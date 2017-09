"Cimra" iz sobe 428 še povečala slovenske apetite

Reprezentanci na voljo, v kateri koli vlogi ga potrebuje

4. september 2017 ob 07:35

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenija po treh tekmah evropskega prvenstva ostaja neporažena, ob veliki zmagi nad Grčijo (78:72) pa je bil prvi strelec in statistično tudi igralec dvoboja Luka Dončić.

18-letni mladenič, ki je bil letos izbran za najobetavnejšega igralca v Evroligi in o katerem po vsej Evropi, zdaj pa tudi že v zibelki košarke ZDA, govorijo kot o pravem košarkarskem biseru, ki naj bi bil prihodnje leto na naboru Lige NBA izbran vsaj med prvimi petimi, prvič nastopa na evropskem prvenstvu. Navduševal je na pripravljalnih tekmah, ko je bil skoraj na vsaki najboljši slovenski strelec, hkrati pa se je vsakič izkazal s kakšno velemojstrsko potezo iz svojega bogatega repertoarja neverjetnega znanja in z zavidljivo vsestranskostjo polnil vse statistične kolone.

Vendar pa je veliko tekmovanje nova zgodba in nova stopnica v karieri. Na prvih dveh tekmah, ko je Slovenija na krilih Gorana Dragića ugnala Poljsko in Finsko, ni našel pravega ritma, čeprav je bil vseeno med najučinkovitejšimi v izbrani vrsti. Poljakom je dal 11 točk in po osem skokov ter podaj, Fincem po osem točk ter skokov. A prav po sobotni tekmi proti gostiteljem turnirja je bil vidno razočaran, med dvobojem pa tudi kar precej nervozen in jezen. Toda reakcija je bila prava in proti Grčiji je Luka pokazal svoje znanje, razkošen talent in mojstrstvo, da že zdaj lahko igra na najvišji evropski ravni.

"Vsi vemo, da ima Grčija odlično ekipo. Začeli smo dobro, ko smo bili ves čas trdni v obrambi, kar je zelo pomembno, in na koncu smo izvlekli zmago. Defenzivno smo res dobro opravili svoje delo in igrali svojo igro," je tekmo opisal Dončić, ki je srečanje sklenil z 22 točkami, petimi skoki, tremi podajami in statističnim indeksom 22. Ko je imel Dragić v zadnji četrtini težave z osebnimi napakami in so Grki še vodili, je vajeti igre prevzel najmlajši reprezentant in zrežiral preobrat. Ko so do konca ostale še štiri minute, je popravil zgrešeni met in zabil za 66:66. V naslednjem napadu je lepo nase potegnil dva igralca, nato pa samega na trojki našel Eda Murića, ki je zadel za 69:66. Slovenija je v odločilnih trenutkih dobro stala v obrambi, kjer je Dončić najprej pokrival krilnega košarkarja Kostasa Papanikolauja, nato se je spopadal še z branilcema Kostasom Slukasom in Nickom Kalatesom, in bila tudi boljša v skoku, kjer je imela prej precej težav.

Reprezentanci na voljo, v kateri koli vlogi ga potrebuje

Dve minuti pred koncem je na parket prišel Dragić, ki je upravičil vlogo kapetana in nespornega vodje reprezentance ter z dvema prostima metoma in prodorom odločil tekmo. "Vodja reprezentance je Dragić, od katerega se lahko ogromno naučim. Je naš najboljši igralec, eden najboljših na tem turnirju in celo na svetu. Zame je on pravi mentor. Tudi meni je ob njem lažje, saj imam več prostora, in to skušam izkoristiti," je dejal Dončić. Ob koncu sta skupaj z Dragićem staknila glavi, na novinarski konferenci pa je nato Luka povedal, da sicer ne bo razkril, kaj mu je točno kapetan dejal, dodal je le, "rekel je, da imamo veliko ... No, saj veste česa (smeh)."

Čeprav je med njima skoraj trinajst let razlike, sta Gogi in Donke nerazdružljiva tako na igrišču kot zunaj košarkarskih parketov. Kapetan in največji up evropske košarke stanujeta skupaj, v sobi 428 uradnega hotela EP-ja v Helsinkih. "Cimra" sta bila že v času priprav na evropsko prvenstvo in bosta tudi v drugem delu v Carigradu, kamor se je slovenska reprezentanca po tretji zaporedni zmagi že uvrstila.

V soboto je pokrit s kapuco in z nekoliko povešeno glavo zapuščal dvorano, tokrat pa je bil up svetle slovenske košarkarske prihodnosti zelo nasmejan: "Nedvomno sem spet pridobil kar nekaj samozavesti, potem ko mi na prvih dveh tekmah ni šlo najbolje. Tu sem, da pomagam ekipi in da ekipa pomaga meni. Smo na pravi poti. Tokrat sem voz potegnil jaz, a sem imel pri tem veliko pomoči tudi Gorana in drugih. Goran mi res veliko pomaga, kot mi na primer pri Realu Sergio Llull. Počutim se odlično. Mojo vlogo določa selektor, jaz pa lahko prinesem veliko, od podaj do vsega drugega. Reprezentanci sem na voljo, v kateri koli vlogi me potrebuje. V ključnih trenutkih smo tokrat pokazali pravo enotnost."

Slovenija je v soboto ugnala Finsko, ki igra hitro košarko in je nevarna pri metih z razdalje in s protinapadi. Grčija igra počasneje, bolj taktično in večino na postavljeno obrambo. Ima izjemno izkušeno zasedbo z igralci, ki imajo za sabo številne težke evroligaške tekme. Toda z Dončićem v glavni vlogi se je Sloveniji uspelo vrniti po zaostanku za osem točk in v končnici odigrati odlično. "Grki so znani po počasni in taktični igri. Ko je treba, igramo hitro, lahko pa tudi umirimo igro. Imamo to kakovost. Najtežje je skupaj stopiti, ko zaostajaš za osem ali deset. To nam je uspelo. Ključna je bila obramba. Samo v tretji četrtini smo popustili, a smo se vrnili in odigrali, kot je treba," je še pristavila slovenska sedeminsedemdesetica.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik