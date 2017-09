Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 36 glasov Ocenite to novico! Kdo bo prvak Evrope, Slovenija ali Srbija? Foto: EPA Španija je v polfinalu dobila hudo slovensko klofuto (poraz 92:72), a se je v treh dneh vseeno lahko zbrala in v tekmi za 3. mesto premagala Rusijo. To je že njena šesta zaporedna medalja na evropskih prvenstvih. Foto: Reuters Ko smo bili otroci, smo vsi sanjali, da bomo nekega dne igrali za svojo državo. Ko vidiš, koliko navijačev te podpira, diha s tabo, vsi se veselijo te tekme ... Nedvomno bo najlepša v mojem življenju. Ne glede na rezultat sem že zelo vesel. Seveda pa nas zanima zmaga. Dobro se bo treba pripraviti, gristi v obrambi, "vreči ven parket" in upamo, da bo to dovolj. Goran Dragić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale v Carigradu: Gremo fantje, po zlato!

Slovenci začeli 40. EP in ga tudi končujejo

17. september 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 20:52

Carigrad - MMC RTV SLO

V Carigradu poteka dvoboj vseh dvobojev, vsaj skozi prizmo slovenskih ljubiteljev športa, finale 40. evropskega prvenstva v košarki. Tekmeca sta Slovenija in Srbija.

Po prvi četrtini je bil izid 20:22 za Srbijo.

Prva četrtina: Visok tempo in rahla prednost Srbije

Uvodnih deset minut je bilo izenačenih. V prvi postavi Slovenije sta dobila priložnost Blažič in Murić, ki je prvi dvignil slovenske navijače na noge in dosegel prvih pet slovenskih točk. A tudi Srbi, predvsem Kuzmić (šest od prvih osmih srbskih točk), so v raketi kar pridno polnili slovenski koš (7:10). Po skoraj petih minutah igre je prvič zadel Dragić (9:10), naslednji njegovi točki pa sta bili že za rubriko "play of the day" (poteza dneva), saj je mimo Marjanovića našel pot do mreže. Ža ni stekel met za tri, tako da je Srbija po košu Bogdanovića ušla na 13:18 in Kokoškov je vzel minuto odmora, po kateri je Prepelič zadel trojko (16:18). Ko je Marjanović grobo ustavil Dončića, je na parketu prvič malce zavrela kri. Srbija je še naprej igrala predvsem pod obroč, Slovenijo pa je na dve točki približal "brzovlak" Dragić. Po desetih minutah je 20:22. Uf, kako je napeto ...

MMC je v Carigradu, v aplikaciji MMCŽIVO v sliki in besedi spremljamo dogajanje. Vse podrobnosti so tudi na strani RTVSLO.si - Šport na Facebooku.

Radijski prenos je na Valu 202. V Carigradu sta reporter Franci Pavšer in strokovni komentator Boris Zrinski. Za izjave skrbi Matej Hrastar. Povezava do prenosa.

Španci pod taktirko bratov Gasol do brona

V tekmi za bronasto medaljo je Španija s 93:85 premagala Rusijo. V prvem polčasu, ki so ga Španci dobili s 45:28, so se Rusi zdeli precej nezainteresirani za resen dvoboj, kar kaže tudi dobljen španski skok (21:14). Toda v drugem polčasu je bila slika drugačna, v 37. minuti je Vitalij Fridzon zadel trojko za znižanje zaostanka na tri točke (76:73). A prav Fridzon je bil tisti, ki je zapravil zadnjo priložnost, da bi Rusi še lahko pripravili preobrat. V predzadnji minuti je bil povsem sam na trojki, vendar je bil njegov met povsem ponesrečen. V protinapad je pohitel Fernando San Emeterio in z zabijanjem špansko vodstvo povišal na 85:79. V naslednjem napadu je zgrešil še prvi ruski strelec (18 točk) Aleksej Šved, Pau Gasol pa je nato odločil zmagovalca. Brata Gasol sta dosegla 51 točk, od tega Pau 26.

EP v košarki, finale, danes ob 20.30:

SLOVENIJA - SRBIJA

-:- (20:22, -:-, -:-, -:-)

Za tretje mesto:

ŠPANIJA - RUSIJA

93:85 (21:13, 23:15, 21:27, 27:30)

P. Gasol 26, M. Gasol 25, Rodriguez 16, San Emeterio 8; Šved 18, Mozgov 14, Voroncevič in Kulagin po 10.

