Jović nared za finale; na tribunah se obeta slovenska norišnica

Slovenski pohod na Carigrad

16. september 2017 ob 13:23

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Srbska košarkarska reprezentanca je pred finalom dobila najlepšo možno novico. Prvi organizator igre Stefan Jović ni resneje poškodovan in bo proti Sloveniji lahko igral. Medtem se proti Carigradu zlivajo reke navijačev.

Novico o le lažji poškodbi Jovića je potrdil srbski selektor Aleksandar Đorđević. Najboljši podajalec Srbije si je na polfinalni tekmi proti Rusiji zvil gleženj. "Zdravniški pregledi so pokazali, da ne gre za resnejšo poškodbo. Stefan je že včeraj dejal, da hoče igrati in prav nič ne sumim, da bo v finalu pokazal vse kar zna. Res se nam ni bilo treba ukvarjati še s to poškodbo, a v tej sezoni me glede na vse težave, ki smo jih imeli, ne čudi prav nič več. Paziti moramo, kako gremo čez cesto, ne pri rumeni, ampak le še pri zeleni luči," se je slikovito odrezal Đorđević.

Ta je še enkrat poudaril, da zelo spoštuje Slovenijo, a tudi srbski cilj je zlata kolajna: "Obe ekipi sta v finalu zasluženo. Sam verjamem, da mi lahko pokažemo še boljšo košarko kot doslej. Finale bo dobila boljša obramba. To trofejo smo sanjali in ne smemo se ustaviti."

Ste v Carigradu ali na poti v Turčijo? Kako se pripravljate na zgodovinski finale doma? Pošljite fotografijo na mmc-sport@rtvslo.si!



Več tisoč slovenskih navijačev v Carigradu

Tako kot Slovenija tudi Srbija v nedeljo ob 20.30 v Carigradu pričakuje bučno podporo s tribun. Oceno o obisku slovenskih navijačev je težko podati, vendar jih bo zagotovo več kot srbskih. Po podatkih turističnih agencij bo samo z letali v soboto in nedeljo prišlo več kot 2.500 Slovencev, slabih tisoč jih je na prizorišču že od polfinala.

Ogromno se jih je na 1.500 kilometrov dolgo pot po cestah podalo z avtobusi, kombiji in avtomobili. Obeta se navijaška norišnica, podobna tisti v Beogradu pred 12 leti, ko je bilo v dvorani 5.000 slovenskih privržencev.

R. K.