Dvoboj z Islandijo priložnost, da se nosilci igre nekoliko spočijejo

Islandci do zdaj izgubljali za več kot 30 točk na tekmo

4. september 2017 ob 19:25

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so na EuroBasketu še neporaženi. Sredina tekma s Francijo bo odločala o prvem mestu v skupini A, še prej pa jih v torek ob 12.45 čaka Islandija.

Košarkarji z otoške države v Atlantskem oceanu so z naskokom najskromnejša reprezentanca predtekmovalne skupine v Helsinkih, a zanje je že udeležba na turnirju najboljših izbranih vrst stare celine lep dosežek. Prvič so nastopili na EuroBasketu pred dvema letoma, ko so v predtekmovalni skupini v Berlinu tekmovanje sklenili brez zmage in s petimi porazi.



Islandija je država, ki nima dolge in prestižne košarkarske zgodovine oziroma tradicije, a brez dvoma je to športni narod (Islandija ima le dobrih 300.000 prebivalcev), ki v številnih športih dosega zavidljive rezultate. V prvi vrsti športne ljubitelje navdušujejo njihovi navijači, ki v velikem številu spremljajo tudi košarkarje. V finski prestolnici jih je bilo na sobotni tekmi denimo skoraj 3.000.

Slovenija in Islandija sta se do zdaj pomerili na treh tekmah. Dvakrat so Slovenci slavili v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2001, lani pa so bili z 98:68 boljši na turnirju na Dunaju v sklopu priprav za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. "Z Islandci smo že igrali lani na pripravljalnem turnirju. Pokazali so, da so lahko neugodna ekipa. Vseh 40 minut se borijo in igrajo z veliko energije. Imajo kar nekaj izven serijskih strelcev z razdalje. So nizki, a to izkoriščajo s hitrostjo in agresivnostjo. Čaka nas težko delo. Vse tri tekme, ki so jih visoko izgubili, so bili ob polčasu izenačeni," je pred četrtim slovenskim dvobojem dejal pomočnik selektorja Aleksander Sekulić.

Želja, da se nekoliko spočijejo nosilci igre

Jasno je, da je Slovenija absolutni favorit in bi bilo vse z izjemo zanesljive zmage presenečenje. Islandija je namreč prve tri tekme izgubljala v povprečju za več kot 31 točk. "Favoriti smo, a morali bomo igrati od prve do zadnje minute. Morali bomo biti zbrani in izenačiti njihovo energijo. Ne smemo jim dovoliti, da se razigrajo. Za sabo imajo tudi močno podporo na tribuni. Zelo pomembno bo, da bomo osredotočeni," je dodal Sekulić.

Čeprav je pred dvobojem z Islandci dan počitka, bi vseeno to lahko bila tekma, na kateri se minutaža bolj porazdeli in se nekateri nosilci še dodatno spočijejo: "Bomo videli, kako bo tekma potekala. To je evropsko prvenstvo, na katerem ni slabih ekip in nobena tekma ni šala. Seveda si želimo spočiti naše najboljše igralce za tekme, ki nas še čakajo. To je selektorjeva odločitev, želimo pa izkoristiti široko klop."

Najbolj znano islandsko ime je Jon Stefansson, ki je igral v Rusiji, Italiji in Španiji ter se z Virtusom iz Rima in Malago preizkusil tudi v Evroligi. Z 10,7 točke na tekmo je tretji strelec reprezentance, več, po 11,3, jih dosegata Chalonov Martin Hermannsson in Choletov Haukur Palsson, ki je glavni nosilec igre, dvomestno število točk pa vpisuje še Hordur Vilhjalmsson. "Palsson je glavni igralec in okoli njega se vrti igra. Igra na mestu krila oziroma krilnega centra. Organizator igre je motor moštva. Imajo nekaj izkušenih strelcev z razdalje. Stefansson je denimo igral na zelo visoki ravni," je dodal Sekulić.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik