovenija ob 19. uri s Finsko

Danes vse tekme 2. kroga

2. september 2017 ob 12:26,

zadnji poseg: 2. september 2017 ob 15:51

Helsinki - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v košarki bodo danes tekme 2. kroga v vseh štirih predtekmovalnih skupinah. Slovenija bo ob 19. uri igrala s Finsko.

Po odličnem uvodu v prvenstvo in zmagi nad Poljsko Slovenci sproščeno pričakujejo Finsko in se zavedajo, kako nevaren bo tekmec pred glasnimi domačimi navijači. Finci so v 1. krogu na kolena spravili Francoze, pri čemer je blestel 20-letni Lauri Markkanen.

Vabljeni k branju: Markkanen ljubljenec domačih navijačev



Po današnji tekmi bo imela Slovenija malo časa za regeneracijo, saj jo že jutri ob 15.30 čaka Grčija, ki jo v derbiju dneva danes čaka ranjena Francija.



V predtekmovanju bo Slovenija igrala še z Islandijo (torek) in Grčijo (sreda), pri čemer si želi končati na prvih dveh mestih skupine A, kar, vsaj v teoriji, prinaša lažjega tekmeca (iz skupine B) v osmini finala.

Današnji spored EP-ja 2. krog

SKUPINA A

POLJSKA - ISLANDIJA

91:61 (16:14, 25:15, 19:8, 31:24)

Waczynski 15, Slaughter 12; Vilhjalmsson 16.

Ob 15.30:

GRČIJA - FRANCIJA

-:- (15:27, -:-, -:-, -:-)

Ob 19.00:

FINSKA - SLOVENIJA



SKUPINA B

Danes ob 14.45:

GRUZIJA - NEMČIJA

-:- (19:19, 17:22, -:-, -:-)

Ob 17.30:

UKRAJINA - ITALIJA

Ob 20.30:

IZRAEL - LITVA

SKUPINA C

ČRNA GORA - MADŽARSKA

72:48 (14:11, 25:18, 21:11, 12:8)

Vučević in Dubljević po 13, Ivanović 10; Vojvoda 20.

Ob 16.45:

ČEŠKA - ŠPANIJA

Ob 19.30:

HRVAŠKA - ROMUNIJA



SKUPINA D

LATVIJA - BELGIJA

92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9)

Porzingis in Timma 27; Hervelle 12.

Ob 16.00:

RUSIJA - SRBIJA



Ob 20.00:

VELIKA BRITANIJA - TURČIJA

T. O.