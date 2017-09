Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenci so v osmini finala v primež dobili Ukrajino, naslednji tekmec pa je izjemno močna Latvija. Foto: EPA Po imenih je Slovenija rahel favorit, a Latvija je divja, ko ji steče met, takrat lahko premaga vsakogar. Recimo, da so možnosti 60 : 40, pa še to bolj zato, ker navijam za Slovenijo. Goran Jagodnik Pod latvijskim obročem kraljuje Kristaps Porzingis, kljub 221 centimetrom izjemno spretni center. Foto: EPA Dragić in Dončić izjemno dobro sodelujeta, kar je presenetljivo. Pri takšnih dveh igralcih to največkrat ni značilno. Če damo zraven še Prepeliča in Blažiča, nima nihče takšne četverice zunanjih igralcev. Vsi so odlični strelci, hitri, prodorni, raznovrstni. Zmago Sagadin Jure Zdovc je Slovenijo leta 2009 popeljal do četrtega mesta, do medalje pa je zmanjkalo zelo malo. V polfinalu je Slovenijo po podaljšku premagala Srbija. Miloš Teodosić je dosegel 32 točk, Erazem Lorbek 25. Foto: Reuters Ko slišiš Latvija, misliš, da so eksoti in da ne znajo igrati, a so odlična reprezentanca. Imajo sedem, osem kakovostnih igralcev, ki igrajo v NBA-ju ali Evroligi. Trener Bagatskis goji napadalno košarko. Res so neugodni. Slovenija bo morala odigrati najboljšo obrambo. Primož Brezec Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Latvija je divja, ko ji steče met, pod obročem pa straši Porzingis

Jure Zdovc: Za zdaj super, sledi neugodna Latvija

12. september 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarski strokovnjaki izjemno spoštljivo govorijo o Latvijcih, današnjih tekmecih Slovenije. Zdovc: "Imajo vse, ne bo jih lahko ustaviti, če jih sploh lahko ustaviš." Brezec: "Porzingis ne sme dobiti žoge."

Na evropskem prvenstvu v košarki se začenjajo četrtfinalni boji, ki so slovenskim navijačem pogosto prinesli boleče travme. Tudi tokrat ne bi veliko pomenilo, da je Slovenija do zdaj dobila vseh šest tekem in navdušila z igro, če ne bo uspeha na srečanju z Latvijo. "Zame bi bil poraz razočaranje. Fantje si po videnem zaslužijo, da se borijo za medaljo. Vse drugo bi bila športna nesreča. Dokazali so, da imajo kakovost za medaljo," pravi Dušan Hauptman. Podobno meni tudi Goran Jagodnik: "Če izgubiš proti Latviji, je to neuspeh; če te izločijo Španija, Grčija ali Srbija, pa je že drugače, saj imajo te reprezentance tradicijo. A Latvija je sposobna premagati vsakogar. Nam je prekrižala načrte pred dvema letoma, letos ima še precej boljšo ekipo kot takrat, zraven sta Kristaps Porzingis in David Bertans."

Nad Porzingisa se bo "spravil" Randolph

Jagodnik opaža, da obe reprezentanci gojita podoben slog igre. "Gre za precej hitro igro, veliko je igre ena na ena in metov za tri. Je pa to vseeno prava reprezentanca, da pridemo čez to četrtfinalno oviro, ki je bila večkrat usodna. Treba bo onemogočiti odprte mete za tri točke, ki so od nekdaj latvijsko orožje. Davis Bertans ima 208 cm, a ima met za tri zelo izdelan. Težko jih bo ustaviti. Pod košem kraljuje Porzingis, kar je ta nova dodana vrednost Latvije. Zanj bo verjetno zadolžen Randolph, ki je gibljiv in skočen, ima tudi višino. Vidmar je težji center, lahko bi bil prepočasen, saj je Porzingis zelo gibljiv. Po imenih je Slovenija rahel favorit, a Latvija je divja, ko ji steče met, takrat lahko premaga vsakogar. Recimo, da so možnosti 60 : 40, pa še to bolj zato, ker navijam za Slovenijo."

Nič več nepremišljenih metov z desetih metrov

Gorana Jagodnika veseli, da slovenska igra ni odvisna le od trojice Dragić-Dončić-Randolph, najbolj pa ga je presenetil Klemen Prepelič: "Iz ozadja igra konstantno dobro. Zelo je napredoval. Pred leti sem igral z njim, treba je bilo umiriti tiste njegove divje mete z desetih metrov. Zdaj je spremenil igro, je zelo kakovosten in učinkovit. On je tisti četrti, ki doda vse potrebno. Večina nasprotnih igralcev se koncentrira na tri nosilce slovenske igre, Prepelič pa pride iz ozadja, kar je dodatna moč reprezentance." Zmago Sagadin Prepeliča pozna še iz Domžal, nekoč je obetal še več: "Ko je bil pri meni, sem verjel, da je NBA-potencial, a je dve leti malo bluzil in se ni razvijal. Zadnji čase spet dobro igra v klubu. To je njegov trenutek, še bolj pa trenutek Gorana Dragića, ki vleče moštvo, ki hoče in ki drži vse vajeti v svojih rokah, seveda ob pomoči izjemnega talenta Luke Dončića."

"Nihče nima takšne četverice zunanjih igralcev"

Sagadin nadaljuje: "Dragić in Dončić izjemno dobro sodelujeta, kar je presenetljivo. Pri takšnih dveh igralcih to največkrat ni značilno. Igro, kot jo ima Slovenija, sem gojil že v Olimpiji, saj smo imeli Zdovca in Hauptmana, dva 'playa', ki sta tudi dobra 'šuterja' in lahko menjavata vloge. To sta na EP-ju do vrhunca dodelala Dončić in Dragić in trenutno je to dobitna kombinacija. Če damo zraven še Prepeliča in Blažiča, nima nihče takšne četverice zunanjih igralcev. Vsi so odlični strelci, hitri, prodorni, raznovrstni." Kaj pa primerjava med Slovenijo in Latvijo? "Latvija ni Ukrajina. Tudi pri njih se je končno vse poklopilo in vsi njeni talenti vendarle delujejo povezano in zelo uspešno. Vseeno pa Slovenija igra še bolj moštveno in ima premoč v zunanjih igralcih. Je pa Latvija zaradi Porzingisa močnejša pod košem." Kaj bo torej pretehtalo? "Verjamem, da hitra in raznovrstna slovenska igra. Če bo Slovenija izenačila skok, lahko preskoči četrtfinalno oviro."

Jure Zdovc: Za zdaj super, sledi neugodna Latvija

Pogovarjali smo se s še enim nekdanjim reprezentantom Slovenije Juretom Zdovcem, ki je bil tudi uspešen selektor, saj je Slovenijo leta 2009 popeljal do četrtega mesta: "Škoda, da se bosta Slovenija in Latvija srečali že v četrtfinalu in bo morala ena reprezentanca domov. Oboji igrajo napadalno košarko, veliko je izjemnih posameznikov, ki lahko odločijo tekmo, oboji so motivirani. Slovenija ima tri izjemne posameznike, pri čemer sta Goran Dragić, za katerega je to zadnje prvenstvo, in Luka Dončić, ki se želi na premiernem prvenstvu pokazati v vsej svoji veličini, še posebej motivirana. Za zdaj vse super, sledi pa neugodna Latvija. Imajo vse, ne bo jih lahko ustaviti, če jih sploh lahko ustaviš. Treba bo igrati odlično moštveno obrambo, treba bo tudi imeti dober dan."

Veselita se le prvi in tretji

Je po mnenju Jureta Zdovca le napočil čas, da slovenski košarkarji osvojijo medaljo na velikem tekmovanju? "Ves čas sem govoril, da Slovenija, v kakršni koli postavi igra, mora iti na medaljo. V zadnjih letih smo bili vedno v izločilnih bojih, tudi med štiri smo se prebili. Priložnost je v Carigradu lepa. Srčno želim, da Sloveniji uspe. Leta 2009 sem sicer rekel, da če takrat ne bo medalje, težko sploh kdaj bo. Pa je zdaj spet priložnost. Smo blizu, a še vedno daleč. En slab dan lahko konča sanje. Rad rečem, da se na koncu veselita le prvi in tretji." Ali spomini Zdovca še kdaj odpeljejo na EP 2009 na Poljsko, kjer je Slovenija po podaljšku izgubila polfinalno tekmo proti Srbiji, nato pa še dvoboj za bron z Grčijo? "Seveda. Hočeš nočeš pogovor pogosto nanese na to reprezentanco 2009. Malo smo imeli smole, pestile so nas poškodbe, tudi sodniki so nas oškodovali. Veliko stvari se mora poklopiti za medaljo."

Porzingis ne sme dobiti žoge

Da ima Slovenija tokrat morda še zadnjič priložnost za medaljo, se strinja tudi Primož Brezec, ki ga je Slovenija na dozdajšnjih šestih tekmah presenetila kot ekipa. "Od Dragića in Dončića smo tako pričakovali veliko, tako da me je najbolj presenetila ta ekipna igra. Zelo velika stvar je, da smo ob Španiji še edini neporaženi. Nam pa v četrtfinalu ne bo lahko. Ko slišiš Latvija, misliš, da so eksoti in da ne znajo igrati, a so odlična reprezentanca. Imajo sedem, osem kakovostnih igralcev, ki igrajo v NBA-ju ali Evroligi. Trener Bagatskis goji napadalno košarko. Res so neugodni. Slovenija bo morala odigrati najboljšo obrambo. Napad je stekel, obramba pa na trenutke še škripa. Ključ do uspeha bo, kako bodo ustavili Porzingisa in Timma in ali bodo bratoma Bertans onemogočili odprte mete. Porzingisa težko kdo krije, saj vidite v NBA-ju. Lahko ga le omejiš, da ima slab odstotek. Svoje mete bo vrgel, zdaj pa vprašanje, ali bodo to odprti meti ali ne. Ne sme se mu dovoliti, da dobi žogo."

Tomaž Okorn