Bertans: Slovenija je močna, ker igra kot prava ekipa

10. september 2017 ob 18:33

Carigrad - MMC RTV SLO

V torkovem četrtfinalu EuroBasketa se bodo slovenski košarkarji pomerili z Latvijci, ki so navdušili v osmini finala in s 100:68 nadigrali Črnogorce.

Pred dvema letoma je slovensko pot na evropskem prvenstvu končala prav Latvija. Tedaj sta se reprezentanci pomerili v osmini finala (73:66), a je bila Slovenija takrat povsem drugačna ekipa, kot je letos, saj so bili leta 2015 od zdajšnje izbrane vrste poleg le Jaka Blažič, Klemen Prepelič in Saša Zagorac, tudi Latvija pa je tedaj igrala brez zdajšnjih NBA-jevcev Kristapsa Porzingisa, ki je prvo ime reprezentance, in Davisa Bertansa.

Proti Črni gori so košarkarji iz baltske države že v prvi četrtini zagospodarili na terenu. V prvih desetih minutah so zadeli šest trojk, za visoko prednost 27:15 pa so jo zaključili z nekaj hitrimi napadi. Tudi v nadaljevanju so igrali po enakem receptu. Velik so metali izza črte in bili tudi zelo uspešni (15/25). Evroligaška branilca Janis Strelnieks in Dairis Bertans sta prebijala prvo črnogorsko linijo in napade zaključevala ali s prodori ali s podajami na trojke. Skoraj vsak latvijski reprezentant lahko zadene izza črte. Najnevarnejši je jasno Porzingis. Zvezdnik Knicksov kljub 221 centimetrom ni klasičen center. Je izjemno gibljiv in zadeva lahko z vseh položajev. Črnogorcem je dal 19 točk, dvakrat pa je bil uspešen tudi izza črte. Igra se vrti okoli njega, ko meče z razdalje ali pa mu podajajo visoke žoge pod koš, kjer vse pobira in nato zaključuje. Izjemno razigran je na tem turnirju tudi Janis Timma, novopečeni član Baskonie, ki je Črnogorcem dal 21 točk, izza črte pa je metal 4/4.

"To je moj najboljši reprezentančni turnir do zdaj. Vesel sem, da mi gre tako dobro. Sem starejši, zrelejši in vsako leto poleti trdo delam. Želim napredovati. Seveda je lažje igrati, če imaš ob sebi odlične posameznike in tako ekipo. Veliko sem se naučil tudi od njih," je povedal krilni košarkar in se dotaknil še dvoboja s Slovenijo: "Pred nami je nova težka tekma. Slovenija bo zahteven tekmec in se veselim tega izziva. Ogledali smo si njihovo tekmo proti Ukrajini, ko smo imeli prost dan. Slovenci igrajo dobro košarko, radi tečejo, imajo zelo dobre branilce in tudi visoke košarkarje. Zagotovo bo zelo zanimiva tekma za gledalce."

Olimpija Bertansova odskočna deska za naprej

Dobro slovensko reprezentanco pozna Davis Bertans, ki je leto in pol igral za Olimpijo, nato pa je bil član beograjskega Partizana, preden se je iz Baskonie podal v NBA, kjer je zdaj v San Antoniu: "Morda je bilo videti lahko, sicer pa je bila fizično zahtevna tekma. V obrambi smo bili dobri. Vedeli smo, da so Črnogorci fizično čvrsti, vendar nekoliko počasnejši. To smo skušali izkoristiti. Dobro smo zadevali, vendar je bilo ključno delo opravljeno v obrambi. Zadržali smo jih pod 70 točkami, kar je v današnji košarki lep dosežek. Obramba je ključ."

"Slovenijo dobro poznam. Ima nekaj odličnih igralcev, ki igrajo kot prava ekipa. To jo dela močno. Nisem videl veliko slovenskih tekem, toda mislim, da je glavni ključ prav ta ekipna igra Slovenije. Poleg Dragića je odličen tudi Dončić, tudi ostali, ki prihajajo s klopi, pa dajejo svoj delež. Včasih se še kdaj slišim z Blažičem, s katerim sva bila tekmeca v Beogradu, v Vitorii pa nato še soigralca. Ko se srečamo na takih prvenstvih, je vedno dovolj materiala za pogovore," je dodal mlajši izmed bratov Bertans, ki je januarja 2012 zaradi neizplačil zapustil Ljubljano: "To je bil prvi korak v moji karieri. Pomembno je bilo, da sem se preizkusil v Ligi ABA in Evroligi. Prvi korak je zelo pomemben. Zahvala Olimpiji, da je tedaj podpisala z mano. To je bila odskočna deska za naprej."

Vučević: Slovenija ima vse, da bi lahko zmagala

Prvo ime Črne gore je Nikola Vučević, ki je tokrat vpisal 16 točk in ujel devet odbitih žog. Odlični center Orlanda je spregovoril o četrtfinalu in možnostih Slovenije: "Latvija se veliko osredotoča na Porzingisa, vendar se lahko razigrajo tudi drugi. Preprečiti jim je treba met za tri. Ko se razigrajo, imajo potem prostor še za prodor. So neugodni. Če bo Slovenija igrala agresivno od začetka in v napadu igrala dobro, potem se bo ustvaril prostor za prodore branilcev, ki bodo lahko razširili igro. Slovenija je favorit. Igra kot ekipa. Ima sijajnega selektorja Igorja Kokoškova, ki je moj dober prijatelj. Prav tako je tu moj prijatelj Dragić, ki igra odlično na prvenstvu, morda najbolje od vseh košarkarjev. Tu je mladi Dončić. Latvijci so močni in centri bodo morali pomagati, ker bodo morali čuvati Porzingisa, vendar verjamem, da ima Slovenija vse, da bi lahko zmagala."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik