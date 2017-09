Načrt, da se ukrajinski odpor stre čim prej, izpeljan do potankosti

Dober napad posledica prave obrambe

9. september 2017 ob 16:04

Košarkarji so na EuroBasketu suvereno opravili svoje delo v osmini finala in preboj med najboljših osem niti za trenutek ni bil ogrožen, saj Ukrajina ni bila enakovreden tekmec (79:55).

"Vedno se gleda drugače, ko se tekma konča. Ni nas bilo strah, vendar smo se dobro pripravili in imeli glave na pravem mestu. Nismo si dopustili, da bi imeli slab dan. Morali smo dati vse od sebe. Vse pohvale strokovnemu štabu, ki je opravil odlično analizo. Ko igralci spijo, oni delajo. Poznali smo dobre in slabe strani Ukrajine, s katero smo že igrali. Fantje so pokazali pravo željo. Sicer smo naredili še veliko napak, a pristop je bil pravi. Generalno sem seveda zadovoljen, kako smo izvedli načrt. Prvič smo tudi preizkusili dvorano," je po tekmi povedal Igor Kokoškov, ki nadaljuje niz neporaženosti na slovenski klopi. Dobil je že 12. uradno tekmo zapored, šest zmag v nizu pa je tudi najdaljši slovenski na evropskih prvenstvih.

Pomočnik selektorja Jaka Lakovič, ki je bil zadolžen za analizo Ukrajine, je dejal, da mora Slovenija igrati svojo igro, z agresivnim pritiskom na organizatorjih igre - tako nasprotnik ne bo zdržal tega ritma. Načrt je bil izpeljan do potankosti. Slovenski stroj se je hitro ogrel, Ukrajinci pa mu niso bili kos. Slovenija je ves čas imela pobudo, razliko pa počasi povečevala. V tretji četrtini je bila že več kot 20 točk. V napadu je bil najprej razigran Luka Dončić, hitro so se mu pridružili še soigralci, v obrambi pa je organizatorja igre Denisa Lukašova po parketu preganjal Jaka Blažič. Tudi Goran Dragić je pri tem opravil del naloge tako ofenzivno kot defenzivno, svoje je po prihodu v igro dodal še Aleksej Nikolić in prvi "play" Ukrajine je že v prvi četrtini zbral tri osebne napake.

V tej fazi tekmovanja ni utrujenosti

Pod obročem se je odlično z visokimi Ukrajinci kosal Gašper Vidmar. Že v prvih šestih minutah so se v obrambi na njem zamenjali trije nasprotnikovi centri. Prvi strelec Artem Pustovi, ki je v igro vstopil po štirih minutah, pa je nad Ljubljančanom hitro naredil dve osebni napaki. Ko je bil izza črte v osmi minuti uspešen Klemen Prepelič, je bila razlika prvič dvomestna. V prvih desetih minutah je Slovenija dobila 17 točk, prvo osebno napako pa naredila šele 26 sekund pred koncem dvoboja. "Načrt je bil, da čim prej zlomimo ukrajinsko odpor, kar nam je dokaj hitro uspelo. 15 točk je bila kar zajetna prednost ob polčasu. Francija je proti nam na začetku drugega dela naredila 9:0 in rekli smo si, da tega ne bomo dovolili še enkrat. Gremo prek 20 točk, kar nam je uspelo in potem so se Ukrajinci vdali," je o tekmi razmišljal Prepelič.

24-letni branilec je ujel pravo formo in zdaj konstantno dobro igra v napadu. Skupaj z Dončićem je bil s 14 točkami za Anthonyjem Randolphom (21) drugi strelec Slovenije, zadel je dve trojki in podelil tri podaje: "Zdaj smo v taki fazi tekmovanja, ko utrujenosti praktično ne čutimo več. Do konca so še tri tekme. Gremo vsako posebej. Želeli smo streti ukrajinski odpor čim prej, a ni bil načrt, da bi se potem odpočili, saj je vseeno treba zadržati ritem in igro, ki je bila prava. Pokazali smo, po čem smo prepoznavni."

Kokoškov je ob visoki zmagi lahko povsem razporedil minutažo, priložnost pa so dobili prav vsi košarkarji. Tako je na primer Dončić, ki prav tako konstantno igra dobro, igral nekaj manj kot 24 minut, pa se je v tem času celo "spogledoval" s trojnim dvojčkom, dosežkom, ki je do zdaj na evropskih prvenstvih uspel le trem košarkarjem (Stojko Vranković 1993, Toni Kukoč 1995 in Andrei Mandache 2017). Zmanjkale so mu štiri podaje. "Ko sem prišel na klop, so mi rekli, da mi manjkajo še štiri podaje, a nič zato. Pomembna je zmaga. Vesel sem, da so dobili priložnost tudi tisti, ki sicer igrajo nekoliko manj," je bil po preboju v četrtfinale nasmejan najmlajši v reprezentanci, ki je dosegel prvih sedem slovenskih točk.

"Vemo, da so Ukrajinci nekoliko slabši nasprotniki, a vseeno, četudi je bilo videti zlahka, ni bilo tako. Še vedno smo morali dati vse od sebe. Morali smo biti dobri v obrambi in v napadu, zato smo tudi zmagali. Če ne zmagaš, greš domov in zaradi tega je malce več pritiska. Dobro smo se odzvali, zdaj pa naprej. Ekipa raste, kar dokazujemo na terenu. Z zmago nad Francijo smo si okrepili samozavest. Vedno pa govorim, da vse izhaja iz obrambe. Če smo dobri defenzivno, nam bo steklo tudi v napadu. To je ključ do uspeha te reprezentance," je dodal Dončić, ki je povabil navijače, naj pridejo v čim večjem številu.

Ukrajina ni na isti ravni kot Slovenija

Enako željo ima tudi Dragić: "Morda sem jih pričakoval malce več, vendar nič hudega. Četrtfinale je pomembnejši in upam, da jih pride čim več." Kapetan, ki je bil prvi strelec skupinskega dela prvenstva, tokrat ni imel strelskega dne, hkrati pa ob visokih Ukrajincih ni mogel tako prodirati kot do zdaj. Ob skromnem metu iz igre (2/12) je prispeval pet točk, ujel pa je štiri odbite žoge in podelil štiri podaje, so pa njegov strelski učinek tokrat nadomestili soigralci: "Veseli smo te zmage, ki smo jo realno tudi pričakovali, saj Ukrajinci niso na takšni ravni kot mi. Toda nismo smeli podcenjevati nasprotnika. Cela ekipa je bila odlična in zasluženo smo med osem. Ne bi rekel, da smo odigrali najboljšo obrambo do zdaj. Morda je bila to tista proti Francija, ki vendarle ima več orožij in je nevarnejša. Toda to sploh ni pomembno, vsak nasprotnik je trdoživ in na vsakega se moraš različno ter dobro pripraviti."

V nedeljo bo Slovenija dobila nasprotnika za torkov četrtfinale. To bo bodisi Latvija bodisi Črna gora: "To sta dve zelo dobri ekipi. Črnogorci so nas lani konkretno premagali. Imajo odličnega trenerja. Imajo vzpone in padce, a imajo tudi pravo mentaliteto. Latvija je s Porzingisom odlična. Igra vsestransko in nekoliko atipično. Imajo torej centra, ki zadeva od daleč. Gledali smo tekmo s Turčijo, ko niso imeli težav. Črna gora ima dva centra, ki lahko napadata naše krilne centre, a tudi mi imamo svoje adute. Nočemo pa izbirati, vemo le, da bomo pripravljeni," je dodal slovenski selektor.

